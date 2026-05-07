Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После майских доллар может резко подорожать: эксперты объяснили причины давления на рубль
Связь времён: школьники Якутии начнут изучать региональную историю по новому учебному пособию
Сложный выбор Ирины Пинчук: почему бывшая звезда Дома-2 решила сменить имидж и выйти на съёмочную площадку
Курс на перемены: "Герои Чукотки" внедряют нестандартные методы борьбы с вредными привычками населения
Золотая клетка или бюджетный вариант: почему дешевое жилье в Москве скрывает массу проблем
На пороховой бочке: как Карелия борется с аномально ранним пожароопасным сезоном
Молодой картофель из Египта против российского: что скрывают торговые сети этой весной
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
Цифровой щит праздника: как будут работать сети в Архангельской области 8 и 9 мая

Ошибка, которую совершают почти все: как SPF-крем перестает защищать кожу

Здоровье » Красота

Защита эпидермиса от ультрафиолетового излучения остается актуальной задачей даже в условиях плотной городской застройки и пасмурной погоды. Биохимическое воздействие солнечных лучей на клетки кожи не прекращается, когда небо затянуто тучами, поскольку UV-волны способны проникать сквозь облачный барьер.

Солнцезащитный крем
Фото: unsplash.com by Dimitris Chapsoulas is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнцезащитный крем

Косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова подчеркивает, что визуальное отсутствие солнца не гарантирует безопасности, и риск получить накопленное повреждение ДНК клеток сохраняется в течение всего светового дня.

Для эффективного подбора защитного средства специалист рекомендует использовать простую математическую формулу: коэффициент SPF следует умножить на четыре, чтобы определить примерную продолжительность его работы. Так, продукт с SPF 50 обеспечивает барьерный эффект примерно на двести минут пребывания на открытом воздухе.

Как сообщается на сайте NewsInfo, при расчете необходимо учитывать географическую широту, наличие гиперпигментации и общее количество солнечных дней в регионе, которое в Москве составляет всего около шестидесяти восьми в году. Также важно помнить про солнцезащитные очки, предохраняющие нежную зону вокруг глаз.

Особое внимание эксперт советует уделять не только лицу, но и открытым участкам тела. Руки и шея зачастую первыми демонстрируют признаки фотостарения, проявляющиеся в виде коричневых пятен, поэтому регулярный уход за декольте и кистями рук обязателен для сохранения молодости.

Аюпова отметила, что в сельской местности или в "чистом поле" вероятность столкнуться с нежелательной пигментацией выше из-за отсутствия тени от зданий, однако городская среда также требует дисциплины в использовании фильтров. При этом следует помнить, что правильное использование SPF-средств исключает их нанесение слишком тонким слоем, который не может обеспечить заявленный уровень защиты.

"Важно понимать, что одного лишь крема недостаточно, если вы проводите много времени на улице в пик активности ультрафиолета. Многие современные химические фильтры имеют свойство деградировать под прямыми лучами, поэтому обновление слоя каждые два часа — это не маркетинговый ход, а физиологическая необходимость для предотвращения ожогов и профилактики меланомы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Ответы на популярные вопросы о солнцезащитном креме

Нужно ли смывать SPF-крем специальными средствами?

Да, большинство современных фильтров являются жирорастворимыми и стойкими, поэтому обычное мыло часто бывает бессильно. Для качественного очищения лучше использовать гидрофильное масло или мицеллярную воду, чтобы избежать закупорки пор.

Работает ли SPF, если нанести его под тональный крем?

Если наносить средства послойно, защита сохраняется, однако смешивание их в ладони перед нанесением может нарушить формулу защитного экрана. Оптимально дождаться полной впитываемости солнцезащитного крема перед использованием декоративной косметики.

Защищает ли одежда от ультрафиолета так же хорошо, как крем?

Обычная легкая одежда имеет низкий фактор защиты (UPF), пропуская часть лучей. Специализированные ткани или плотные головные уборы лучше справляются с задачей, создавая физический барьер для кожи и волос.

Можно ли использовать прошлогодний солнцезащитный крем?

У косметики с фильтрами ограниченный срок годности после вскрытия, обычно 6-12 месяцев. Под воздействием тепла и воздуха компоненты окисляются, и крем теряет свои защитные свойства, становясь бесполезным.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Технологии
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Последние материалы
Забудьте про возраст: простые упражнения, которые вернут телу лёгкость и баланс
Тихий износ: как распознать невидимые патологии до наступления системного сбоя
Взрывная текстура и золотистый цвет: как приготовить хрустящий перекус с сыром за 25 минут
Связь времён: школьники Якутии начнут изучать региональную историю по новому учебному пособию
Медовый аромат вместо кислой каши: яблони для средней полосы выдерживают ледяные зимы
Сложный выбор Ирины Пинчук: почему бывшая звезда Дома-2 решила сменить имидж и выйти на съёмочную площадку
Две волны ада: затишье перед бурей в симптоматике тропической лихорадки
Секретная жизнь блондинок: почему обычные маски не работают для осветленных волос
Ошибка, которую совершают почти все: как SPF-крем перестает защищать кожу
Курс на перемены: "Герои Чукотки" внедряют нестандартные методы борьбы с вредными привычками населения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.