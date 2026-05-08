Кишечник влияет на мозг и самочувствие: 3 фактора помогают ЖКТ работать без сбоев

Кишечник называют "вторым мозгом" не случайно: работа ЖКТ связана с состоянием желез внутренней секреции, пищеварением и общим самочувствием, а поддерживать его помогают особый рацион, клетчатка, водный баланс и пробиотики. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Сюракшина пояснила, что кишечник связан с работой мозга и системами внутренней регуляции организма. Состояние ЖКТ отражается не только на пищеварении, но и на работе желез внутренней секреции. При таких нарушениях важно уделять внимание восстановлению кишечника и поддержке желудочно-кишечного тракта.

"Кишечник — это, по сути дела, наш второй мозг. Синдром раздраженного кишечника связан с аутоиммунными процессами, которые в первую очередь влияют на железы внутренней секреции. Аутоиммунные заболевания стоит лечить через кишечник, через ЖКТ. Для этого назначают средства, которые помогают восстанавливать клетки печени и поджелудочной железы, а также антиоксиданты и пребиотики для поддержки кишечника", — сказала врач.

Отдельную роль эндокринолог отвела питанию, поскольку рацион напрямую влияет на состояние пищеварительной системы. В качестве одной из мер она назвала исключение глютена, который, по ее словам, может мешать нормальному очищению кишечника. Для постоянной поддержки ЖКТ также важны базовые привычки, связанные с питьевым режимом и составом рациона.

"Особое питание, конечно, тоже важно. В таких случаях из рациона исключают глютен, потому что он, условно говоря, склеивает кишечник и мешает выведению шлаков и токсинов. Для поддержки кишечника нужно употреблять клетчатку — прежде всего фрукты и овощи. Также важен водный баланс. Кроме того, можно использовать пробиотики, в том числе натуральные, поскольку эти компоненты помогают восстанавливать стенки кишечника", — заключила Сюракшина.