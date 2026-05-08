Смертельная весна в России: почему хантавирус особенно опасен для дачников и туристов

Здоровье

Весенний сезон 2026 года ознаменовался тревожной активностью хантавирусов, превративших привычные загородные поездки в зону высокого риска. Основным источником патогена в российских реалиях выступают рыжая полевка и лесная мышь, чьи продукты жизнедеятельности становятся триггером для развития геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Несмотря на кажущуюся локальность проблемы, ежегодно фиксируется тысячи случаев заражения, при этом летальность отечественных штаммов достигает 15%, а специфического антидота или вакцины до сих пор не существует.

Механизм инфицирования чаще всего связан с вдыханием аэрозоля, насыщенного вирионами из высохших выделений грызунов, что делает весеннюю уборку на даче без респиратора смертельно опасным мероприятием. Вирус также проникает в организм через загрязненную воду, пищу или поврежденную кожу при прямом контакте с объектами в сараях и подвалах.

Как сообщает издание mkset.ru, в группе особого риска остаются мужчины в возрасте 20-40 лет, которые чаще пренебрегают средствами индивидуальной защиты при проведении хозяйственных работ. Особую коварность недугу придает инкубационный период до полутора месяцев, из-за чего связь между запыленным чердаком и внезапным отказом почек становится очевидной слишком поздно.

"Главная опасность хантавируса заключается в его мимикрии под обычное ОРВИ в первые дни болезни. Пациенты списывают ломоту в пояснице и лихорадку на простуду, теряя драгоценное время, когда вирус уже начинает разрушать капилляры и блокировать работу почек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Для минимизации рисков эксперты настоятельно рекомендуют отказаться от использования веника в пользу влажной уборки с применением хлорсодержащих растворов.

Хотя вирус Андес в Южной Америке способен передаваться от человека к человеку, российские типы ГЛПС лишены этого свойства, поэтому борьба должна быть сосредоточена исключительно на дератизации и защите слизистых оболочек.

Важно регулярно проверять герметичность пластиковых контейнеров с продуктами и использовать только бутилированную воду в эндемичных регионах, таких как Поволжье, Кировская область и Северо-Запад страны.

Ответы на популярные вопросы о хантавирусе

Можно ли заразиться хантавирусом от другого человека?

Российские штаммы, вызывающие геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, не передаются от человека к человеку; инфицирование происходит только через контакт с выделениями грызунов или их вдыхание.

Поможет ли обычная медицинская маска при уборке в сарае?

Обычная хирургическая маска бесполезна против микроскопических вирусных частиц в пыли; для реальной защиты необходим респиратор класса FFP2 или FFP3.

Какие органы больше всего страдают от "мышиной лихорадки"?

В России наиболее распространена почечная форма вируса, которая приводит к острому повреждению почек, внутренним кровотечениям и выраженному поражению сосудистой системы.

Убивает ли вирус термическая обработка?

Да, хантавирусы крайне чувствительны к высоким температурам, поэтому кипячение воды и тщательная варка продуктов полностью нейтрализуют угрозу заражения алиментарным путем.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
