Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за подлокотник: как Татьяна Брухунова столкнулась с абсурдным поведением в театре
Водителям открыли доступ к архивам камер: как теперь оспорить штраф за минуту онлайн
Работодатели в шоке: использование нейросетей может оказаться полностью законным
Смертельная арифметика: почему тяжелая астма отнимает до 20 лет жизни
Украина на грани логистического коллапса: политические процессы в Румынии угрожают поставкам ВСУ
Архитектура метаболизма: почему бобовые и орехи побеждают животные жиры
Топливо для нейронов: почему диеты без яиц могут ускорить развитие деменции
Возвращение к мечте: как государство планирует изменить образ будущего в российском кинематографе
Ферменты в нокдауне: последствия переедания мяса после долгого голода

Метаболический ракетный удар: как кето-диета борется с жировой болезнью

Здоровье

Кетогенная диета — это не магия из соцсетей, а жесткий биохимический рычаг. Пока адепты ЗОЖ спорят о калориях, китайские ученые в Frontiers in Nutrition доказали: радикальная смена топлива с углеводов на жиры очищает печень в два раза эффективнее традиционных схем. Организм, лишенный глюкозы, включает режим "самопоедания" висцеральных запасов. Печень перестает быть складом ненужного балласта и превращается в активную топку.

Куриная ножка
Фото: unsplash.com by Markus Winkler is licensed under Free to use under the Unsplash License
Куриная ножка

Биохимия детокса: почему жир горит в огне жира

Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (МАЖБП) — это тихая капитуляция органа перед избытком инсулина. Когда вы потребляете углеводы, инсулин блокирует липолиз. Печень буквально "захлебывается" триглицеридами. Кето-диета обрушивает уровень инсулина, снимая предохранитель с жировых депо. Исследование 102 пациентов показало: у 84% группы кето жир в печени таял на глазах, тогда как обычный дефицит калорий помог лишь 45% испытуемых.

"Печень — это не фильтр, который нужно 'мыть' расторопшей. Это биохимический завод. Кето-диета переключает его конвейеры с синтеза жира на его окисление. Но помните: бесконтрольный прием жирной пищи при больном ЖКТ может спровоцировать обострение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Важно понимать разницу между "похудением вообще" и таргетным ударом по печени. Обычная низкокалорийная диета — это изматывающая осада. Кето — это высокоточный ракетный удар по метаболическому синдрому. Углеводное голодание заставляет клетки печени использовать накопленный внутри них жир как основной ресурс для выживания. Это не просто потеря веса, это глубокая ревизия внутренних органов.

Параметр сравнения Кетогенная диета Низкокалорийная диета
Эффективность по печени 84% значительного улучшения 45% значительного улучшения
Влияние на инсулин Резкое снижение уровня Умеренное снижение
Риск потери мышц Высокий (требует белка) Средний

Побочный эффект: цена метаболической перестройки

Кетоз — состояние физиологически эффективное, но затратное. Исследователи зафиксировали ловушку: вместе с жиром в печени пациенты теряли мышечную массу быстрее, чем на стандартном рационе. Без должного контроля организм начинает пускать "под нож" аминокислоты мышц для поддержания глюконеогенеза — синтеза минимально необходимой глюкозы для мозга.

"Любое резкое изменение метаболизма — это стресс. При кето-диете крайне важно не забывать о физической нагрузке, чтобы подать телу сигнал: мышцы нам нужны. Иначе вместо здоровой печени вы получите дряблое тело", — отметил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для компенсации этого эффекта диетологи настаивают на "умном кето". Это не просто поедание бекона. Это рацион с высоким содержанием качественного белка и клетчатки. Овощи необходимы, чтобы не превратить кишечник в пустыню и избежать воспалительных процессов, связанных с избытком насыщенных жиров. В противном случае вместо оздоровления можно получить камни в желчном пузыре или сбой в работе поджелудочной железы.

"Пациентам с диабетом или преддиабетом кето-диета может помочь стабилизировать сахар, но только под жестким контролем. Самодеятельность здесь часто заканчивается кетоацидозом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о кето-диете

Безопасно ли кето для всех?

Нет. Противопоказаниями являются заболевания почек, тяжелые патологии ЖКТ и нарушения обмена жиров. Перед стартом необходим биохимический анализ крови.

Как долго можно придерживаться такого рациона?

В лечебных целях — обычно от нескольких недель до нескольких месяцев. Постоянное нахождение в глубоком кетозе требует медицинского обоснования, так как это влияет на гормональный фон.

Нужно ли пить витамины?

Да, из-за ограничения фруктов и некоторых овощей может возникнуть дефицит электролитов и витаминов группы B. Рекомендуется консультация специалиста для подбора добавок.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Последние материалы
Архитектура метаболизма: почему бобовые и орехи побеждают животные жиры
Метаболический ракетный удар: как кето-диета борется с жировой болезнью
Топливо для нейронов: почему диеты без яиц могут ускорить развитие деменции
Французская Ницца за сущие гроши: этот берег Турции ворует славу Лазурного побережья
Возвращение к мечте: как государство планирует изменить образ будущего в российском кинематографе
Гормональное банкротство: неочевидные признаки падения мужского здоровья
Ферменты в нокдауне: последствия переедания мяса после долгого голода
Мастер имитации: почему тревожное расстройство путают с сердечным приступом
Фаза мнимого благополучия: как бледная поганка обманывает организм и врачей
Эффект рикошета: почему привычные напитки могут резко поднять давление
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.