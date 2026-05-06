Биохимия сна: почему неправильная кровать превращает ночь в сеанс инквизиции

Спина — это не монолитная колонна, а сложный биологический амортизатор. За ночь он должен восстанавливать гидратацию межпозвоночных дисков. Если утром вы чувствуете себя как после сеанса инквизиции, значит, ваш "амортизатор" заклинило. Ортопед Лучано Миллер подтверждает: боли в пояснице часто возникают из-за некорректной настройки ночного пространства.

Не заправленная кровать

Биохимия сна: почему кровать — это не просто мебель

Межпозвоночные диски работают по принципу губки. Днем под весом тела из них выдавливается жидкость. Ночью — они впитывают ее обратно. Но этот процесс идет только при расслаблении мышц. Если матрас заставляет мышцы спины судорожно держать каркас всю ночь, диски "голодают". Механика проста: мышечный спазм блокирует лимфодренаж и микроциркуляцию.

"Мышечный корсет должен отдыхать. Если пациент жалуется на утреннюю скованность, мы в первую очередь смотрим на эргономику спального места, а не на патологии", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Лучано Миллер настаивает на индивидуальном подборе матраса. Слишком мягкий превращает позвоночник в гамак. Слишком жесткий — сдавливает мягкие ткани, нарушая кровоток. Идеальный вариант — средняя жесткость, которая повторяет контуры тела, а не сопротивляется им.

Геометрия позвоночника: подушка как инженерное решение

Шея — самое уязвимое звено. Подушку нужно выбирать не по мягкости, а по высоте плеча. Она должна заполнять пространство между ухом и матрасом, чтобы голова не заваливалась. Это предотвращает натяжение нервных окончаний в шейном отделе. Ортопед советует использовать дополнительные "узлы поддержки" для разгрузки поясницы.

Поза во сне Решение эксперта
На боку Подушка между коленями (выравнивает таз)
На спине Подушка под коленями (снимает лордоз)
На животе Смертельный номер для шеи — лучше избегать

"Многие игнорируют положение бедер, а ведь перекос таза во сне — прямая дорога к грыжам в поясничном отделе", — объяснила врач общей практики Елена Морозова.

Мифы о жестких матрасах и "полезных" мучениях

Старая школа советовала спать на досках. С точки зрения доказательной медицины — это вред. Гипертонус мышц на жесткой поверхности не дает организму войти в фазу глубокого сна. Тело постоянно "ворочается", пытаясь найти удобное положение. Утренний подъем превращается в пытку. Миллер подчеркивает: комфорт — это не роскошь, а биохимическая необходимость для регенерации тканей.

"Постоянное недосыпание из-за боли бьет по сердечно-сосудистой системе и повышает уровень системного воспаления", — подчеркнул кардиолог Валерий Климов.

Сон на животе — худший выбор. В этой позе голова всегда повернута вбок. Артерии, питающие мозг, сдавливаются. Связки шеи находятся в предельном натяжении 6-8 часов. Итог: головная боль и онемение пальцев рук. Если не можете отказаться от этой позы, используйте максимально плоскую подушку или спите вовсе без нее.

Ответы на популярные вопросы о здоровье спины

Поможет ли ортопедический валик вместо подушки?

Валик хорош для кратковременного отдыха. Для полноценного сна лучше использовать анатомическую подушку с эффектом памяти, которая поддерживает шею, но не передавливает сосуды.

Как часто нужно менять матрас?

Средний срок службы качественного матраса — 7-10 лет. Со временем наполнитель деформируется, теряя свои поддерживающие свойства, даже если внешне он выглядит идеально.

Может ли боль в спине быть связана не с матрасом?

Да. Если боли сопровождаются температурой, слабостью или не проходят после смены позы, это повод немедленно обратиться к специалисту для исключения воспалительных процессов.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
