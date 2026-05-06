Менингит бьет по оболочкам мозга: первые симптомы легко спутать с обычной простудой

Здоровье

Менингит — это группа опасных заболеваний, связанных с воспалением оболочек головного мозга из-за вирусов, бактерий или грибков, которая может проявляться высокой температурой, резкой головной болью, свето- и звукобоязнью. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В.В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Соков объяснил, что менингит нельзя рассматривать как однотипное заболевание с единым механизмом распространения. В каждом случае важно понимать, какой именно возбудитель вызвал воспаление. От этого зависит и клиническая картина, и путь передачи инфекции.

"Менингит — это группа очень разных опасных заболеваний, связанных с воспалением оболочек головного мозга. Возбудители могут быть разными: вирусными, бактериальными или грибковыми. В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Способ передачи меняется в зависимости от возбудителя. Если говорить о менингококковой инфекции, то здесь скорее речь идет о воздушно-капельном пути распространения", — отметил врач.

Специалист указал, что опасность заболевания связана с поражением оболочек головного мозга. Они окружают центры, отвечающие за чувствительность, движение и рефлексы, поэтому проявления могут быть разными. При резком ухудшении состояния важно не ждать, а обращаться за медицинской помощью.

"Основные симптомы — это высокая температура тела, головная боль, свето- и звукобоязнь, а также кожная раздражительность. Других проявлений может быть множество, потому что оболочки головного мозга окружают чувствительные, двигательные и рефлекторные центры. Поэтому клиника при менингите может быть разнообразной. Но при высокой температуре тела и резко возникшей головной боли стоит обязательно обратиться к врачу: в большинстве случаев своевременная терапия может спасти жизнь", — заключил Соков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
