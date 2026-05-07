Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коктейль из неолита: ученые расшифровали рецепт древнего нордического грога
Эпилепсия может годами не подавать признаков: болезнь раскрывается только в самый пугающий момент
Белый дом устроил аттракцион у пролива: пока Трамп писал угрозы, его главный союзник тихо исчез из игры
Время прощаться с американцем: почему эксперты ждут рубль в диапазоне 50-51 единиц
Цена одной шутки: почему солист Большого театра требует компенсацию от Первого канала за эфир КВН
Кредит под проценты здоровья: эксперты раскрыли правду о «безопасном бокале»
Гормоны держат организм на взводе: эти вечерние привычки крадут нормальный сон
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Ошибка одиноких дам: Ирина Хакамада назвала барьер, который мешает любви постучаться в вашу дверь

Вирус Андес звучит опасно, но массового заражения может не быть: дело в способе передачи

Здоровье

Высокая смертность среди заболевших вирусом Андес не означает высокой угрозы новой пандемии, пояснил вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. О рисках вспышки на круизном лайнере в Атлантике специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Вирус
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вирус

По словам Альтштейна, в ситуации с вирусом Андес важно не смешивать летальность для уже заболевших и вероятность массового заражения. Он отметил, что заболевание может быть тяжелым для конкретного пациента, однако сам механизм передачи хантовирусов не делает сценарий пандемии вероятным.

"Но вероятность того, что человек заразится, низкая. В этом смысле хантавирусы не считаются опасными в контексте публичного здравоохранения. В широком распространении эпидемия, такая пандемия хантавирусная никогда не описывалась и кажется очень маловероятной из-за способа заражения", — пояснил вирусолог.

Эксперт также обратил внимание, что пока не хватает подробных данных о заболевших на круизном лайнере. При этом, по его словам, известные особенности хантавирусов не указывают на способность таких инфекций быстро выходить на уровень широкой эпидемии.

По его словам, высокая летальность вируса для отдельных пациентов не означает, что вспышка способна перерасти в пандемию. Главным ограничителем распространения, как следует из оценки вирусолога, остается способ заражения.

Полная запись разговора с Анатолием Альтштейном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Садоводство, цветоводство
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Пленники алгоритмов и соцсетей: почему мы не можем оторваться от экрана смартфона
Коктейль из неолита: ученые расшифровали рецепт древнего нордического грога
Эпилепсия может годами не подавать признаков: болезнь раскрывается только в самый пугающий момент
Магнит на счётчик: как попытка сэкономить оборачивается штрафом в сотни тысяч рублей
Позорный блеф Трампа: США бежали из Ормузского пролива под прицелом иранских ракет
Белый дом устроил аттракцион у пролива: пока Трамп писал угрозы, его главный союзник тихо исчез из игры
Туризм в зоне турбулентности: как новая страховка спасает от закрытия неба и визовых барьеров
Время прощаться с американцем: почему эксперты ждут рубль в диапазоне 50-51 единиц
Вирус Андес звучит опасно, но массового заражения может не быть: дело в способе передачи
Цена одной шутки: почему солист Большого театра требует компенсацию от Первого канала за эфир КВН
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.