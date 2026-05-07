Гормоны держат организм на взводе: эти вечерние привычки крадут нормальный сон

Гормоны могут заметно влиять на сон: мелатонин помогает организму засыпать, а избыток гормонов щитовидной железы, кортизола, адреналина и норадреналина способен поддерживать перевозбуждение и мешать ночному отдыху. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Влияние гормонов на сон врач предложил рассматривать не как единый процесс, а через работу отдельных систем организма. Одни гормоны напрямую участвуют в регуляции засыпания, другие меняют уровень возбуждения, обмен веществ и способность человека сохранять привычный режим отдыха.

"Если говорить о гормоне, который напрямую связан со сном, самый известный — это мелатонин. Он вырабатывается в определенных условиях, поэтому ко сну нужно готовиться и создавать условия для его нормального синтеза. Прежде всего это максимально полная темнота, отказ от кофе и других возбуждающих напитков, а также от еды незадолго до сна. Важно убрать гаджеты за 2-3 часа до сна. Перед сном также стоит проветрить помещение", — пояснил Барсуков.

Эндокринолог указал, что проблемы со сном могут возникать не только из-за нарушения выработки мелатонина. На качество отдыха влияет и состояние щитовидной железы, поскольку ее гормоны связаны с уровнем возбуждения и обменом веществ. При разных нарушениях механизм будет отличаться: в одном случае человеку трудно уснуть, в другом сбивается ночной режим из-за сонливости днем.

"При повышенной функции щитовидной железы, гипертиреозе, когда гормонов щитовидной железы много, будет нарушаться качество сна из-за перевозбуждения. Обмен ускоряется, человек становится перевозбудимым и плохо засыпает. При выраженном гипотиреозе, наоборот, человек подвержен сонливости. Он может засыпать днем или после обеда. Из-за этого потом возникают трудности с качеством сна ночью", — отметил он.

Гормоны стресса врач выделил как еще один фактор, который способен мешать нормальному засыпанию. Вечером нервная система должна постепенно снижать активность, поэтому перед сном важно убрать лишние раздражители. Именно с этим Барсуков связал рекомендации отказаться от гаджетов, соблюдать спокойный режим и создавать комфортную обстановку в комнате.

"Гормоны стресса — кортизол, адреналин, норадреналин мешают сну. Их уровень физиологически, в норме, к вечеру понижается, а утром становится максимальным при пробуждении. Это нужно для того, чтобы быстрее выводить человека из состояния сна и чтобы он был бодрым. Поэтому важна гигиена сна: человек должен по возможности ложиться примерно в одно и то же время. В комнате должна быть комфортная для него обстановка, без стрессов, чтобы не вырабатывать лишний кортизол", — заключил Барсуков.