Кислотный демонтаж: как популярные напитки превращают зубы в губку

Зубная эмаль — самая твердая ткань в организме. Но она беззащитна перед химическим демонтажем. Исследование, опубликованное в журнале Bioengineering, подтвердило: популярные напитки буквально вымывают минералы из структуры зуба. Ученые проанализировали состояние 42 человеческих зубов после контакта с агрессивными средами. Результаты напоминают отчет с места крушения: структура гниет прямо под воздействием обычного лимонада.

Кока-кола

Кислотная атака: почему лимонад превращает зубы в губку

Эмаль — это не монолит. Это сложная кристаллическая решетка. Кока-кола и лимонный сок работают как растворитель для этой конструкции. Под электронным микроскопом ученые зафиксировали появление пористости и глубокую потерю минералов. Лимонная кислота и ортофосфорная кислота в составе газировок действуют как абразив, только на химическом уровне. Система защиты зуба капитулирует.

Апельсиновый сок оказался менее агрессивным, но все равно оставил след. На поверхности зубов появились шероховатости. Кофе, вопреки мифам о вреде для прочности, в основном занимался "вандализмом" — окрашивал ткани, не разрушая их целостность. Ополаскиватели для рта и вовсе выступили в роли плацебо для разрушительных процессов, практически не изменив микрорельеф эмали.

Напиток Тип повреждения эмали Кока-кола / Лимонный сок Выраженная пористость, потеря минералов Апельсиновый сок Заметная шероховатость поверхности Кофе Пигментация (окрашивание) без деструкции

Лабораторный глянец против реальности ротовой полости

Важно не впадать в панику. Исследование проводилось in vitro — в пробирке. В реальной жизни зубы защищает слюна. Это мощный буферный раствор. Она нейтрализует кислоты и возвращает кальций в эмаль (процесс реминерализации). В лаборатории зубы лежали в напитках беззащитными. Но если вы пьете колу литрами в течение дня, вы лишаете слюну возможности выполнять работу. Рот превращается в реактор, где кислота плавит кальций.

"При потере значительного объема эмали терапевтическое лечение становится неэффективным. Приходится переходить к протезированию и установке коронок, чтобы спасти остатки зуба", — отметил стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Постоянный контакт с кислыми средами создает условия, при которых эмаль не успевает восстанавливаться. Это прямая дорога к эрозии. Процесс необратим. Организм не умеет заново выращивать эмаль. Разрушенная структура замещается либо пломбировочным материалом, либо керамикой. Поэтому профилактика — это единственный способ сэкономить на визитах к врачу.

Как не растворить улыбку в стакане

Ритуал употребления напитков важнее их состава. Соломинка — ваш главный союзник. Она направляет поток жидкости мимо зубов. Главная ошибка — чистить зубы сразу после того, как выпили стакан лимонного сока. Кислота размягчает поверхность, а зубная щетка в этот момент работает как наждачка. Вы буквально снимаете верхний слой зуба собственными руками. Подождите 30-40 минут.

"Рацион, перегруженный простыми сахарами и кислотами, неизбежно ведет к сбою метаболизма в полости рта. Питание — это фундамент крепости зубов", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Прополощите рот обычной водой после употребления газировки. Это самый простой способ помочь слюне восстановить баланс pH. Эмаль выдержит кратковременные нагрузки, если не превращать агрессивное воздействие в непрерывный процесс. Здоровье зубов — это вопрос не только гигиены, но и биохимической дисциплины.

Ответы на популярные вопросы о защите эмали

Поможет ли жвачка защитить зубы от кислоты?

Да, жевательная резинка без сахара стимулирует выработку слюны. Слюна смывает кислоту и восстанавливает минеральный баланс эмали гораздо быстрее, чем если просто ждать.

Правда ли, что фруктовые смузи опаснее целых фруктов?

В смузи вся кислота высвобождается сразу и обволакивает зубы. При поедании целого яблока или апельсина воздействие менее агрессивно из-за клетчатки и механического очищения.

Можно ли восстановить эмаль пастами?

Пасты с фтором и гидроксиапатитом могут укрепить существующую эмаль (реминерализовать микротрещины), но они не способны вернуть утраченную ткань при серьезной эрозии.

