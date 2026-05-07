Деменцию можно вычислить дома: быстрая проверка помогает не упустить опасный момент

Здоровье

Первые признаки деменции могут выглядеть как обычная рассеянность: человек забывает недавние события, теряется в знакомых местах и испытывает трудности с подбором слов или названий простых предметов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Панов уточнил, что на начальном этапе изменения могут проявляться эпизодически и не сразу воспринимаются как медицинская проблема. Родственникам важно обращать внимание не на единичные случаи забывчивости, а на повторяющиеся ситуации, когда человек теряет связь с недавними событиями или привычной обстановкой.

"Деменция чаще всего проявляется проблемами с памятью, дезориентацией в пространстве и во времени. Иногда у пациентов бывают речевые нарушения и изменения в мышлении. На ранней стадии можно обратить внимание на забывчивость: человек не помнит, куда положил очки, часы или другие бытовые вещи. Он может забывать сложные слова, понятия или события, которые только что произошли. Например, человек позавтракал, а потом уже не может вспомнить, что ел", — пояснил специалист.

Врач отметил, что по мере прогрессирования деменции нарушения становятся заметнее в повседневном поведении. Человек может теряться, путаться в привычных ситуациях, испытывать трудности с речью и недооценивать свое состояние. Позже могут появляться тревога, раздражительность, подозрительность и необоснованные обвинения в адрес близких.

"Родственники могут заметить, что человек вышел в магазин, но не может найти дорогу обратно. Ему бывает сложно назвать предмет: например, он берет ложку и не может вспомнить ее название. Со временем признаки учащаются и утяжеляются, появляются тревога, раздражительность и повышенная эмоциональность. Человек становится подозрительным, может обвинять родственников в том, что они куда-то дели или украли его вещи, хотя те же очки могут быть у него на голове", — подчеркнул он.

Панов также назвал простой домашний тест, который помогает заметить возможные когнитивные нарушения. Человека можно попросить нарисовать круглые часы, расставить внутри цифры и показать стрелками определенное время. Если когнитивные функции сохранены, задание обычно выполняется без ошибок, а при нарушениях человек начинает ошибаться, и по количеству ошибок можно судить о выраженности проблемы.

"Если деменцию заподозрили, нужно обратиться к неврологу или психиатру, пройти обследования, тесты, анализы и получить лечение. Если человек перестал узнавать родных, теряет сознание или становится опасен для себя и окружающих, следует вызвать скорую помощь. Полностью вернуть прежнее состояние вряд ли возможно, но замедлить прогрессирование и стабилизировать болезнь можно медикаментозными и немедикаментозными методами. Главная задача — сохранить социальные функции и способность к самообслуживанию", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
