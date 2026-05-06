Тело показывает сбой раньше анализов: внешность может выдать проблемы с гормонами

Резкая прибавка или потеря веса без очевидных причин, изменения кожи и волос могут быть не просто косметической проблемой, а внешними сигналами гормонального сбоя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.
Специалист объяснила, что распознать гормональные нарушения только по внешности бывает непросто, потому что многие заболевания имеют похожие проявления. Для точного диагноза нужны клинико-лабораторные методы, иначе можно ошибиться с причиной изменений. Однако есть признаки, при которых человеку стоит обратить внимание на здоровье и пройти обследование.
"Если у человека меняется вес — он прибавляется или, наоборот, уменьшается без диет и сопутствующих заболеваний, на это нужно обратить внимание. Важны и изменения качества кожи: чрезмерная потливость или сухость, трещины на пятках, потемнение и шелушение кожи на локтях. Внешним признаком нарушения гормонального обмена может быть выпадение и истончение волос на голове. Также насторожить должны очаги без волос на голове и теле или избыточный рост жестких волос там, где они не должны расти", — отметила Гончарова.
Она подчеркнула, что самостоятельно лечить эндокринные заболевания нельзя. Терапию должен подбирать специалист, а профилактика должна быть направлена на общее укрепление здоровья. Важную роль в этом играют режим сна и снижение факторов, которые сбивают суточные биоритмы.
"Самодеятельность в лечении недопустима. Для профилактики важно соблюдать режим сна: восемь часов с 23:00, в темноте и тишине. Не стоит использовать гаджеты за два часа до сна и в течение ночи. Эти простые советы помогают избежать десинхроноза и сбоев суточных биоритмов выработки гормонов. Такие сбои часто лежат в основе пограничных нарушений гормонального статуса", — пояснила эндокринолог.
Гончарова добавила, что питание тоже влияет на общее состояние здоровья и профилактику гормональных сбоев. Она посоветовала не переедать, есть больше свежих овощей и зелени, а также ограничивать продукты промышленного производства. Особенно важно следить за количеством быстрых углеводов, выпечки, кондитерских изделий, фруктов, ягод и жиров.
"Обязательны монотонные кардионагрузки на низком уровне пульса — не менее 45 минут в день. Это может быть ходьба, прогулка с собакой, движение с коляской, спорт, велосипед, беговая дорожка или плавание. Желательно, чтобы дозированные физические нагрузки были продолжительными и комфортными. Любая такая активность помогает профилактике нарушений гормонального статуса и укреплению общего состояния здоровья", — заключила врач.
