Метаболическая ловушка: чем опасна порция жирного мяса при беременности

Здоровье

Для организма "праздничное" мясо, заваленное солью и прошедшее через агрессивный пиролиз, превращается в биохимическую бомбу замедленного действия. Пока одни наслаждаются дымком, другие рискуют получить обострение, которое превратит выходные в квест по аптекам.

Красота беременной женщины на закате
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Сердечно-сосудистые риски: соль и давление

Маринад — главный враг гипертоника. Избыток натрия задерживает воду. Объем циркулирующей крови растет. Сосуды испытывают колоссальное давление. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая нагрузка чревата кризом. Сердце работает на износ, пытаясь прокачать "густую" от соли кровь.

"Праздничная соленая пища способствует тому, чтобы усугублять гипертоническую болезнь. Это прямая угроза стабильному состоянию пациента", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

ЖКТ в огне: почему поджелудочная против

Мясо, жаренное на углях, содержит продукты неполного сгорания жиров и канцерогены (бензопирены). Для пациента с гастритом или панкреатитом это удар под дых. Ферментативная система не справляется с "тяжелым" белком и жиром. Поджелудочная железа начинает переваривать саму себя. Итог — острая боль и госпитализация.

Тип мяса Вердикт доказательной медицины
Свинина / Баранина Высокий риск обострения панкреатита. Избыток насыщенных жиров.
Курица / Индейка Относительно безопасно при условии удаления кожи и минимального маринада.

"Желудочно-кишечные заболевания — плохой спутник в праздниках. Обострения случаются именно из-за агрессивных методов приготовления мяса", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Метаболическая ловушка и беременность

Диабет и заболевания щитовидной железы не прощают "загулов". Огромная порция белка и жира провоцирует инсулинорезистентность. У беременных женщин ситуация еще тоньше. Организм и так работает в режиме двойной нагрузки. Тяжелое мясо вызывает диспепсию, тошноту и рвоту. Это не запрет, но жесткий лимит.

"Гормоны держат организм на взводе. Лишняя нагрузка в виде тяжелого мяса только подливает масла в огонь, провоцируя сбои в обмене веществ", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Альтернатива без последствий

Если диагноз не позволяет есть свиную шею, это не повод сидеть голодным. Морепродукты, жареный сыр (халуми) и овощи-гриль дают тот же вкус "дымка", но без разрушительного воздействия на эндотелий сосудов и слизистую желудка. Рыба усваивается в разы быстрее говядины.

Ответы на популярные вопросы о шашлыке

Можно ли беременным есть шашлык из свинины?

Нежелательно. Свинина — тяжелый жирный продукт. Лучше выбрать курицу или рыбу, чтобы избежать тошноты и лишней нагрузки на ЖКТ.

Чем опасен шашлык для гипертоников?

Главная проблема в маринаде и соли. Натрий вызывает задержку жидкости, что провоцирует резкие скачки артериального давления.

Есть ли безопасный способ приготовления мяса на огне?

Используйте нежирные части птицы, маринуйте в лимонном соке без соли и не допускайте подгорания корочки — именно в ней копятся канцерогены.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
