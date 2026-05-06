Неожиданное пожелтение зубов: скрытые механизмы разрушения эмали без боли и кофе

Изменение естественного оттенка эмали является многофакторным процессом, обусловленным как внешним воздействием, так и внутренними биологическими изменениями. Основными катализаторами пожелтения зубов выступают недостаточная гигиена, курение, специфика рациона, а также возрастная деградация тканей и генетическая предрасположенность.

Блеск на губах: розовые губы с блестящим эффектом
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/


Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на стоматолога-терапевта Анастасию Хритову, даже механические травмы челюстно-лицевой области способны радикально изменить колористику улыбки.

Дефицит качественного ухода ведет к формированию мягкого налета и твердых отложений, которые визуально искажают цвет зубов. Исправить ситуацию помогает профессиональная чистка и пересмотр домашних привычек, особенно если пациент часто употребляет продукты с высоким содержанием пигментов: соевый соус, карри, крепкий кофе или чай.

Курение представляет отдельную угрозу, так как никотиновые смолы глубоко интегрируются в структуру эмали, формируя стойкое коричневое окрашивание, требующее врачебного отбеливания. В ряде случаев патологическое состояние может осложняться тем, что разрушение зубной эмали происходит на фоне психоэмоционального напряжения.

С возрастом происходит естественная убыль эмали, из-за чего начинает просвечивать дентин, обладающий желто-коричневым подтоном. В таких ситуациях медики рекомендуют ортопедические конструкции или композитные реставрации. 

"При ушибах, вывихах, переломах зубов коронка может окрашиваться в розово-красный цвет из-за кровоизлияния. Здесь первостепенным является лечение травмы, а далее либо проблема с изменением цвета уходит сама, либо прибегают к внутреннему отбеливанию, когда процедуру проводят изолированно в одном конкретном зубе", — отмечает Анастасия Хритова.

Особое внимание стоит уделить случаям травм, при которых зуб может приобрести розово-красный оттенок из-за внутреннего кровоизлияния.

"При появлении дискомфорта или эстетических дефектов важно помнить, что самостоятельные попытки осветлить эмаль абразивами часто приводят к её истончению и повышению чувствительности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ответы на популярные вопросы о причинах изменения цвета зубов

Почему зубы желтеют с возрастом?

Это происходит из-за постепенного истончения верхнего слоя эмали, через который начинает более отчетливо проступать дентин — ткань, имеющая природный желтоватый оттенок.

Может ли кофе навсегда окрасить эмаль?

Пигменты напитка задерживаются в микропорах эмали и зубном налете; при регулярном употреблении без должной гигиены формируется стойкий дисколорит, устраняемый профессиональными методами.

Как травма влияет на цвет одного зуба?

В результате удара может произойти разрыв сосудов внутри пульпы, что вызывает окрашивание тканей зуба изнутри продуктами распада гемоглобина в розовый или серый цвет.

Эффективно ли домашнее отбеливание?

Домашние системы могут поддерживать результат, но их бесконтрольное применение без консультации врача опасно повреждением слизистой и деминерализацией тканей.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
