Биологическая ошибка: почему строгие диеты отключают функцию размножения

Здоровье

Репродуктивная система — это не автономный механизм, а сложная биохимическая надстройка, которая первой "идет под нож" при дефиците ресурсов. Организм прагматичен: если энергии не хватает на выживание, он отключает функцию размножения. Строгие диеты и исключение животных жиров — это прямой саботаж половых гормонов, которые синтезируются из холестерина. Без "строительного материала" либидо и фертильность превращаются в руины.

Фото: unsplash.com by Paras Kapoor is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стейк говядины

Гормональный цех: зачем нам холестерин и мясо

Попытки "почистить" рацион от животных жиров бьют по эндокринной оси. Холестерин — это база для стероидогенеза. Нет жиров — нет тестостерона у мужчин и прогестерона у женщин. Красное мясо — не враг, а ключевой поставщик гемового железа. Его дефицит ведет к анемии, которая буквально "душит" ткани, лишая их кислорода. В таких условиях созревание качественной яйцеклетки становится невозможным.

"Исключение жиров животного происхождения — это биологическая ошибка. Половые гормоны не строятся из воздуха, им нужен холестерин в адекватных дозах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Молочные продукты поставляют кальций и белок, необходимые для гормонального баланса. Для мужчин критически важны Омега-3 и жирорастворимые витамины (D и Е). Они стимулируют продукцию сперматозоидов, обеспечивая их подвижность. У женщин эти же нутриенты отвечают за качество эндометрия — "почвы", в которую должен имплантироваться эмбрион.

Микроэлементы на страже генома: от цинка до фолатов

Цинк и селен работают в паре как антиоксидантный щит. Они защищают генетический материал от оксидативного стресса. Для мужской фертильности этот тандем незаменим: он повышает концентрацию и качество спермы. Витамин В9 (фолиевая кислота) необходим не только при беременности, но и на этапе планирования для профилактики дефектов нервной трубки плода.

Нутриент Биологическая роль
Гемовое железо Профилактика анемии, питание тканей матки
Цинк + Селен Синтез тестостерона, защита ДНК от повреждений
Витамин Е Улучшение функции яичников и качества эндометрия

Токсичный балласт: как привычки уничтожают клетки

Этанол и никотин — системные яды. У женщин они провоцируют сбои менструального цикла и необратимо повреждают овариальный резерв. Яйцеклетки даны женщине с рождения, они не обновляются. Любой токсический удар остается в их "памяти". У мужчин алкоголь бьет по потенции и увеличивает долю дефектных сперматозоидов в эякуляте, что ведет к трудностям с зачатием.

"Алкоголь и курение создают условия, в которых даже идеальный рацион бессилен. Это прямой путь к бесплодию и гормональному хаосу", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о репродуктивном здоровье

Нужно ли принимать Омега-3 в капсулах или достаточно рыбы?

Жирная рыба 2-3 раза в неделю закрывает потребность в жирных кислотах. БАДы нужны только при подтвержденном дефиците и невозможности коррекции рациона, так как биодоступность из пищи выше.

Может ли вегетарианство привести к бесплодию?

При неграмотном подходе — да. Отсутствие гемового железа и холестерина часто приводит к аменорее (остановке цикла) и снижению уровня андрогенов.

Как сахар влияет на половую систему?

Избыток сахара ведет к инсулинорезистентности, что у женщин часто провоцирует синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — одну из главных причин бесплодия.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
