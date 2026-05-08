Нервное истощение: первые признаки, которые многие принимают за обычную усталость

Здоровье

Вспышки неконтролируемого гнева, постоянное чувство безотчетной тревоги, провалы в памяти и хроническое мышечное напряжение служат серьезными сигналами того, что ресурсы нервной системы практически исчерпаны.

Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внутреннее напряжение и самокритика

Семейный системный психотерапевт Лариса Никитина предупреждает: игнорирование таких симптомов ведет к глубокому истощению.

При критических нагрузках первыми выходят из строя эмоциональные фильтры, из-за чего человек начинает острее реагировать на бытовые мелочи, которые ранее не вызывали дискомфорта.

При перегрузке психики эмоциональный фон становится крайне нестабильным, провоцируя резкую смену настроений и потерю интереса к жизни. Как сообщается на сайте NewsInfo, у взрослых это часто проявляется в форме апатии или внезапной ярости, в то время как у детей индикатором стресса становятся поведенческие изменения, например, привычка грызть ногти или обрывать заусенцы.

Длительное состояние "взвинченности" нередко заставляет людей искать утешение в еде, пытаясь буквально заесть внутренний хаос и подавить растущее беспокойство.

"Бывает повышенная раздражительность, вспышки гнева по мелочам. Интеллигентный мужчина или женщина, или подросток срываются как будто что-то произошло катастрофическое", — отметила Никитина.

Специалист также акцентировала внимание на когнитивных нарушениях: человек может внезапно обнаружить, что перестал справляться с привычными интеллектуальными задачами из-за проблем с концентрацией.

По словам Никитиной, на которую ссылается NewsInfo.Ru, утренняя бодрость может сменяться ощущением "конца света" уже к обеду, что указывает на серьезный физиологический сбой.

"Вторичные физические проявления стресса часто маскируются под соматические заболевания: пациенты жалуются на мигрени, тахикардию или расстройства ЖКТ, хотя истинная причина кроется в гипертонусе блуждающего нерва. В таких случаях холодная вода может стать временным инструментом для стабилизации состояния, но при сохранении симптомов дольше двух недель необходима медикаментозная поддержка или профессиональная психотерапия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Длительное психоэмоциональное давление неизбежно отражается на телесном уровне, провоцируя боли в шейно-воротниковой зоне и головокружения. Важно помнить, что мышцы помнят стресс значительно дольше, чем наше сознание, что может привести к развитию психосоматических патологий, включая язву или гастрит.

Если полноценный отдых и смена обстановки не приносят облегчения, а общее состояние мешает вести привычный образ жизни, психотерапевт призывает не откладывать визит к врачу, чтобы избежать перехода депрессивного эпизода в хроническую стадию.

Ответы на популярные вопросы о перегрузке нервной системы

Как понять, что пора идти к врачу, а не просто отдохнуть?

Если симптомы (тревога, нарушения сна, забывчивость) не исчезают после выходных или отпуска и сохраняются более 14-21 дня, необходимо обратиться к специалисту для диагностики.

Может ли стресс влиять на физическое здоровье органов?

Да, хроническое перенапряжение провоцирует психосоматические расстройства: от синдрома раздраженного кишечника и изжоги до гипертонии и обострения язвенной болезни.

Почему при стрессе страдает именно память?

Кортизол, вырабатываемый при напряжении, в больших концентрациях негативно влияет на гиппокамп — отдел мозга, ответственный за память и обучение, что вызывает забывчивость.

С каких врачей лучше начинать диагностику?

Первоначально стоит посетить терапевта и кардиолога, чтобы исключить патологии сердца и сосудов. Если соматических причин не выявлено, дальнейшее лечение проводит невролог или психотерапевт.

