Код ошибки организма: почему привычные мурашки могут быть признаком диабета

Мурашки — это не всегда про холод или внезапный восторг от симфонии. В медицине этот эффект называют парестезией. В норме он длится секунды. Если же кожа начинает «звучать» без внешней причины, система дала сбой. Это сигнал о повреждении проводки в организме. Нервные окончания посылают фальшивые импульсы. Мозг интерпретирует их как ползающих насекомых или покалывание. Дыма без огня не бывает: за спонтанным «гусиным» рельефом часто прячутся патологии, которые годами вызревают в тени.

Кожная аллодиния: когда касание становится пыткой

Обычные мурашки — это рудиментарный рефлекс. Крошечные мышцы-арректоры сокращаются, поднимая волоски. Это наследие предков, которым нужно было казаться больше перед хищником или сохранять тепло. Но если кожа взрывается покалыванием от легкого соприкосновения с одеждой или полотенцем, речь идет об аллодинии. Центральная нервная система теряет способность фильтровать сигналы. Она путает безопасное прикосновение с болевым шоком. Это не каприз кожи, а «короткое замыкание» в спинном или головном мозге.

"Аллодиния — это классический маркер невропатической боли. Нервные волокна демиелинизируются, оголяясь как провода под напряжением. Мозг получает искаженную картинку реальности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Диабет, лишай и эпилепсия: список подозреваемых

Хронические мурашки — симптом-хамелеон. Чаще всего они указывают на диабетическую нейропатию. Высокий уровень сахара буквально «разъедает» мелкие сосуды, питающие нервы. Нерв начинает голодать и умирать, посылая сигналы о помощи в виде жжения или покалывания. Еще один виновник — вирус опоясывающего лишая. Он годами сидит в нервных узлах. Перед тем как высыпать на коже, он заявляет о себе характерным зудом и мурашками по ходу пораженного нерва. Самый редкий, но опасный сценарий — височная эпилепсия. Здесь галлюцинации кожи становятся предвестником приступа.

Причина Механизм возникновения мурашек Сахарный диабет Метаболическое разрушение оболочек нервов. Мигрень Распространяющаяся депрессия коры головного мозга. Дефицит витамина B12 Нарушение синтеза миелина (изоляции нерва).

"Пациенты часто игнорируют онемение или мурашки в стопах, считая это усталостью. А это первый звонок диабетической стопы. Сосуды забиты, трофика нарушена", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Диагностика и тактика лечения

Лечить «мурашки» бесполезно — нужно искать источник помех. Первый этап — биохимия крови и тест на гликированный гемоглобин. Если сахар в норме, невролог назначает электронейромиографию (ЭНМГ). Это проверка скорости прохождения тока по нервным волокнам. Если ток «застревает», значит, изоляция пробита. В отличие от обычной боли, парестезии плохо снимаются стандартными анальгетиками. Здесь работают противосудорожные препараты или антидепрессанты с противоболевым эффектом. Они успокаивают перевозбужденные нейроны, возвращая коже тишину.

"Важно не затягивать. Если нервное волокно погибло полностью, восстановить его невозможно. Мурашки сменятся полной потерей чувствительности", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о мурашках

Могут ли мурашки быть симптомом стресса?

Да. Избыток адреналина и кортизола держит мышцы в тонусе, включая те, что отвечают за поднятие волос. Но это проходит сразу после расслабления. Хронический процесс требует обследования.

К какому врачу идти первым делом?

Начинайте с терапевта. Он исключит дефициты витаминов и диабет. Если соматических причин нет, ваш путь лежит к неврологу.

Правда ли, что мурашки на одной стороне тела опаснее?

Асимметрия — всегда тревожный признак. Это может указывать на проблемы в конкретном полушарии мозга или локальное защемление нервного корешка в позвоночнике.

