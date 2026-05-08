Пациент говорит — ИИ записывает: медицина готовится к перемене, которую ждали годами

Искусственный интеллект в медицине способен стать инструментом, который снимает с врача часть механической нагрузки: помогает быстрее оформлять документацию, работать с клиническими рекомендациями и освобождает время для живого контакта с пациентом на приеме. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приём у врача

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил с идеей широкого внедрения в медицинских учреждениях России электронных ИИ-ассистентов, которые будут собирать и систематизировать информацию о пациентах для диагностики. Это позволит снизить бюрократическую нагрузку на медиков и сэкономить их время. Идею поддержал академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Лишин отметил, что искусственный интеллект в медицине стоит рассматривать как инструмент помощи врачу, а не как угрозу качеству приема. По его оценке, такие решения могут изменить саму организацию консультации, если будут работать корректно и без сбоев. Главный смысл нововведения — освободить специалиста от части технических действий во время общения с пациентом.

"Это направление действительно может стать будущим медицины и серьезно помочь врачам в работе. Если искусственный интеллект будет корректно собирать нужную информацию, врачу не придется во время приема постоянно смотреть в монитор и печатать. Он сможет больше внимания уделять пациенту, поддерживать с ним живой контакт и проявлять эмпатию. При этом необходимые данные все равно будут фиксироваться и использоваться дальше и врачом, и пациентом", — сказал терапевт.

Врач обратил внимание, что перед широким внедрением такие системы нужно тщательно доработать. Технология должна не просто фиксировать разговор, а правильно распознавать речь и превращать ее в пригодные для врача данные. Отдельного внимания требует и согласие пациента, поскольку не все люди готовы к использованию подобных инструментов на приеме.

"Сейчас проблема в том, что искусственный интеллект не всегда правильно собирает всю информацию. Такие системы тестируют, налаживают и оттачивают их работу. Есть вопросы с дикцией: не все могут правильно выговорить слова, а программа может неверно их интерпретировать и записать. Если это исправят, получится очень хорошая история для работы доктора. Но есть юридический момент: пациент должен быть проинформирован, потому что не все будут готовы, чтобы их слушали", — пояснил Лишин.

Специалист указал, что часть опасений пациентов может быть связана с недоверием к тому, как будет использоваться информация с приема. Поэтому внедрение ИИ должно сопровождаться понятными правилами и прозрачным объяснением его роли. При согласии пациента такой инструмент, по словам врача, может стать полезной частью медицинской практики.

"Здесь есть важный юридический момент: пациент должен быть заранее проинформирован об использовании такой технологии. Не все готовы к тому, что их речь на приеме будет фиксироваться и обрабатываться, поскольку у людей могут быть опасения по поводу дальнейшего использования данных. Кто-то боится, что информация попадет не туда или будет применена против него. Поэтому согласие пациента принципиально важно, и при его наличии такой инструмент может быть действительно полезным", — подчеркнул терапевт.

Он добавил, что ИИ может быть полезен там, где врачу приходится выполнять много технической работы. Речь идет не о замене специалиста, а о более быстром оформлении данных в рамках уже существующих клинических стандартов. Такой подход позволит сократить время на документацию и освободить его для более полезных задач.

"Мы сейчас все работаем по клиническим стандартам и клиническим рекомендациям. У каждого доктора и у каждой специализации есть определенные нозологии и заболевания, по которым нужно назначать определенные анализы. Искусственный интеллект может быть интегрирован в эту систему и брать на себя механическую часть работы. Сейчас врач очень много времени тратит на заполнение медицинской документации, а благодаря искусственному интеллекту это будет происходить гораздо быстрее", — заключил Лишин.