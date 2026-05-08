Кислотный демонтаж: как популярные напитки превращают зубы в губку
Здоровье

Большинство людей воспринимает мытье головы как гигиеническую рутину, но для волосяного стержня это агрессивная дезактивация защитного слоя. Дерматолог Лейре Баррутиа вскрыла системные ошибки, которые превращают шевелюру в сухую солому.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка электролизуются волосы

Логика скальпа: почему шампунь — это деструктор

Шампунь — это прежде всего мощный ПАВ (поверхностно-активное вещество). Его задача — сорбировать себум и продукты жизнедеятельности микробиома с кожи головы. Нанесение состава на всю длину волос — акт неоправданного вандализма. Стержень волоса на концах практически не содержит жира, но нуждается в липидной мантии для удержания влаги.

"Намыливание кончиков волос — прямой путь к их деградации. Пены, стекающей при ополаскивании, достаточно для удаления пыли. Всё остальное — химия, выжигающая структуру", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Избыточная экспозиция ПАВ приводит к "пушистости". Это не эстетический эффект, а сигнал о том, что чешуйки кутикулы приподнялись, потеряв цементирующее вещество. Волос становится гигроскопичным, ломким и мертвым.

Термический шок: варка кератина в домашних условиях

Горячая вода — катализатор деструкции. Высокие температуры расширяют кутикулу и вымывают микроэлементы быстрее, чем любые реагенты. Происходит денатурация белков, хоть и в мягкой форме. Волос теряет эластичность, становясь похожим на пересушенную леску.

Фактор воздействия Последствие для структуры
Горячая вода (выше 40°C) Гипертрофия сальных желез, повреждение кутикулы
Шампунь на длине Критическое обезвоживание, сечение кончиков

Оптимальный режим — имитация температуры тела. Всё, что заставляет кожу краснеть, губительно для фолликулов. Раздражение скальпа горячей водой провоцирует компенсаторную гиперсекрецию сала. Вы моете чаще, потому что голова жирнится быстрее — порочный круг замкнулся.

Риск себореи: когда кондиционер становится врагом

Кондиционеры и маски созданы для имитации липидного слоя. В их составе — силиконы, масла и полимеры. Эти компоненты должны закрывать чешуйки волоса, но им категорически нельзя касаться кожи. Плёнка, которую создает кондиционер, — идеальный инкубатор для грибков рода Malassezia.

Забитые поры и нарушение газообмена на коже головы ведут к себорейному дерматиту. Это не просто перхоть, а воспалительный процесс. Лейре Баррутиа подчеркивает: только кончики. Корни справятся сами за счет естественного себума.

"Попытки 'увлажнить' корни масками часто заканчиваются походом к дерматологу. Жирная среда провоцирует зуд и воспаление, имитируя аллергию", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о гигиене волос

Нужно ли мыть голову дважды за один сеанс?

Только если вы используете тяжелый стайлинг или не мыли голову неделю. В обычном режиме одного нанесения достаточно.

Помогает ли холодное ополаскивание в конце?

Да. Прохладная вода помогает чешуйкам кутикулы плотнее прилечь к стержню, что визуально добавляет блеска.

Можно ли использовать мыло вместо шампуня?

Нет. Щелочной pH мыла разрушает кислотную мантию кожи. Это приведет к сухости и трещинам на скальпе.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-невролог Артём Синицын
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
