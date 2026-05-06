Кофе зря записали во враги старения: пару чашек в день могут дать организму неожиданный бонус

Натуральный кофе при умеренном употреблении может работать как мощный антиоксидант, помогать в профилактике диабета и повышать выносливость перед физической нагрузкой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Приготовление кофе в турке

Рождественская объяснила, что кофе часто ошибочно считают вредным напитком, хотя многое зависит от его качества и количества. Натуральный кофе при умеренном употреблении не связан с негативным влиянием на организм. Напротив, такой напиток может приносить пользу.

"Кофе — очень полезный напиток, если мы говорим о натуральном кофе. Его можно считать мощным антиоксидантом. Миф о том, что кофе вреден и кофеин участвует в процессах старения, — это неправда. Есть исследования, которые говорят о пользе кофеина в профилактике диабета, а также о его антиоксидантных свойствах. Кроме того, он активно повышает выносливость перед физической нагрузкой", — отметила врач.

Специалист подчеркнула, что ключевым остается вопрос количества. Умеренное употребление, по ее оценке, не несет вреда для большинства людей. Более того, сам ритуал может быть полезен, если приносит удовольствие и становится частью приятной коммуникации.

"Если вы пьете в день чашку-две эспрессо или американо, ничего страшного не будет, будет только польза. Не надо винить себя в том, что вы не можете начать день без кофе. Наука это абсолютно одобряет. Если это еще красивая чашка, удовольствие и общение, то это тоже идет на пользу. Вся история с кофеином — это вопрос количества", — пояснила Рождественская.

Эндокринолог уточнила, что кофе подходит не всем. Ограничить или исключить напиток стоит тем, у кого после кофе учащается пульс или появляется тахикардия. В остальных случаях кофеин сам по себе не является противопоказанием. При этом важно учитывать мочегонный эффект напитка и восполнять электролиты, особенно летом.