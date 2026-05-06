Тело показывает сбой раньше анализов: внешность может выдать проблемы с гормонами

Резкая прибавка или потеря веса без очевидных причин, изменения кожи и волос могут быть не просто косметической проблемой, а внешними сигналами гормонального сбоя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ выпадение волос

Специалист объяснила, что распознать гормональные нарушения только по внешности бывает непросто, потому что многие заболевания имеют похожие проявления. Для точного диагноза нужны клинико-лабораторные методы, иначе можно ошибиться с причиной изменений. Однако есть признаки, при которых человеку стоит обратить внимание на здоровье и пройти обследование.

"Если у человека меняется вес — он прибавляется или, наоборот, уменьшается без диет и сопутствующих заболеваний, на это нужно обратить внимание. Важны и изменения качества кожи: чрезмерная потливость или сухость, трещины на пятках, потемнение и шелушение кожи на локтях. Внешним признаком нарушения гормонального обмена может быть выпадение и истончение волос на голове. Также насторожить должны очаги без волос на голове и теле или избыточный рост жестких волос там, где они не должны расти", — отметила Гончарова.

Она подчеркнула, что самостоятельно лечить эндокринные заболевания нельзя. Терапию должен подбирать специалист, а профилактика должна быть направлена на общее укрепление здоровья. Важную роль в этом играют режим сна и снижение факторов, которые сбивают суточные биоритмы.

"Самодеятельность в лечении недопустима. Для профилактики важно соблюдать режим сна: восемь часов с 23:00, в темноте и тишине. Не стоит использовать гаджеты за два часа до сна и в течение ночи. Эти простые советы помогают избежать десинхроноза и сбоев суточных биоритмов выработки гормонов. Такие сбои часто лежат в основе пограничных нарушений гормонального статуса", — пояснила эндокринолог.

Гончарова добавила, что питание тоже влияет на общее состояние здоровья и профилактику гормональных сбоев. Она посоветовала не переедать, есть больше свежих овощей и зелени, а также ограничивать продукты промышленного производства. Особенно важно следить за количеством быстрых углеводов, выпечки, кондитерских изделий, фруктов, ягод и жиров.

"Обязательны монотонные кардионагрузки на низком уровне пульса — не менее 45 минут в день. Это может быть ходьба, прогулка с собакой, движение с коляской, спорт, велосипед, беговая дорожка или плавание. Желательно, чтобы дозированные физические нагрузки были продолжительными и комфортными. Любая такая активность помогает профилактике нарушений гормонального статуса и укреплению общего состояния здоровья", — заключила врач.