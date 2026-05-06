Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Между талантом и страстью: кого из коллег предпочла для откровенных сцен Екатерина Волкова
Ритуал саморазрушения: почему привычка чистить зубы после завтрака может быть фатальной
Ремиссия дала крылья: Кейт Миддлтон нашла способ забыть о тяжёлом лечении
Пыль дорог в чашке: эксперты раскрыли истинный состав масс-маркет чая
Красивая, но пустая: диетолог раскрыла правду о тепличной клубнике
Смертельные 15 минут: как солнечный климат превращает салон машины в коллектор
Химический штурм: почему обилие пены во рту мешает качественной чистке зубов
Цифровой след болезни: как мессенджеры выдают разрушение нейронных связей
Ферментативный коллапс: как праздничное переедание парализует пищеварение

Кунжутный обман: почему популярный суперфуд не помогает укреплять кости

Здоровье

Ваш скелет — это не застывшая арматура, а динамичный склад минералов. К 30 годам проектная мощность достигает пика. Дальше начинается постепенный демонтаж. У женщин и мужчин плотность костей падает ежегодно, а после 50 лет процесс напоминает обвал на бирже. Имя этому медицинскому дефолту — остеопороз. Кость превращается в архитектурное излишество: хрупкое, пористое, готовое сломаться от неверного движения.

кунжут
Фото: freepik by jcomp
кунжут

Скелет как конструкция: почему система начинает сыпаться после 30

Костная ткань постоянно перестраивается. Клетки-остеокласты разрушают старые участки, остеобласты — латают дыры. После 30 лет ремонтная бригада начинает халтурить. Скорость разрушения обгоняет темпы восстановления. Если в рационе нет «стройматериалов», организм начинает изымать кальций из костей для нужд крови и сердца. Это биологическое мародерство делает кости стеклянными.

"Для поддержания плотности скелета необходимо три порции молочных продуктов в день. Но даже из них усваивается максимум 30% кальция. Любой пропуск приема — это дефицит, который тело восполнит за счет ваших же ребер и позвонков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-диетолог Максим Шилов.

Мифология микроэлементов: кунжутный обман и фитиновый барьер

Фанаты суперфудов боготворят кунжут. Цифры на бумаге впечатляют: почти 1000 мг кальция на 100 г продукта. В реальности это «пустышка». Биодоступность растительного кальция из семян стремится к нулю. Вы можете посыпать кунжутом кашу ежедневно, но кости этого не заметят. Исключения в растительном мире редки: бок-чой, кейл и брокколи — вот реальные доноры, чьи минералы организм способен поглотить.

Другая ловушка — фитиновая кислота. Она содержится в овсянке, цельнозерновом хлебе и орехах. Фитины работают как магнит: они связывают кальций в кишечнике, превращая его в нерастворимый балласт. Творог с грецким орехом — кулинарная эстетика, но биологический ноль. Кальций просто не дойдет до кровотока, осев в «фитиновой тюрьме».

Источник кальция Вердикт доказательной медицины
Молочные продукты (сыр, творог) Эталон биодоступности (до 30% усвоения).
Семена кунжута Миф. Кальций заблокирован растительными соединениями.
Рыбные консервы (с костями) Отличный источник. Кости размягчены и готовы к усвоению.
Орехи и злаки Мешают усвоению из-за фитиновой кислоты. Нужна пауза 2-3 часа.

Витамин D: главный прораб на костной стройке

Без витамина D кальций — это кирпичи без каменщика. Они просто лежат на складе. Исследования подтверждают: при дефиците «солнечного» витамина всасывание кальция падает до ничтожных 10%. Организм впадает в панику и активирует аварийный протокол: вымывает минералы из скелета, чтобы поддержать работу сердца. Получить норму витамина D из еды в мегаполисе нереально. Только аптечные протоколы после анализа крови.

Не забывайте, что превентивная медицина настаивает на комплексном подходе. Одной еды мало. Кости требуют механической нагрузки — без давления они атрофируются. Но и отдых критичен. Одна ошибка со сном способна нарушить метаболизм так, что ни один йогурт не спасет.

Кофе и соль: кто на самом деле крадет ваш кальций

Кофеиновая паника преувеличена. Одна чашка эспрессо выводит всего 4–6 мг кальция. Это статистическая погрешность по сравнению с 500 мг из куска сыра. Проблема начинается, если вы пьете более трех чашек в день и игнорируете молочку. Настоящий антагонист — соль. Натрий заставляет почки усиленно выводить кальций. Хотите крепкие кости — уберите солонку в дальний ящик.

"Даже качественный завтрак, такой как натуральный йогурт, может потерять эффективность, если употреблять его вместе с продуктами, содержащими оксалаты или фитины. Разделяйте приемы пищи", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о здоровье костей

Какова суточная норма кальция для взрослого?

До 50 лет — 1000 мг. После 50 лет для женщин и 70 для мужчин — 1200 мг. Это физиологический минимум для предотвращения хрупкости.

Нужно ли пить кальций в таблетках?

БАДы — не панацея. Начинать нужно с пересмотра рациона (правило трех порций) и консультации с врачом. Избыток добавок может привести к камням в почках.

Влияет ли курение на остеопороз?

Да. Никотин ухудшает кровоснабжение кости и блокирует работу остеобластов. Это прямой путь к перелому шейки бедра в пожилом возрасте.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Новости Казани
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети - НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Цифровой след болезни: как мессенджеры выдают разрушение нейронных связей
Ловушка для фармацевтов: простой способ вывести аптечный обман на чистую воду у кассы
Продал ноутбук — отдал всю жизнь: интимные фото восстановили за 20 минут после полного удаления
Ферментативный коллапс: как праздничное переедание парализует пищеварение
Строительный рынок трещит по швам: что мешает застройщикам зарабатывать при высоких ценах
Песни без хозяйки: почему Юрий Лоза отказал Успенской в праве учить молодых
Запах из советской столовой сводил с ума весь район: секрет легендарной подливы оказался простым
Фукуок без иллюзий: шум байков, стройки и райские пляжи в одном противоречивом коктейле
Дед воевал с нацистами, внук их оправдывает: Зеленский уничтожил собственную историю
От Met Gala до трибун: как Шаламе публично отреагировал на обвинения в пренебрежительном отношении к Дженнер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.