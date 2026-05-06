Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый замок: почему закрытая форма туберкулеза не опасна для одноклассников
От любви до пародии: как Меган Маркл стала мишенью для жёстких шуток в американском ТВ-шоу
Цифровая клетка: как привычка считать калории подменяет интуицию и здравый смысл
Диетический «троянский конь»: как обычный сэндвич разрушает метаболизм
Код ошибки организма: почему привычные мурашки могут быть признаком диабета
Неожиданное пожелтение зубов: скрытые механизмы разрушения эмали без боли и кофе
Лотерея в вене: почему популярные «коктейли Золушки» могут обернуться тромбозом
Мастер маскировки: как распознать миому, если она скрывается за обычной усталостью
Гонка со смертью: как вирус бешенства захватывает мозг через нервные ткани

Ловушка веса: как отсутствие зубов мешает человеку эффективно худеть

Здоровье

Лишний вес — это не только эстетическая проблема или нагрузка на коленные суставы. Это системная биологическая деградация. Жировая ткань работает как огромный эндокринный орган, который безостановочно впрыскивает в кровь провоспалительные цитокины. Организм превращается в поле боя, где главной жертвой становится улыбка. Стоматология и нутрициология здесь сплетаются в жесткий узел: каждая лишняя складка на талии буквально выбивает зубы из десен.

Стоматологический макет
Фото: unsplash.com by Quang Tri NGUYEN is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стоматологический макет

Биохимия разрушения: как жир плавит десны

Ожирение запускает механизм хронического воспаления. Адипоциты (клетки жира) секретируют вещества, которые делают ткани пародонта рыхлыми и восприимчивыми к инфекциям. У пациентов с избыточной массой тела риск развития пародонтита возрастает в два раза. Это не просто «неприятный запах» или кровоточивость. Это разрушение связочного аппарата, который удерживает зуб в альвеоле. Система гниет изнутри.

"Воспаление при ожирении — это не локальный прыщ, а системный пожар. Кровь переносит маркеры воспаления к деснам, ускоряя деструкцию костной ткани. Организм просто перестает удерживать зубы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Статистика неумолима: после 30 лет люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) теряют зубы значительно быстрее сверстников. Если к лишним килограммам добавляется курение, шансы остаться с пустой челюстью увеличиваются втрое. Никотин сужает сосуды, а жировая ткань поддерживает отек. В итоге — ишемия и смерть тканей пародонта.

Диабетическая ловушка и дефицит жевания

Чаще всего ожирение идет в комплекте с сахарным диабетом II типа. Это идеальный шторм для полости рта. Высокий сахар в слюне превращает её в питательный бульон для бактерий. Жиросжигание становится невозможным, а регенерация тканей падает до нуля. Раны не заживают, а любое вмешательство стоматолога превращается в риск нагноения.

Фактор влияния Последствие для челюсти
Цитокины жировой ткани Разрушение костной опоры зуба
Инсулинорезистентность Хронический стоматит и пародонтоз
Высокоуглеводная диета Агрессивный кариес всех групп зубов

"При диабете и ожирении зубы не просто выпадают — они «выплывают» из десен из-за гнойных процессов. Восстановление в таких условиях требует сначала жесткой коррекции обмена веществ", — подчеркнула нутрициолог Алексей Дорофеев.

Потеря зубов бьет по ЖКТ. Недожеванная пища падает в желудок «кирпичами», вызывая ГЭРБ и гастриты. Клетчатка, необходимая для похудения, требует тщательного перетирания. Без зубов человек переходит на пюреобразную, мягкую, часто углеводную пищу. Круг замыкается: лишний вес лишает зубов, а беззубость мешает похудеть.

Эффект «старого лица»: почему морщины начинаются с челюсти

Лицо человека — это сложная конструкция, где зубы выполняют роль несущих колонн. Когда колонны исчезают, здание рушится. Снижение высоты прикуса из-за потери зубов укорачивает нижнюю треть лица. Кожа, привыкшая к определенному натяжению, начинает провисать складками. Антивозрастной уход не поможет, если фундамент лица стерт.

"Пациент может колоть филлеры литрами, но пока не восстановит высоту зубов, губы будут западать, а щеки — сползать вниз. Стоматология — это истинный лифтинг", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Утрата даже 2-3 жевательных единиц запускает деформацию. Мышцы лица привыкают к неправильной нагрузке, появляются глубокие марионеточные морщины. Лицо приобретает старческое выражение задолго до реальных седин. Медицинский туризм ради дешевых коронок часто не решает проблему, так как не учитывает гнатологические особенности пациента.

Ответы на популярные вопросы о связи веса и зубов

Поможет ли похудение остановить выпадение зубов?

Да. Снижение массы тела уменьшает уровень системного воспаления. Ткани десны получают меньше «ядовитых» сигналов от жира и лучше кровоснабжаются.

Почему при ожирении чаще болят зубы?

Из-за высокого уровня сахара в диете и изменений в составе слюны. Она становится более вязкой и хуже нейтрализует кислоты, разрушающие эмаль.

Может ли имплантация помочь похудеть?

Косвенно — да. Восстановление жевательной функции позволяет вернуться к жесткой пище (овощи, мясо), что нормализует чувство сытости и работу ЖКТ.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Валерия Кузнецова
Журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Последние материалы
Ловушка инерции: почему короткий дневной сон превращается в «похмелье»
Химия против биологии: почему стерильность в интимной зоне опасна
Голливудский скандал: как актриса борется с Disney и Кэмероном за свою внешность в Аватаре
Эрозия лица: как один удаленный зуб запускает цепную реакцию разрушения внешности
Биохимический саботаж: почему мозг требует добавки даже при полном желудке
Забудьте про жиросжигатели — единственный способ ускорить метаболизм за 14 дней, который реально работает
Смертельный груз в океане: у вируса нет лекарства — а лайнер уже швартуется к испанским пляжам
Весенний ценовой взрыв: как туризм и медицина обогнали инфляцию в Новосибирске
Уйти на радугу с достоинством: пять тихих сигналов, которыми кошка просит о последней помощи
Кровавый счет Брюсселя: 30 миллиардов евро сгорели в огне конфликта США и Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.