Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Программный код метаболизма: как высокий сахар матери влияет на плод
Алименты под контролем: зачем в России хотят проверять траты матерей через спецкарты
Магия балета ускользает: как спасти "Лебединое озеро" от превращения в сухую гимнастику
Кризис новостроек оказался ловушкой статистики: один показатель рушит тревожную картину рынка
Горбачёв совершил роковую ошибку: причины, из-за которых Россия может признать распад СССР фикцией
Между двух огней: почему дилеры предпочитают хранить машины, а не снижать стоимость
Статика убивает: почему редкие визиты в туалет провоцируют рак
Искусство, которое даст забыть о кредитах: как балет лечит душу лучше любого психолога
Бег на пределе: когда стандартная тренировка может довести до операционного стола

Кислотный демонтаж: как популярные напитки превращают зубы в губку

Здоровье

Зубная эмаль — самая твердая ткань в организме. Но она беззащитна перед химическим демонтажем. Исследование, опубликованное в журнале Bioengineering, подтвердило: популярные напитки буквально вымывают минералы из структуры зуба. Ученые проанализировали состояние 42 человеческих зубов после контакта с агрессивными средами. Результаты напоминают отчет с места крушения: структура гниет прямо под воздействием обычного лимонада.

Кока-кола
Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Кока-кола

Кислотная атака: почему лимонад превращает зубы в губку

Эмаль — это не монолит. Это сложная кристаллическая решетка. Кока-кола и лимонный сок работают как растворитель для этой конструкции. Под электронным микроскопом ученые зафиксировали появление пористости и глубокую потерю минералов. Лимонная кислота и ортофосфорная кислота в составе газировок действуют как абразив, только на химическом уровне. Система защиты зуба капитулирует.

Апельсиновый сок оказался менее агрессивным, но все равно оставил след. На поверхности зубов появились шероховатости. Кофе, вопреки мифам о вреде для прочности, в основном занимался "вандализмом" — окрашивал ткани, не разрушая их целостность. Ополаскиватели для рта и вовсе выступили в роли плацебо для разрушительных процессов, практически не изменив микрорельеф эмали.

Напиток Тип повреждения эмали
Кока-кола / Лимонный сок Выраженная пористость, потеря минералов
Апельсиновый сок Заметная шероховатость поверхности
Кофе Пигментация (окрашивание) без деструкции

Лабораторный глянец против реальности ротовой полости

Важно не впадать в панику. Исследование проводилось in vitro — в пробирке. В реальной жизни зубы защищает слюна. Это мощный буферный раствор. Она нейтрализует кислоты и возвращает кальций в эмаль (процесс реминерализации). В лаборатории зубы лежали в напитках беззащитными. Но если вы пьете колу литрами в течение дня, вы лишаете слюну возможности выполнять работу. Рот превращается в реактор, где кислота плавит кальций.

"При потере значительного объема эмали терапевтическое лечение становится неэффективным. Приходится переходить к протезированию и установке коронок, чтобы спасти остатки зуба", — отметил стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Постоянный контакт с кислыми средами создает условия, при которых эмаль не успевает восстанавливаться. Это прямая дорога к эрозии. Процесс необратим. Организм не умеет заново выращивать эмаль. Разрушенная структура замещается либо пломбировочным материалом, либо керамикой. Поэтому профилактика — это единственный способ сэкономить на визитах к врачу.

Как не растворить улыбку в стакане

Ритуал употребления напитков важнее их состава. Соломинка — ваш главный союзник. Она направляет поток жидкости мимо зубов. Главная ошибка — чистить зубы сразу после того, как выпили стакан лимонного сока. Кислота размягчает поверхность, а зубная щетка в этот момент работает как наждачка. Вы буквально снимаете верхний слой зуба собственными руками. Подождите 30-40 минут.

"Рацион, перегруженный простыми сахарами и кислотами, неизбежно ведет к сбою метаболизма в полости рта. Питание — это фундамент крепости зубов", — объяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Прополощите рот обычной водой после употребления газировки. Это самый простой способ помочь слюне восстановить баланс pH. Эмаль выдержит кратковременные нагрузки, если не превращать агрессивное воздействие в непрерывный процесс. Здоровье зубов — это вопрос не только гигиены, но и биохимической дисциплины.

Ответы на популярные вопросы о защите эмали

Поможет ли жвачка защитить зубы от кислоты?

Да, жевательная резинка без сахара стимулирует выработку слюны. Слюна смывает кислоту и восстанавливает минеральный баланс эмали гораздо быстрее, чем если просто ждать.

Правда ли, что фруктовые смузи опаснее целых фруктов?

В смузи вся кислота высвобождается сразу и обволакивает зубы. При поедании целого яблока или апельсина воздействие менее агрессивно из-за клетчатки и механического очищения.

Можно ли восстановить эмаль пастами?

Пасты с фтором и гидроксиапатитом могут укрепить существующую эмаль (реминерализовать микротрещины), но они не способны вернуть утраченную ткань при серьезной эрозии.

Читайте также

Экспертная проверка: стоматолог-терапевт Елена Воронина, стоматолог-ортопед Артём Гайдуков, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Садоводство, цветоводство
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Мир. Новости мира
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Хантавирус выходит на охоту — смертность достигает 50 процентов: почему мир может спать спокойно
Сахарный капкан: как гликация разрушает белки и ускоряет внешнее старение
10 лет без симптомов: почему отсутствие болей вводит в заблуждение
Локализация против импорта: почему россияне снова выбирают Volkswagen T-Cross в 2026
Латвия поспешила обвинить Россию: падение дрона ВСУ вскрыло неудобную деталь
Кислотный демонтаж: как популярные напитки превращают зубы в губку
Воздушная блокада юга: как 14 тысяч пассажиров оказались в заложниках у закрытого неба
Осада в центре города: жители новостроек Архангельска требуют остановить атаку грызунов
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Жириновский обходился без карт Таро: раскрыт секрет пророчеств, от которых до сих пор бегут мурашки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.