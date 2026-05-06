Хантавирус на даче: как весенняя уборка может стать смертельно опасной ловушкой

Здоровье

Тревожные сообщения о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике заставили россиян вспомнить о биологических угрозах, однако для жителей средней полосы реальная опасность кроется не в океанских вояжах, а в весенних хлопотах на загородных участках.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки, антибиотики и лекарства лежат на столе

Традиционное наведение порядка в подвалах и сараях после зимы может обернуться контактом с естественными резервуарами инфекции — грызунами. Несмотря на экзотичность названия, патоген циркулирует в определенных регионах страны, поражая внутренние органы при несоблюдении базовой гигиены.

Данный тип вирусов провоцирует тяжелые поражения организма, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) или опасный легочный синдром. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на вирусолога Алексея Аграновского, география распространения инфекции в России неоднородна.

В Центральном округе и Московской области очаги практически не фиксируются, тогда как на Юге страны и в Поволжье медики ежегодно сталкиваются с сотнями случаев заболевания. Наиболее агрессивные штаммы, способные привести к летальному исходу в 10% случаев, характерны для Дальнего Востока, однако локальный характер вспышек не позволяет им перерасти в полноценные эпидемии.

Ключевым путем инфицирования остается вдыхание пыли, содержащей продукты жизнедеятельности зараженных мышей или крыс. Хантавирусы не передаются от человека к человеку, что исключает риск массового заноса инфекции туристами.

Тем не менее, первая уборка года в закрытых помещениях требует осторожности: сухие экскременты грызунов при подъеме пыли легко проникают в дыхательные пути. Специалисты настоятельно советуют использовать респираторы и проводить дезинфекцию поверхностей, чтобы минимизировать вероятность контакта с вирионами.

"Важно помнить, что хантавирусная инфекция маскируется под обычное ОРВИ, но быстро прогрессирует, поражая мелкие сосуды и почки. Если после работы на даче вы заметили резкий скачок температуры и специфический эффект капюшона - покраснение лица, шеи и верхней части груди — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь развития почечной недостаточности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о хантавирусе

Можно ли заразиться хантавирусом от больного человека?

Нет, данный тип вируса не передается при контакте между людьми, инфекция имеет исключительно зоонозную природу, попадая в организм от грызунов.

Помогают ли обычные медицинские маски при уборке дачи?

Обычная маска дает минимальную защиту, эксперты рекомендуют использовать плотно прилегающие респираторы класса защиты FFP2 или FFP3, чтобы отфильтровать зараженные частицы пыли.

Где в России чаще всего встречаются очаги этой инфекции?

Наиболее активные природные очаги расположены в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, а также в Приморском крае и некоторых южных регионах страны.

Каковы первые симптомы заражения?

Болезнь начинается остро: высокая температура (до 40 градусов), ломота в суставах, сильная головная боль и возможные нарушения зрения (туман перед глазами).

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
