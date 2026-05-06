Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мифы о «химии»: почему пациенты боятся таблеток больше, чем инсульта
Тайная страсть голливудской звезды: как русские классики изменили жизнь Николь Кидман
Мясной коллапс: как привычка переедать на отдыхе превращает кишечник в склад токсинов
Кофейный щит: как популярный напиток спасает печень от праздничных перегрузок
Витаминный щит под ворсом: почему не стоит чистить киви перед употреблением
Обмануть систему: как парадоксальная психология заставляет мозг быстро уснуть
Миллиарды пойдут на развитие: как списание госдолга изменит инфраструктуру Магаданской области
На страже качества: почему родители в ЕАО стали главными инспекторами на стройке школы № 18
Дофаминовая ловушка: почему мозг требует роллы и суши снова и снова

Кровавый след таблеток: как популярные обезболивающие разрушают сосуды носа

Здоровье

Ваша домашняя аптечка — это не склад спасения, а склад боеприпасов с нестабильным детонатором. Попытка заглушить любую пульсацию в висках яркой таблеткой нестероидного противовоспалительного препарата (НПВС) превращает тело в решето. Бесконтрольное глотание ибупрофена или аспирина — это не забота о себе, а планомерный демонтаж защитных барьеров организма. Система дает сбой там, где не ждали: в носу.

Человек принимает таблетку, запивая водой (рука, таблетка)
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Человек принимает таблетку, запивая водой (рука, таблетка)

Прожарка НПВС: как таблетка "от головы" дырявит сосуды

НПВС не выбирают мишень. Они бьют по ферментам циклооксигеназам (ЦОГ), которые отвечают и за боль, и за целостность слизистых. Когда вы "выключаете" дискомфорт, вы одновременно отключаете производство простагландинов — естественной смазки и защиты ваших внутренних полостей. Слизистая носа истончается, становится хрупкой, как пергамент. Малейший перепад давления — и магистраль прорвана.

"Частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов провоцирует носовое кровотечение. Организм просто теряет способность удерживать герметичность сосудистого русла", — объяснила в эфире "России 1" оториноларинголог Ольга Романова.

Многие привыкли считать, что анальгетики вредят только желудку. Это опасное заблуждение. Препараты этой группы — системные агрессоры. Они меняют вязкость крови и делают стенки капилляров проницаемыми. Если ваша подушка утром напоминает место преступления, вините не сухой воздух, а вчерашнюю таблетку "от мигрени".

Кровавый след: механизм поломки гемостаза

Кровь — это сложный химический коктейль, где баланс между текучестью и свертываемостью откалиброван до миллиграмма. НПВС ведут себя как вандалы в лаборатории: они подавляют агрегацию тромбоцитов. Ваша кровь перестает "схватываться" вовремя. Любая микротравма в зоне Киссельбаха (передний отдел носовой перегородки) превращается в неконтролируемый фонтан.

Тип воздействия Последствие для организма
Подавление ЦОГ-1 Разрушение защитного слоя слизистых оболочек
Антиагрегантный эффект Снижение скорости образования тромба при ранении
Вазодилатация Расширение сосудов, повышающее риск излития крови

"Нельзя путать временное снятие симптомов с лечением. Длительный прием НПВС без контроля врача — это прямая дорога к патологиям гемостаза", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проблема усугубляется, если пациент игнорирует сопутствующие факторы. Например, гипертонию. Высокое давление в сочетании с разжиженной кровью - это классический сценарий для массивного кровотечения, которое невозможно остановить ваткой с перекисью.

Зона риска: когда пора выбрасывать аптечку

Если кровотечение стало регулярным гостем — схема действий одна: немедленная отмена всех анальгетиков и поход к ЛОРу. Специалист не просто "заткнет пробку", а назначит терапию для укрепления эндотелия сосудов. Горсть витаминов не поможет, если вы продолжаете подливать масло в огонь новыми дозами ибупрофена.

"Самостоятельный выбор препаратов для разжижения или загущения крови — лотерея со смертью. Только клинические рекомендации и анализы, а не советы из интернета", — отметил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Помните: боль — это сигнал системы оповещения. Глушить его таблетками — то же самое, что заклеивать изолентой лампочку "двигатель перегрет". Рано или поздно мотор вскипит. В случае с НПВС — вскипит кровью из носа или, что хуже, открывшейся язвой.

Ответы на популярные вопросы о приеме анальгетиков

Сколько таблеток в неделю считаются безопасными?

Понятия "безопасная доза" для самоназначения не существует. Если вам требуется обезболивающее чаще 2-3 раз в месяц, это повод для полноценного обследования, а не для покупки новой пачки анальгетиков.

Можно ли заменить НПВС на парацетамол?

Парацетамол имеет другой механизм действия и меньше влияет на слизистые и свертываемость, но он токсичен для печени. Замена одного яда на другой без контроля врача — сомнительная стратегия.

Что делать при носовом кровотечении после таблетки?

Сядьте прямо, слегка наклоните голову вперед (не запрокидывайте назад!), прижмите крылья носа к перегородке на 10 минут. Если кровь не останавливается через 15 минут — вызывайте скорую.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач общей практики Елена Морозова
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Военные новости
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Последние материалы
Мифы о «химии»: почему пациенты боятся таблеток больше, чем инсульта
Мясной коллапс: как привычка переедать на отдыхе превращает кишечник в склад токсинов
Кофейный щит: как популярный напиток спасает печень от праздничных перегрузок
СССР мог создать интернет на 30 лет раньше США: но этот прототип до смерти напугал чиновников
Вычислен месяц, когда жадность продавцов авто испаряется: машины уходят почти даром
Витаминный щит под ворсом: почему не стоит чистить киви перед употреблением
Обмануть систему: как парадоксальная психология заставляет мозг быстро уснуть
Миллиарды пойдут на развитие: как списание госдолга изменит инфраструктуру Магаданской области
Мягкий символ со стальным характером: панда легко превращает бамбук и кости в щепки
Роскачество установило предельные сроки безопасного хранения шашлыка при летней жаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.