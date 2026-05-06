Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу

Здоровье

Ранний подъем дает преимущества не из-за особой пользы утренних часов, а потому что большинство рабочих графиков начинается в первой половине дня, тогда как людям, которым легче работать и быть активными ближе к вечеру, такой режим может грозить недосыпом и рисками для здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Специалист объяснила, что преимущества раннего подъема во многом связаны с устройством работы и социального ритма. В большинстве стран и на большинстве рабочих мест день начинается утром, поэтому от человека ждут быстрого включения. Тем, кто легче просыпается рано, проще соответствовать такому графику. Однако сам по себе ранний режим не является универсально полезным для всех.

"Истинных хронотипов, то есть жаворонков и сов, не так много: примерно от четверти до половины людей обладают именно биологическим хронотипом. Остальные — так называемые голуби, они могут подстроиться под любой режим. Совы с утра обычно просыпаются с трудом, долго раскачиваются и засиживаются вечером. В Москве при этом много мест работы, где есть свободный график или позднее начало, поэтому совам там проще. Но даже в таких условиях они часто склонны сильно не досыпать в будни", — отметила Завалко.

Врач указала, что у сов пик активности приходится на вторую половину дня, поэтому им сложнее вовремя завершать день. Современные возможности только усиливают эту проблему: можно работать допоздна, продолжать общение или пользоваться интернетом ночью. Отсыпание в выходные способно временно улучшить самочувствие. Но такой режим не отменяет вреда от накопленного недосыпа.

"Когда человек пять дней не досыпает, а в выходные отсыпается допоздна, это называется социальным джетлагом или бессонницей выходного дня. Такой режим вреден. Он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, набора веса, тревоги и депрессии. Поэтому важен не столько очень ранний подъем, сколько регулярный режим сна. Тем, у кого нет четкой склонности быть совой, не стоит поддерживать привычку засиживаться допоздна", — предупредила сомнолог.

Завалко подчеркнула, что за час-два до сна лучше завершить работу и перейти к более спокойным занятиям, чтобы организм успел подготовиться к отдыху. Такой режим помогает людям без выраженной склонности к поздней активности не закреплять привычку засиживаться допоздна. Тем, кто действительно является биологической совой, важно не сдвигать график еще сильнее и не уходить в еще более поздний режим.

"Тем, кто предрасположен к позднему режиму сна и дня и чувствует себя активнее во второй половине дня, не стоит специально ставить будильники на очень раннее время. Такие люди вполне могут использовать возможности, которые дает общество, и выбирать места работы с более поздним началом рабочего дня или свободным графиком. Попытка рано вставать у них только ухудшит ситуацию, сделает их менее счастливыми и увеличит вероятность проблем со здоровьем. А для "голубей" время подъема не так принципиально: они могут выбирать режим сами", — заключила сомнолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
