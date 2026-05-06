Код ошибки организма: почему привычные мурашки могут быть признаком диабета

Мурашки — это не всегда про холод или внезапный восторг от симфонии. В медицине этот эффект называют парестезией. В норме он длится секунды. Если же кожа начинает «звучать» без внешней причины, система дала сбой. Это сигнал о повреждении проводки в организме. Нервные окончания посылают фальшивые импульсы. Мозг интерпретирует их как ползающих насекомых или покалывание. Дыма без огня не бывает: за спонтанным «гусиным» рельефом часто прячутся патологии, которые годами вызревают в тени.
Обычные мурашки — это рудиментарный рефлекс. Крошечные мышцы-арректоры сокращаются, поднимая волоски. Это наследие предков, которым нужно было казаться больше перед хищником или сохранять тепло. Но если кожа взрывается покалыванием от легкого соприкосновения с одеждой или полотенцем, речь идет об аллодинии. Центральная нервная система теряет способность фильтровать сигналы. Она путает безопасное прикосновение с болевым шоком. Это не каприз кожи, а «короткое замыкание» в спинном или головном мозге.
"Аллодиния — это классический маркер невропатической боли. Нервные волокна демиелинизируются, оголяясь как провода под напряжением. Мозг получает искаженную картинку реальности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Хронические мурашки — симптом-хамелеон. Чаще всего они указывают на диабетическую нейропатию. Высокий уровень сахара буквально «разъедает» мелкие сосуды, питающие нервы. Нерв начинает голодать и умирать, посылая сигналы о помощи в виде жжения или покалывания. Еще один виновник — вирус опоясывающего лишая. Он годами сидит в нервных узлах. Перед тем как высыпать на коже, он заявляет о себе характерным зудом и мурашками по ходу пораженного нерва. Самый редкий, но опасный сценарий — височная эпилепсия. Здесь галлюцинации кожи становятся предвестником приступа.
|Причина
|Механизм возникновения мурашек
|Сахарный диабет
|Метаболическое разрушение оболочек нервов.
|Мигрень
|Распространяющаяся депрессия коры головного мозга.
|Дефицит витамина B12
|Нарушение синтеза миелина (изоляции нерва).
"Пациенты часто игнорируют онемение или мурашки в стопах, считая это усталостью. А это первый звонок диабетической стопы. Сосуды забиты, трофика нарушена", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Лечить «мурашки» бесполезно — нужно искать источник помех. Первый этап — биохимия крови и тест на гликированный гемоглобин. Если сахар в норме, невролог назначает электронейромиографию (ЭНМГ). Это проверка скорости прохождения тока по нервным волокнам. Если ток «застревает», значит, изоляция пробита. В отличие от обычной боли, парестезии плохо снимаются стандартными анальгетиками. Здесь работают противосудорожные препараты или антидепрессанты с противоболевым эффектом. Они успокаивают перевозбужденные нейроны, возвращая коже тишину.
"Важно не затягивать. Если нервное волокно погибло полностью, восстановить его невозможно. Мурашки сменятся полной потерей чувствительности", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Да. Избыток адреналина и кортизола держит мышцы в тонусе, включая те, что отвечают за поднятие волос. Но это проходит сразу после расслабления. Хронический процесс требует обследования.
Начинайте с терапевта. Он исключит дефициты витаминов и диабет. Если соматических причин нет, ваш путь лежит к неврологу.
Асимметрия — всегда тревожный признак. Это может указывать на проблемы в конкретном полушарии мозга или локальное защемление нервного корешка в позвоночнике.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.