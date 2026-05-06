Цифровой след болезни: как мессенджеры выдают разрушение нейронных связей

Здоровье

Деменция — это не внезапный обвал крыши, а медленное гниение фундамента. Мозг обладает колоссальным когнитивным резервом: он латает дыры в нейронных сетях годами, прежде чем человек забудет, как держать ложку. Первые звонки звучат не в медицинских картах, а в мессенджерах и кухонных разговорах. Ошибки, которые мы списываем на спешку, часто оказываются первыми симптомами дегенерации.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цифровой след: как болезнь выдает себя в переписке

Переписка в Telegram или WhatsApp сегодня — лучший нейропсихологический тест. Нейродегенерация бьет по грамматике раньше, чем по памяти. Если человек всегда писал грамотно, а теперь пропускает сказуемые или лепит нелепые ошибки — это повод насторожиться. Мозг упрощает конструкцию, чтобы сэкономить тающий ресурс.

"Нарушением могут быть любые отклонения от обычной письменной речи. Человек с высоким когнитивным резервом долго компенсирует дефицит, но структура предложений всё равно рассыпается", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-психиатр Мария Штань.

Исчезают прилагательные и наречия. Речь становится плоской, как чертеж. Текст превращается в набор коротких, рубленых фраз без оттенков и эмоций. Это не лаконичность, а системный сбой — мозг больше не может обслуживать сложные синтаксические связи. При этом физическое здоровье сосудов может долго оставаться в норме.

Анатомия речи: замена смыслов и утрата глаголов

Второй этап — семантические замены. Пациент забывает название предмета, но мозг подсовывает слово из той же категории. Телевизор превращается в холодильник, а сын — во внука. Это не просто оговорка, а разрушение карты понятий. Часто человек начинает описывать функцию предмета вместо его имени: "та штука, которой едят" вместо "вилка".

Признак Проявление при деменции
Словарный запас Резкое оскудение, исчезновение эпитетов
Логика диалога Постоянные возвраты к одной и той же мысли
Письмо Изменение почерка (микрография или размашистость)

"Сложности с выражением мыслей всегда бьют по психике. Человек либо впадает в апатию, либо становится агрессивным, инстинктивно защищаясь от когнитивного бессилия", — отметил врач-невролог Артём Синицын.

Попытки замаскировать проблему часто выглядят как ритуализация: человек начинает записывать план речи на бумаге перед звонком или избегает звонков вовсе, предпочитая короткие текстовые сообщения-шаблоны. Любое отклонение от привычного сценария вызывает стресс, который часто путают с возрастной депрессией.

Диагностика или усталость: где проходит граница

Не каждый забытый пароль — признак болезни Альцгеймера. Хроническая усталость или авитаминоз могут давать схожую картину. Ключевое отличие деменции — необратимость и прогрессия. Если после двух недель отпуска и нормализации сна ошибки в письме не исчезли, пора идти к врачу. Своевременный онкоскрининг и проверка артериального давления жизненно важны, так как сосудистые проблемы — главный катализатор деменции.

"При обычных возрастных изменениях человеку может требоваться больше времени на раздумья, но его речь не становится скудной. Он сохраняет способность выстраивать сложные логические цепочки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно понимать: деменцию нельзя вылечить "чисткой сосудов" или чудо-капельницами. Но её можно замедлить, купируя сопутствующие заболевания, такие как диабет или гипертония, и поддерживая метаболическое здоровье через адекватное питание.

Может ли деменция начаться в 40 лет?

Да, существует пресенильная деменция, имеющая генетическую природу. Однако чаще в этом возрасте когнитивные сбои связаны с депрессией, дефицитом витамина B12 или гипотиреозом.

Помогает ли решение кроссвордов?

Кроссворды тренируют только навык решения кроссвордов. Для профилактики нужны новые нейронные связи: изучение языков, освоение новых музыкальных инструментов или смена профессиональной деятельности.

Передается ли деменция по наследству?

Наследственность играет роль, но не является приговором. Образ жизни, контроль давления и отсутствие вредных привычек могут отсрочить болезнь на десятилетия.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
