Вдохнуть инфекцию: почему обычный веник становится союзником «мышиной смерти»

Здоровье

Весенний выезд на дачу — это не только шашлыки, но и игра в "русскую рулетку" с вирусом ГЛПС. Пока вы консервировали дом, там хозяйничали рыжие полевки. Они превратили ваш диван в биохимическую лабораторию, оставив после себя возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Один взмах веника — и инфекция в ваших легких.

Фото: flickr.com by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Логика вируса: как мыши атакуют почки

ГЛПС — это серьезный системный васкулит. Вирус не просто "залетает" в организм, он бьет по эндотелию сосудов. Основной резервуар — грызуны. Они не болеют, они просто выделяют вирус с экскрементами. За зиму пыль в закрытом помещении насыщается патогеном. Когда вы начинаете сухую уборку, вы создаете аэрозоль. Вирус проникает через респираторный тракт и устремляется к капиллярам почек.

"Печень — это самоочищающаяся станция, а вот почки при ГЛПС встают намертво. Фильтрация прекращается из-за массивного повреждения сосудов. Это не легкое недомогание, а риск диализа", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Заражение часто маскируется под обычное ОРВИ. Но здесь нет соплей. Зато есть резкий скачок температуры до 40 градусов и дикая ломота. Врач-методист Химкинской клинической больницы Эвелина Овнанян подтверждает: инкубационный период в 2-3 недели усыпляет бдительность. Человек забывает о поездке на дачу к моменту первых симптомов.

Симптомы: когда "простуда" превращается в отказ органов

Болезнь проходит несколько стадий. Сначала — лихорадочный пик. Затем — олигурический период, когда количество мочи резко сокращается. Это критическая точка. Почки перестают выводить токсины. На коже может появиться геморрагическая сыпь (мелкие кровоизлияния), похожая на следы от ударов плетью. Это лопаются мелкие сосуды.

Признак ГЛПС (Мышиная лихорадка)
Начало Острое, температура 39-40°C
Специфическая боль Поясница, глазные яблоки
Внешние проявления Сыпь, покраснение лица и шеи

Протокол безопасности: влажная уборка против сухой смерти

Вакцины не существует. Лекарств с доказанной эффективностью против самого вируса тоже нет. Работает только профилактика. Забудьте про веник. Поднимая пыль, вы вдыхаете концентрат вируса. Только влажная уборка с хлорсодержащими дезинфектантами или современными антисептиками. Ультрафиолет — ваш союзник. Выносите матрасы и подушки на солнце, вирус ГЛПС его боится.

Работайте в респираторе класса не ниже FFP2. Обычная медицинская маска может пропустить мелкодисперсную пыль. Если вы рано просыпаетесь, чтобы успеть больше на участке, помните: усталость снижает общую резистентность организма к токсическому удару вируса.

"Вирус коварен, он выживает в холоде. Хранение продуктов в открытом виде на даче — это приглашение к заражению. Грызуны метят территорию постоянно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Не забывайте о базовой гигиене. Немытые ягоды с куста могут содержать частицы помета грызунов. Даже если вы используете куркуму или другие специи, считая их антисептиками — в случае с ГЛПС это не сработает. Только термическая обработка и кипячение воды.

Ответы на популярные вопросы о мышиной лихорадке

Можно ли заразиться от другого человека?

Нет. Больной человек не заразен для окружающих. Вирус передается только от грызунов к человеку воздушно-пылевым, алиментарным (через еду) или контактным путем.

Поможет ли обычная дезинфекция рук?

Да, антисептики разрушают оболочку вируса. Но основная защита должна быть направлена на органы дыхания при уборке помещений.

Какие анализы подтверждают диагноз?

ИФА (иммуноферментный анализ) на антитела класса IgM и IgG, а также ПЦР-диагностика на ранних стадиях. Общий анализ крови покажет резкое падение тромбоцитов.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-невролог Артём Синицын, врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
