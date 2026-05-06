Хроническая усталость или выгорание: как распознать опасный сигнал организма вовремя

Здоровье

За привычной фразой "я просто устал" нередко скрывается глубокая психофизиологическая трансформация общества: сегодня 26% россиян ощущают упадок сил несколько раз в неделю.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умственное истощение

Глобальная статистика ВОЗ подтверждает масштаб проблемы, указывая, что каждый шестой взрослый на планете сталкивается с ментальными нарушениями. В условиях, когда личное переутомление перерастает в устойчивую социальную динамику, важно вовремя распознать момент, когда обычный отдых перестает быть эффективным решением.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии издание ИА RuNews24.ru привел данные ВЦИОМ, согласно которым 37% граждан живут в состоянии ежедневного истощения. С 2022 года этот показатель увеличился на 6 процентных пунктов, причем акцент сместился с физического труда на интеллектуальное и эмоциональное выгорание из-за высокой ответственности в условиях хронического стресса.

Как сообщает специалист, усталость фактически стала новой общенациональной нормой, трансформируясь из временного состояния в постоянный фон жизни.

Разрыв между биологическим и субъективным возрастом стремительно сокращается: число россиян, чувствующих себя внутренне молодыми, упало с 41% до 29% за последние 12 лет.

Мировые тренды подтверждают эту тенденцию — отчеты Gallup и Global Workplace фиксируют двукратный рост случаев выгорания среди сотрудников. Постоянная информационная перегрузка и многозадачность провоцируют хроническую усталость, удерживая нейронные сети мозга в режиме бесконечной мобилизации, что ведет к когнитивному истощению.

"Важно понимать, что ресурсы организма не безграничны, и затяжное игнорирование сигналов тела может привести к необратимым изменениям в работе иммунной и нервной систем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Специалисты настоятельно рекомендуют разделять бытовое утомление и синдром хронической усталости (СХУ), который является серьезным нейроиммунным заболеванием.

Если после полноценного сна и отпуска состояние не улучшается, а любая нагрузка вызывает откат на 24-48 часов, здоровье мозга и сосудов может быть под угрозой. В таких случаях "поиск более качественного отдыха" бесполезен — требуется комплексная медицинская диагностика и коррекция состояния специалистами.

"Хроническая усталость становится новой нормой и в России, и в глобальном масштабе, но за фасадом нормальной повседневной усталости часто скрывается клиническое выгорание или даже синдром хронической усталости. Если отдых перестал помогать, появились когнитивные нарушения и постнагрузочное истощение — это сигнал к обращению к врачу. Поиска более эффективного способа отдыха в таком случае может оказаться недостаточно", — резюмировал Якубович.

Ответы на популярные вопросы о хронической усталости

Чем отличается обычная усталость от выгорания?

Обычная усталость проходит после качественного отдыха или выходных. Выгорание — это глубокое истощение, связанное с работой, которое сопровождается цинизмом и ощущением собственной неэффективности, требуя длительного восстановления.

Что такое постнагрузочное ухудшение?

Это специфический маркер синдрома хронической усталости, при котором даже минимальная физическая или умственная активность вызывает резкий упадок сил спустя сутки или двое после самой нагрузки.

Почему мы чувствуем усталость даже при отсутствии физического труда?

Причиной становится когнитивное истощение из-за постоянного потока уведомлений, необходимости быстро переключать внимание и эмоционального напряжения, которое перегружает нервную систему сильнее, чем мышцы.

Может ли нехватка витаминов имитировать хроническую усталость?

Да, дефицит определенных микроэлементов часто проявляется сонливостью и разбитостью; например, нехватка витамина С или железа может существенно снижать уровень жизненной энергии.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
