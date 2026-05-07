Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый дом устроил аттракцион у пролива: пока Трамп писал угрозы, его главный союзник тихо исчез из игры
Время прощаться с американцем: почему эксперты ждут рубль в диапазоне 50-51 единиц
Вирус Андес звучит опасно, но массового заражения может не быть: дело в способе передачи
Цена одной шутки: почему солист Большого театра требует компенсацию от Первого канала за эфир КВН
Кредит под проценты здоровья: эксперты раскрыли правду о «безопасном бокале»
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Ошибка одиноких дам: Ирина Хакамада назвала барьер, который мешает любви постучаться в вашу дверь
Горькая правда о русской классике: почему Александр Самойленко не выдержал фильмы братьев Андреасян
Секрет бодрости после 50 раскрыт: упражнения, которые запускают организм с утра без боли

Гормоны держат организм на взводе: эти вечерние привычки крадут нормальный сон

Здоровье

Гормоны могут заметно влиять на сон: мелатонин помогает организму засыпать, а избыток гормонов щитовидной железы, кортизола, адреналина и норадреналина способен поддерживать перевозбуждение и мешать ночному отдыху. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Влияние гормонов на сон врач предложил рассматривать не как единый процесс, а через работу отдельных систем организма. Одни гормоны напрямую участвуют в регуляции засыпания, другие меняют уровень возбуждения, обмен веществ и способность человека сохранять привычный режим отдыха. 

"Если говорить о гормоне, который напрямую связан со сном, самый известный — это мелатонин. Он вырабатывается в определенных условиях, поэтому ко сну нужно готовиться и создавать условия для его нормального синтеза. Прежде всего это максимально полная темнота, отказ от кофе и других возбуждающих напитков, а также от еды незадолго до сна. Важно убрать гаджеты за 2-3 часа до сна. Перед сном также стоит проветрить помещение", — пояснил Барсуков.

Эндокринолог указал, что проблемы со сном могут возникать не только из-за нарушения выработки мелатонина. На качество отдыха влияет и состояние щитовидной железы, поскольку ее гормоны связаны с уровнем возбуждения и обменом веществ. При разных нарушениях механизм будет отличаться: в одном случае человеку трудно уснуть, в другом сбивается ночной режим из-за сонливости днем.

"При повышенной функции щитовидной железы, гипертиреозе, когда гормонов щитовидной железы много, будет нарушаться качество сна из-за перевозбуждения. Обмен ускоряется, человек становится перевозбудимым и плохо засыпает. При выраженном гипотиреозе, наоборот, человек подвержен сонливости. Он может засыпать днем или после обеда. Из-за этого потом возникают трудности с качеством сна ночью", — отметил он.

Гормоны стресса врач выделил как еще один фактор, который способен мешать нормальному засыпанию. Вечером нервная система должна постепенно снижать активность, поэтому перед сном важно убрать лишние раздражители. Именно с этим Барсуков связал рекомендации отказаться от гаджетов, соблюдать спокойный режим и создавать комфортную обстановку в комнате.

"Гормоны стресса — кортизол, адреналин, норадреналин мешают сну. Их уровень физиологически, в норме, к вечеру понижается, а утром становится максимальным при пробуждении. Это нужно для того, чтобы быстрее выводить человека из состояния сна и чтобы он был бодрым. Поэтому важна гигиена сна: человек должен по возможности ложиться примерно в одно и то же время. В комнате должна быть комфортная для него обстановка, без стрессов, чтобы не вырабатывать лишний кортизол", — заключил Барсуков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Культурный фронт в Венеции: участие России вызвало ярость в Брюсселе Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Китайский автосалон: автомобили продаются прямо со стендов
Шоколадное чудо из простых продуктов: как сделать десерт, который съедают за минуту
Секрет бодрости после 50 раскрыт: упражнения, которые запускают организм с утра без боли
Рассада тёщи в безопасности: 5 хитростей, как довезти растения до дачи без потерь
Волна интервью после одной фразы: как Седокова ответила на обвинения в романе с рэпером Джиганом
Кровососы уже близко: что надо сделать уже сейчас, чтобы превратить дачный участок в зону без комаров
Уроки выживания от Ким Чен Ына: почему Тегеран может выбрать путь закрытой ядерной крепости
Гравитационный миксер Юпитера: как железный снег внутри Ганимеда создает магнитное поле
Небесный маринад: почему капли дождя превращают мясо в опасный химический коктейль
Анкара уран на коленке не обогатит: почему турецкая бомба существует только в воображении политиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.