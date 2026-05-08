Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маска вместо лица: раскрыты внешние признаки критического сбоя гормонов
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Коварство городского газона: почему короткая трава не гарантирует безопасности
Токсичный мусор в голове: что происходит с памятью при дефиците ночного отдыха
Дети начали записывать родителей на телефон: психологи увидели тревожный сигнал для семьи
Не только знания: что на самом деле мешает выпускникам успешно сдать ЕГЭ на высокие баллы
Ловушка на мангале: эксперты рассказали о скрытых угрозах жирного мяса и алкоголя

Второй мозг в животе: как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и сном

Здоровье

Ваш мозг — не единственный командный пункт. Кишечник оказался сложнейшей биохимической лабораторией. Сегодня доказательная медицина рассматривает ЖКТ как "второй мозг". И если в этой лаборатории происходит утечка токсинов или дефицит сырья, центральная нервная система первой подает сигнал бедствия в виде тревоги и апатии.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Ось кишечник-мозг: как живот управляет головой

Связь между настроением и пищеварением — это не метафора, а анатомический факт. Двустороннее шоссе под названием "блуждающий нерв" (n. vagus) обеспечивает прямой контакт между энтеральной системой и корой головного мозга. Когда вы нервничаете перед выступлением и чувствуете "бабочек" или, наоборот, тошноту — это и есть работа "оси". Система работает в обе стороны: стресс выключает нормальное пищеварение, а гнилостные процессы в кишечнике "отравляют" эмоциональный фон.

"Кишечник — это не фильтр пылесоса, который можно просто 'почистить'. Это живая экосистема. Любое агрессивное вмешательство в микробиом моментально отражается на когнитивных способностях и уровне стрессоустойчивости", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Серотониновый завод: почему депрессия начинается в ЖКТ

Большинство привыкло считать серотонин "гормоном счастья", который живет в голове. На деле до 90% этого нейромедиатора синтезируется именно в кишечнике. Микробиота выступает в роли главного подрядчика: микроорганизмы и их метаболиты дирижируют синтезом предшественников гормонов. Если микрофлора подавлена сахаром, фастфудом или необоснованным приемом антибиотиков, поставки "сырья для радости" в мозг прекращаются. Организм переходит в режим энергосбережения и уныния.

Метаанализ University College London, опубликованный в PubMed, подтверждает: у людей с качественным рационом риск депрессии ниже на 30-35%. Это не значит, что салат заменит психотерапевта при тяжелом клиническом диагнозе. Но это значит, что без коррекции питания лечение будет напоминать попытку завести машину с пустым баком.

"Часто пациенты приходят с жалобами на хроническую усталость, не подозревая, что их внутренняя лаборатория просто перестала вырабатывать нужные нейромедиаторы из-за системного воспаления в ЖКТ", — объяснил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Диетическая инженерия: рацион против тревоги

Поддержка "оси" не требует магии. Нужна клетчатка — топливо для полезных бактерий. Ферментированные продукты (кефир, комбуча, квашеная капуста) поставляют живые культуры, которые работают как десант в зоне конфликта. Важно понимать: натуральный йогурт на завтрак - это не про маркетинг, а про биохимию микробиома. Чем разнообразнее ваш растительный рацион, тем стабильнее ваша психика.

Параметр Здоровый микробиом Дисбиоз (сбой)
Уровень тревожности Низкий, высокая адаптивность Повышенный, панические атаки
Синтез серотонина Стабильный, в норме Снижен, риск депрессии
Реакция на стресс Быстрое восстановление Длительная "зацикленность"

Связь настолько прочна, что даже внешние признаки могут сигнализировать о внутренних сбоях. Иногда тело показывает сбой раньше анализов, выдавая проблемы с гормонами и метаболитами через состояние кожи или отечность. Игнорировать эти сигналы — значит добровольно подписывать контракт на выгорание.

"Мы видим прямую корреляцию между состоянием кишечной стенки и уровнем системного воспаления, которое провоцирует тревожные расстройства. Здоровье начинается с тарелки, а не с аптечки", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии ЖКТ на психику

Может ли один только пробиотик вылечить тревогу?

Нет. Пробиотики — это лишь временная поддержка. Без изменения рациона (сокращения сахара и трансжиров) новые бактерии не приживутся. Это как завезти новых рабочих на стройку, где нет кирпичей.

Как быстро диета влияет на настроение?

Первые изменения в составе микробиоты происходят через 3-4 дня смены питания. Субъективное улучшение эмоционального фона обычно наступает через 2-3 недели стабильного следования средиземноморскому типу питания.

Связан ли сон с кишечником?

Напрямую. Кишечные бактерии участвуют в синтезе мелатонина. Плохая работа ЖКТ часто ведет к бессоннице, а вечерние привычки крадут нормальный сон, создавая порочный круг усталости.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Никакой муки и коржей: рецепт торта для тех, кто ценит время, но обожает сладкое
Последние материалы
Тренажерный зал в 45 лет: с чего начать, чтобы не угробить суставы и сделать тело поджарым
Минтай годами страдал зря: сочная рыба все это время пряталась за неправильной готовкой
Под прицелом объектива: на каком расстоянии системы ГАИ видят ваш автомобиль
Вашингтон устал от Киева: Рубио дал понять, что США готовы выйти из украинской игры
Химия против здоровья: почему обычный нагар на шампурах блокирует гибель плохих клеток
Вода у берегов Петербурга перестала быть безопасной: залив душит рыбу и травит отдыхающих
Стиль перестал зависеть от цены: дорогой образ 2026 теперь собирают через фактуры и геометрию
Ловушка стерильности: когда идеальный порядок в доме становится симптомом болезни
Пентагон вскрыл архивы об НЛО: Трамп запустил охоту за тем, что США скрывали десятилетиями
Зеленский теряет контроль над улицами: взрыв в Днепре стал сигналом опасного бунта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.