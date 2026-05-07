Ошибка, которую совершают почти все: как SPF-крем перестает защищать кожу

Защита эпидермиса от ультрафиолетового излучения остается актуальной задачей даже в условиях плотной городской застройки и пасмурной погоды. Биохимическое воздействие солнечных лучей на клетки кожи не прекращается, когда небо затянуто тучами, поскольку UV-волны способны проникать сквозь облачный барьер.

Фото: unsplash.com by Dimitris Chapsoulas is licensed under Free to use under the Unsplash License Солнцезащитный крем

Косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова подчеркивает, что визуальное отсутствие солнца не гарантирует безопасности, и риск получить накопленное повреждение ДНК клеток сохраняется в течение всего светового дня.

Для эффективного подбора защитного средства специалист рекомендует использовать простую математическую формулу: коэффициент SPF следует умножить на четыре, чтобы определить примерную продолжительность его работы. Так, продукт с SPF 50 обеспечивает барьерный эффект примерно на двести минут пребывания на открытом воздухе.

Как сообщается на сайте NewsInfo, при расчете необходимо учитывать географическую широту, наличие гиперпигментации и общее количество солнечных дней в регионе, которое в Москве составляет всего около шестидесяти восьми в году. Также важно помнить про солнцезащитные очки, предохраняющие нежную зону вокруг глаз.

Особое внимание эксперт советует уделять не только лицу, но и открытым участкам тела. Руки и шея зачастую первыми демонстрируют признаки фотостарения, проявляющиеся в виде коричневых пятен, поэтому регулярный уход за декольте и кистями рук обязателен для сохранения молодости.

Аюпова отметила, что в сельской местности или в "чистом поле" вероятность столкнуться с нежелательной пигментацией выше из-за отсутствия тени от зданий, однако городская среда также требует дисциплины в использовании фильтров. При этом следует помнить, что правильное использование SPF-средств исключает их нанесение слишком тонким слоем, который не может обеспечить заявленный уровень защиты.

"Важно понимать, что одного лишь крема недостаточно, если вы проводите много времени на улице в пик активности ультрафиолета. Многие современные химические фильтры имеют свойство деградировать под прямыми лучами, поэтому обновление слоя каждые два часа — это не маркетинговый ход, а физиологическая необходимость для предотвращения ожогов и профилактики меланомы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о солнцезащитном креме

Нужно ли смывать SPF-крем специальными средствами?

Да, большинство современных фильтров являются жирорастворимыми и стойкими, поэтому обычное мыло часто бывает бессильно. Для качественного очищения лучше использовать гидрофильное масло или мицеллярную воду, чтобы избежать закупорки пор.

Работает ли SPF, если нанести его под тональный крем?

Если наносить средства послойно, защита сохраняется, однако смешивание их в ладони перед нанесением может нарушить формулу защитного экрана. Оптимально дождаться полной впитываемости солнцезащитного крема перед использованием декоративной косметики.

Защищает ли одежда от ультрафиолета так же хорошо, как крем?

Обычная легкая одежда имеет низкий фактор защиты (UPF), пропуская часть лучей. Специализированные ткани или плотные головные уборы лучше справляются с задачей, создавая физический барьер для кожи и волос.

Можно ли использовать прошлогодний солнцезащитный крем?

У косметики с фильтрами ограниченный срок годности после вскрытия, обычно 6-12 месяцев. Под воздействием тепла и воздуха компоненты окисляются, и крем теряет свои защитные свойства, становясь бесполезным.

Читайте также