Химический штурм: почему обилие пены во рту мешает качественной чистке зубов

Зубная паста — это не активное вещество, которое растворяет налет само по себе. Это абразивная смазка. Многие выдавливают на щетку жирную «колбасу» из рекламы, совершая фундаментальную ошибку. Избыток пасты превращает полость рта в генератор пены, который выключает контроль над качеством чистки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Зубная паста

Пенный обман: почему много пасты — это плохо

Обильная пена создает иллюзию чистоты. Рецепторы сигнализируют о свежести из-за ментола. Человек выплевывает пасту через 40 секунд, уверенный в успехе. На деле — щетка не коснулась и половины поверхностей. Налет остается на месте. Механическое удаление бляшек требует времени и трения, а не пузырьков.

"Пена работает как завеса. Она мешает щетине плотно прилегать к эмали и выметать отложения из фиссур. Для качественной гигиены достаточно порции размером с горошину", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Современные щетки заточены под микромеханику. Огромный объем пасты просто забивает пространство между щетинками. Инструмент перестает работать. Вы просто размазываете мыльный раствор по зубам, имитируя полезную деятельность.

Параметр Реальность Время чистки Минимум 120 секунд (2 минуты) Объем пасты Размер с горошину (для детей — с рисинку) Главный фактор Механическое движение щетины

Химический удар по слизистой и эмали

Паста — это коктейль из сурфактантов (SLS), отбеливателей и ароматизаторов. В большой концентрации они агрессивны. Для людей с чувствительной слизистой избыток химии оборачивается жжением. Это не «лечебный эффект», а химическое раздражение. Страдает микробиом полости рта.

"Избыток пенообразователей и антисептиков в пасте может провоцировать сухость. У пациентов с рецидивирующим стоматитом это затягивает заживление язв", — отметил стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Если во рту постоянно горит «пожар» после чистки — дело не в пасте, а в её количестве. Слизистая — не кафель, её не нужно драить агрессивными ПАВами до скрипа. Бережная механика всегда выигрывает у химического штурма.

Флюороз: когда защита становится ядом

Особая зона риска — дети. Они часто проглатывают пасту. Если в ней есть фтор, а дозировка превышена, возникает риск флюороза. Это системное поражение эмали. Вместо крепких зубов ребенок получает пятнистую кость. Эмаль становится хрупкой, теряет блеск и разрушается изнутри.

"Детская гигиена должна быть под контролем взрослых. Порция пасты для дошкольника не должна превышать размер рисового зернышка. Это вопрос безопасности, а не экономии", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Фтор полезен только в малых дозах локально. При систематическом попадании внутрь он вмешивается в процесс минерализации. Эмаль «сгорает» еще до того, как зуб полностью прорежется. Контролируйте нажатие на тюбик.

Ответы на популярные вопросы о гигиене рта

Нужно ли полоскать рот водой после чистки?

Доказательная медицина рекомендует просто выплюнуть излишки пены. Полоскание смывает активные компоненты (фтор, кальций), не давая им впитаться в эмаль. Дайте химии поработать пару минут после процедуры.

Какая щетка лучше: мягкая или жесткая?

В большинстве случаев — мягкая или средней жесткости. Жесткая щетка травмирует десну и может стирать эмаль при неправильной технике. Качество чистки зависит от количества движений, а не от силы давления.

Можно ли обойтись без пасты?

Механически очистить зубы можно и пустой щеткой. Паста лишь облегчает скольжение, освежает дыхание и доставляет полезные минералы. Но 90% успеха — это именно работа щетины в течение положенных двух минут.

Читайте также