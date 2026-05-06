Эрозия лица: как один удаленный зуб запускает цепную реакцию разрушения внешности

Ваше лицо — это архитектурное сооружение, где челюсть выполняет роль фундамента. Выбитый или удаленный жевательный кирпич не просто оставляет дыру. Система начинает схлопываться. Кость, лишившись механической стимуляции, подвергается резорбции. Организм — прагматик: он не кормит ткани, которые не работают. Если жевательный элемент отсутствует, кровоснабжение участка падает, и кость буквально тает, унося с собой молодость овала лица.
Первые признаки деградации системы появляются через три недели после удаления. Кость уменьшается в объеме. За первый год вы теряете до 25% костной ткани в зоне дефекта. Это не только стоматологическая проблема. Это катастрофа для мягких тканей. Щеки лишаются опоры и проваливаются. Углубляются носогубные складки. Формируется устойчивая асимметрия, которую невозможно исправить массажем.
"Наиболее выраженные изменения происходят именно в первый год. Дальше процесс атрофии замедляется, но не останавливается. Это как эрозия почвы — медленно, но неотвратимо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.
Соседние зубы, завидев пустоту, начинают мигрировать. Они наклоняются в сторону дефекта, пытаясь закрыть брешь. Антагонист с противоположной челюсти выдвигается навстречу пустоте. Весь прикус идет вразнос. Мышцы перенапрягаются. Начинается скрежет зубами и головные боли напряжения.
Пациенты часто совершают фатальную ошибку. Они видят провалы в области щек и бегут к косметологу. Но закачивать филлеры в лицо, где нет зубной опоры — это как пытаться выровнять стены в доме, где гниет сваи. Мягкие ткани просто не на чем крепить. Эффект от SMAS-лифтинга или контурной пластики будет временным и приведет к еще большему «утяжелению» лица в долгосрочной перспективе.
|Тип изменений
|Влияние на внешность
|Резорбция кости
|Провал щек, западение губ
|Смещение зубов
|Нарушение линии улыбки, асимметрия
|Гипертонус мышц
|Морщины в углах рта, изменение овала
"Филлеры маскируют следствие, но игнорируют причину. Без восстановления зубной дуги любая эстетическая коррекция — это деньги на ветер", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Время — ваш главный враг. В идеале имплантация должна быть немедленной. Если зуб отсутствует более года, кости для установки штифта может просто не хватить. Тогда в план лечения входит костная пластика — дорогая и сложная процедура по «наращиванию» фундамента. Часто требуется помощь ортодонта, чтобы вернуть разбежавшиеся зубы на их законные места.
"Чем дольше вы ждете, тем сложнее и дороже становится маршрут. Мы вынуждены работать не только с корнем, но и со всем челюстным аппаратом", — отметил в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.
Потеря зуба — это не только про жевание. Это про метаболический сдвиг. Нарушение первичной обработки пищи в полости рта ведет к проблемам с ЖКТ. Организм начинает недополучать нутриенты. Запускается каскад старения, который начинается в кресле стоматолога, а заканчивается на кушетке гастроэнтеролога.
Нет. Соседние зубы будут смещаться, что приведет к перегрузке здоровых единиц и их преждевременному разрушению. Кость в месте пропуска все равно будет исчезать.
Фейсбилдинг не восстанавливает костную структуру. Мышцы могут прийти в тонус, но без опоры на твердые ткани эффект будет минимальным.
Только если объема собственной кости недостаточно для первичной стабилизации импланта. Это решает врач на основе КТ-снимка.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.