Хантавирус на даче: как весенняя уборка может стать смертельно опасной ловушкой

Тревожные сообщения о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике заставили россиян вспомнить о биологических угрозах, однако для жителей средней полосы реальная опасность кроется не в океанских вояжах, а в весенних хлопотах на загородных участках.
Традиционное наведение порядка в подвалах и сараях после зимы может обернуться контактом с естественными резервуарами инфекции — грызунами. Несмотря на экзотичность названия, патоген циркулирует в определенных регионах страны, поражая внутренние органы при несоблюдении базовой гигиены.
Данный тип вирусов провоцирует тяжелые поражения организма, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) или опасный легочный синдром. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на вирусолога Алексея Аграновского, география распространения инфекции в России неоднородна.
В Центральном округе и Московской области очаги практически не фиксируются, тогда как на Юге страны и в Поволжье медики ежегодно сталкиваются с сотнями случаев заболевания. Наиболее агрессивные штаммы, способные привести к летальному исходу в 10% случаев, характерны для Дальнего Востока, однако локальный характер вспышек не позволяет им перерасти в полноценные эпидемии.
Ключевым путем инфицирования остается вдыхание пыли, содержащей продукты жизнедеятельности зараженных мышей или крыс. Хантавирусы не передаются от человека к человеку, что исключает риск массового заноса инфекции туристами.
Тем не менее, первая уборка года в закрытых помещениях требует осторожности: сухие экскременты грызунов при подъеме пыли легко проникают в дыхательные пути. Специалисты настоятельно советуют использовать респираторы и проводить дезинфекцию поверхностей, чтобы минимизировать вероятность контакта с вирионами.
"Важно помнить, что хантавирусная инфекция маскируется под обычное ОРВИ, но быстро прогрессирует, поражая мелкие сосуды и почки. Если после работы на даче вы заметили резкий скачок температуры и специфический эффект капюшона - покраснение лица, шеи и верхней части груди — необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь развития почечной недостаточности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
Нет, данный тип вируса не передается при контакте между людьми, инфекция имеет исключительно зоонозную природу, попадая в организм от грызунов.
Обычная маска дает минимальную защиту, эксперты рекомендуют использовать плотно прилегающие респираторы класса защиты FFP2 или FFP3, чтобы отфильтровать зараженные частицы пыли.
Наиболее активные природные очаги расположены в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, а также в Приморском крае и некоторых южных регионах страны.
Болезнь начинается остро: высокая температура (до 40 градусов), ломота в суставах, сильная головная боль и возможные нарушения зрения (туман перед глазами).
