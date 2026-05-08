Даже короткий разговор может работать на здоровье: тело отвечает на него гормональным всплеском

Социальные контакты могут влиять не только на настроение, но и на общее состояние организма: регулярное общение поддерживает психическую устойчивость, запускает выработку "положительных" гормонов и помогает человеку чувствовать себя эмоционально стабильнее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

Леонова объяснила, что влияние общительности на долголетие может быть связано с самой природой человека. Люди, по ее словам, являются социальными существами, а способность объединяться в сообщества исторически помогла им выжить. Поэтому регулярный контакт с другими людьми поддерживает не только эмоциональное состояние, но и общее самочувствие.

"Человеку для того, чтобы чувствовать себя хорошо и сохранять стабильное психическое состояние, жизненно необходим визуальный контакт. Общение тоже нужно в обязательном порядке. Тактильный контакт не всегда обязателен, но он все равно очень важен. Поэтому если человек общается в позитивном ключе, это действительно может благоприятно сказываться на его состоянии", — сказала психолог.

Специалист уточнила, что для поддержания эмоционального состояния человеку не всегда требуется глубокое или продолжительное общение. Даже простые повседневные контакты могут становиться важным поддерживающим фактором, если они происходят регулярно и проходят в позитивном ключе.

"Даже если человек просто выходит из дома за хлебом и разговаривает с местным пекарем или продавцом, такой контакт уже работает как поддержка. Важно, что это происходит регулярно и становится частью его социальной жизни. Это добавляет человеку психической стабильности, улучшает здоровье и общий эмоциональный фон. Поэтому влияние общения на состояние организма действительно нельзя недооценивать", — пояснила Леонова.

Психолог связала положительный эффект общения не только с эмоциональной поддержкой, но и с реакциями организма на приятный социальный контакт. Когда взаимодействие приносит человеку радость, ощущение близости или удовлетворение, это запускает процессы, которые благоприятно отражаются на эмоциональном фоне.

"У нас вырабатывается целый спектр гормонов. Окситоцин — если есть к кому-то личная привязанность, эндорфины — если нам радостно от общения с кем-то, дофамин — если мы испытываем удовлетворение. Общение приносит человеку пользу, когда дает ему позитивный эмоциональный отклик. Психика и физика — это неразделимые части целостности нашего организма, поэтому психическое состояние очень сильно влияет на физическое", — заключила специалист.