Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о «химии»: почему пациенты боятся таблеток больше, чем инсульта
Мясной коллапс: как привычка переедать на отдыхе превращает кишечник в склад токсинов
Кофейный щит: как популярный напиток спасает печень от праздничных перегрузок
Витаминный щит под ворсом: почему не стоит чистить киви перед употреблением
Обмануть систему: как парадоксальная психология заставляет мозг быстро уснуть
Миллиарды пойдут на развитие: как списание госдолга изменит инфраструктуру Магаданской области
На страже качества: почему родители в ЕАО стали главными инспекторами на стройке школы № 18
Дофаминовая ловушка: почему мозг требует роллы и суши снова и снова
Овсянка против холестерина: физика и биология защиты сердца в одной тарелке

Гормональный шум: как синий свет и поздний ужин блокируют жиросжигание

Здоровье

Ваше тело — это биохимический завод, работающий по строгим сменам. Попытка накормить систему в ночную смену, когда механизмы настроены на ремонт и детоксикацию, закономерно приводит к поломкам. Испанский диетолог Луис Милларес поднял в ABC тему, которую фанаты полуночных бутербродов предпочитают игнорировать: поздний ужин — это не просто лишние калории, это прямой саботаж метаболизма.

Мониторинг уровня сахара
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мониторинг уровня сахара

Метаболическое пике: как еда на ночь ломает липидный обмен

Когда вы забрасываете еду в желудок непосредственно перед сном, поджелудочная железа выбрасывает инсулин в спящий организм. В норме ночью уровень гормонов стресса и инсулина должен падать, давая дорогу соматотропину (гормону роста), который отвечает за жиросжигание. Поздний ужин блокирует этот процесс. Вместо утилизации запасов тело переходит в режим экстренного накопления. Глюкоза не расходуется на движение, а моментально конвертируется в жировые депо.

"Поджелудочная железа и печень имеют свои циркадные ритмы. Ночная нагрузка глюкозой заставляет органы работать на износ, что провоцирует системное воспаление и нарушение углеводного обмена", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эндокринолог Екатерина Орлова.

Регулярные нарушения липидного обмена ведут к висцеральному ожирению — самому опасному виду жира, который окутывает внутренние органы. Это не просто эстетический дефект, а активная эндокринная ткань, которая сама начинает вырабатывать вещества, поддерживающие воспаление в сосудах. Часто это сопровождается тяжестью в ЖКТ, для устранения которой не поможет даже популярный мезим, если не исправлена сама пропорция питания.

Диабет на тарелке: связь еды и инсулинорезистентности

Цифры Миллареса пугают: прием пищи менее чем за два часа до сна повышает риск развития сахарного диабета на 50%. Это не магия, а физика. Постоянно высокий уровень сахара в крови в ночное время снижает чувствительность рецепторов к инсулину. Развивается преддиабет, который часто протекает молча, разрушая мелкие сосуды и нервные окончания задолго до постановки официального диагноза.

Параметр Последствие позднего ужина
Уровень глюкозы Стабильно высокий в течение ночи
Чувствительность к инсулину Падает, формируя резистентность
Жировой обмен Приоритетное отложение висцерального жира

"Мы часто видим пациентов, у которых 'сахар растет молча'. Они не чувствуют боли, но их сосудистая система уже гниет из-за привычки перекусывать перед сном", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Гормональный шум: почему свет экрана мешает худеть

Луис Милларес также акцентирует внимание на синем свете гаджетов. Сетчатка глаза передает сигнал мозгу о том, что день продолжается. Это подавляет синтез мелатонина. Мелатонин — это не только сон, но и регулятор аппетита (лептина и грелина). Результат: вы едите больше, потому что мозг не получил сигнал о насыщении, а качество сна падает до нуля. Если к этому добавить триггеры, например, определенные продукты, может начаться дикий приступ мигрени, особенно у женщин.

"Световое загрязнение в сочетании с избытком углеводов на ночь создает гремучую смесь для гормонального сбоя. Мы буквально запрещаем организму отдыхать", — отметил в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Биология не терпит компромиссов. Хотите похудеть — забудьте о "жиросжигающих" напитках, если пьете их на фоне ночного жора. Даже кофе для похудения не спасет, если база вашего метаболизма разрушена отсутствием режима. Тело — это не печь, которую можно топить когда угодно, а сложный механизм, требующий своевременного отключения подачи топлива.

Ответы на популярные вопросы о режиме питания

Можно ли пить воду перед сном?

Да, вода не запускает инсулиновый отклик и не нарушает метаболические процессы, если нет проблем с почками и отечностью.

Что делать, если чувство голода не дает уснуть?

Отдайте предпочтение небольшому количеству белка (например, яичный белок или кусочек индейки). Это даст сытость без резкого скачка сахара.

Через сколько после ужина можно ложиться?

Оптимальный зазор — 3-4 часа. Это время необходимо для первичной эвакуации пищи из желудка и нормализации уровня гормонов.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Военные новости
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Последние материалы
Мифы о «химии»: почему пациенты боятся таблеток больше, чем инсульта
Мясной коллапс: как привычка переедать на отдыхе превращает кишечник в склад токсинов
Кофейный щит: как популярный напиток спасает печень от праздничных перегрузок
СССР мог создать интернет на 30 лет раньше США: но этот прототип до смерти напугал чиновников
Вычислен месяц, когда жадность продавцов авто испаряется: машины уходят почти даром
Витаминный щит под ворсом: почему не стоит чистить киви перед употреблением
Обмануть систему: как парадоксальная психология заставляет мозг быстро уснуть
Миллиарды пойдут на развитие: как списание госдолга изменит инфраструктуру Магаданской области
Мягкий символ со стальным характером: панда легко превращает бамбук и кости в щепки
Роскачество установило предельные сроки безопасного хранения шашлыка при летней жаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.