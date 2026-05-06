Светлое будущее по госзаказу может не сработать: тревога россиян начинается не с экранных сюжетов

На негативное восприятие будущего влияет не кино, а отсутствие базовой уверенности в завтрашнем дне, жилье, работе, питании и образовании детей, тогда как фильмы и сериалы становятся лишь способом отвлечься от реальности, которую человеку трудно выдержать. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Женщина смотрит кино
Фото: unsplash.com by Kevin Woblick is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина смотрит кино

Ранее замначальника управления Администрации президента Алексей Семенов заявил, что россияне не видят светлого будущего из-за мрачных сериалов, таких как Fallout. Он предложил запустить государственный заказ на создание оптимистичного образа будущего — вложить средства в научную фантастику и социальные проекты для формирования "Большого русского образа" будущего.

Метелина отметила, что негативное восприятие будущего связано не с кино или сериалами, а с ощущением незащищенности. Человеку важно понимать, что он сможет обеспечить базовые потребности для себя и семьи. Если такой уверенности нет, тревога формируется из реальной жизни, а не из экранных сюжетов.

"Фильмы и сериалы никоим образом не влияют на негативное восприятие будущего у россиян и вообще у граждан любой страны. В первую очередь на это влияет отсутствие чувства безопасности и базовых потребностей, которые должны быть обеспечены. Человек должен быть уверен в завтрашнем дне: что ему будет где жить, чем заплатить за жилье, что ему будет что есть и чем накормить детей. Он должен понимать, что дети получат хорошее образование, а его компания не разорится, его не сократят и не уволят, это и определяет доверие к стране", — объяснила психолог.

Сериалы, по ее словам, в такой ситуации становятся не причиной тревоги, а способом временно отстраниться от тяжелых переживаний. Жанр при этом не имеет решающего значения: человек может смотреть и мрачный, и веселый сюжет. Главным остается желание уйти от реальности, которую сейчас трудно выдерживать.

"Сериалы сами по себе не формируют негативное восприятие будущего. Когда люди их смотрят, они скорее отвлекаются от сегодняшних реалий, которые им трудно выдержать. При этом неважно, какой это сюжет — мрачный, веселый, со светлым или негативным будущим. В любом случае человек пытается уйти от реальности, которую сейчас не может переварить. Если у него нет денег, например, чтобы отправить ребенка в институт, он просто уходит от этих переживаний в сериал", — пояснила она.

Метелина предупредила, что попытка формировать образ счастливого будущего через новые фильмы и сериалы может вызвать обратную реакцию, если базовые проблемы людей не решаются. Особенно остро это будет восприниматься, если деньги направляются на медиапроекты, а не на улучшение жизни граждан. В такой ситуации у людей может усиливаться чувство несправедливости и незащищенности.

"Если деньги вместо улучшения базовых условий жизни россиян будут идти на научную фантастику и сериалы, это может вызвать волну народного гнева. У человека есть представления о добре, зле и справедливости. Когда люди видят траты на праздники, сериалы или премьеры, но при этом не могут нормально накормить детей или вывезти их отдохнуть, возникает чувство несправедливости и незащищенности. В ситуации, когда речь идет о выживании, такая реакция вполне закономерна", — подчеркнула специалист.

По словам психолога, фильмы о счастливом будущем могут повлиять разве что на людей пенсионного возраста или тех, кто легче доверяет готовым образам и живет старыми представлениями. У работающих взрослых, молодежи, подростков и школьников такой подход вряд ли изменит взгляд на будущее. Если красивая картинка на экране не совпадает с реальностью, она скорее вызовет возмущение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
