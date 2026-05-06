УФ-индекс и SPF: простое правило, которое спасает кожу даже в пасмурный день

Здоровье » Красота

Летний сезон требует радикального пересмотра ежедневного бьюти-рациона: на первый план выходят усиленная фотозащита и глубокая гидратация тканей. Главным критерием при выборе косметики становится не только температурный режим, но и интенсивность излучения.

Солнцезащитный крем
Дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, что перед наступлением жары необходимо адаптировать уход под текущий ультрафиолетовый индекс, который летом практически всегда преодолевает критическую отметку.

"Фотозащита не меньше пятидесяти, пятьдесят плюс. Ориентироваться надо на ультрафиолетовый индекс, если он больше трех, а он летом всегда будет больше трех, тем более может быть и переменная облачность, обязательно SPF. Второе — увлажнение", — отметила Галлямова.

Данный подход позволяет предотвратить фотостарение, даже если на улице облачно, сообщает NewsInfo.Ru. При этом стоит помнить, что обычное очищение не всегда справляется с плотными фильтрами, поэтому важно знать, как смывать солнцезащитный крем правильно для деликатного восстановления эпидермиса.

Особая стратегия требуется обладателям жирного типа кожи: в жару эксперт рекомендует использовать матирующие средства и декоративную косметику с абсорбирующими свойствами.

Сухая кожа в этот период чувствует себя комфортнее благодаря росту естественной влажности воздуха и усиленной работе сальных желез. Как сообщает NewsInfo. Ru со ссылкой на Галлямову, классическое молочко для умывания летом лучше заменить на легкие текстуры — гели или пенки, которые эффективнее удаляют излишки себума.

"Важно понимать, что летом кожа теряет влагу не только из-за солнца, но и вследствие работы кондиционеров в офисах. Если игнорировать качественное увлажнение кожи, даже самая активная защита от солнца не спасет от формирования мелких морщин обезвоженности", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-косметолог Мария Полякова.

Ответы на популярные вопросы о летнем уходе за кожей

Нужно ли наносить SPF, если на улице пасмурно?

Да, поскольку ультрафиолетовые лучи типа А проникают сквозь облака и могут вызывать повреждение клеток даже при отсутствии яркого солнца.

Почему летом лучше отказаться от косметического молочка?

Молочко обладает более плотной и жирной текстурой, которая может забивать поры при повышенном потоотделении; гели и пенки очищают поры более глубоко.

Как выбрать степень защиты SPF для города?

Дерматологи рекомендуют использовать средства с индексом 50+, если ультрафиолетовый индекс выше 3, что характерно для всего летнего периода.

Влияет ли питание на состояние кожи в жару?

Косвенно да, однако внешнее увлажнение и защита от внешних агрессивных факторов (солнца и сухого воздуха) играют решающую роль в сохранении здоровья эпидермиса.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
