Вирус Андес звучит опасно, но массового заражения может не быть: дело в способе передачи

Высокая смертность среди заболевших вирусом Андес не означает высокой угрозы новой пандемии, пояснил вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. О рисках вспышки на круизном лайнере в Атлантике специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

По словам Альтштейна, в ситуации с вирусом Андес важно не смешивать летальность для уже заболевших и вероятность массового заражения. Он отметил, что заболевание может быть тяжелым для конкретного пациента, однако сам механизм передачи хантовирусов не делает сценарий пандемии вероятным.

"Но вероятность того, что человек заразится, низкая. В этом смысле хантавирусы не считаются опасными в контексте публичного здравоохранения. В широком распространении эпидемия, такая пандемия хантавирусная никогда не описывалась и кажется очень маловероятной из-за способа заражения", — пояснил вирусолог.

Эксперт также обратил внимание, что пока не хватает подробных данных о заболевших на круизном лайнере. При этом, по его словам, известные особенности хантавирусов не указывают на способность таких инфекций быстро выходить на уровень широкой эпидемии.

По его словам, высокая летальность вируса для отдельных пациентов не означает, что вспышка способна перерасти в пандемию. Главным ограничителем распространения, как следует из оценки вирусолога, остается способ заражения.

