Эрозия лица: как один удаленный зуб запускает цепную реакцию разрушения внешности

Ваше лицо — это архитектурное сооружение, где челюсть выполняет роль фундамента. Выбитый или удаленный жевательный кирпич не просто оставляет дыру. Система начинает схлопываться. Кость, лишившись механической стимуляции, подвергается резорбции. Организм — прагматик: он не кормит ткани, которые не работают. Если жевательный элемент отсутствует, кровоснабжение участка падает, и кость буквально тает, унося с собой молодость овала лица.

Механика костного дефолта: почему лицо «стекает» вниз

Первые признаки деградации системы появляются через три недели после удаления. Кость уменьшается в объеме. За первый год вы теряете до 25% костной ткани в зоне дефекта. Это не только стоматологическая проблема. Это катастрофа для мягких тканей. Щеки лишаются опоры и проваливаются. Углубляются носогубные складки. Формируется устойчивая асимметрия, которую невозможно исправить массажем.

"Наиболее выраженные изменения происходят именно в первый год. Дальше процесс атрофии замедляется, но не останавливается. Это как эрозия почвы — медленно, но неотвратимо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Соседние зубы, завидев пустоту, начинают мигрировать. Они наклоняются в сторону дефекта, пытаясь закрыть брешь. Антагонист с противоположной челюсти выдвигается навстречу пустоте. Весь прикус идет вразнос. Мышцы перенапрягаются. Начинается скрежет зубами и головные боли напряжения.

Ловушка косметологии: почему филлеры не спасут фундамент

Пациенты часто совершают фатальную ошибку. Они видят провалы в области щек и бегут к косметологу. Но закачивать филлеры в лицо, где нет зубной опоры — это как пытаться выровнять стены в доме, где гниет сваи. Мягкие ткани просто не на чем крепить. Эффект от SMAS-лифтинга или контурной пластики будет временным и приведет к еще большему «утяжелению» лица в долгосрочной перспективе.

Тип изменений Влияние на внешность Резорбция кости Провал щек, западение губ Смещение зубов Нарушение линии улыбки, асимметрия Гипертонус мышц Морщины в углах рта, изменение овала

"Филлеры маскируют следствие, но игнорируют причину. Без восстановления зубной дуги любая эстетическая коррекция — это деньги на ветер", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Стратегия восстановления: от импланта до пластики

Время — ваш главный враг. В идеале имплантация должна быть немедленной. Если зуб отсутствует более года, кости для установки штифта может просто не хватить. Тогда в план лечения входит костная пластика — дорогая и сложная процедура по «наращиванию» фундамента. Часто требуется помощь ортодонта, чтобы вернуть разбежавшиеся зубы на их законные места.

"Чем дольше вы ждете, тем сложнее и дороже становится маршрут. Мы вынуждены работать не только с корнем, но и со всем челюстным аппаратом", — отметил в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Потеря зуба — это не только про жевание. Это про метаболический сдвиг. Нарушение первичной обработки пищи в полости рта ведет к проблемам с ЖКТ. Организм начинает недополучать нутриенты. Запускается каскад старения, который начинается в кресле стоматолога, а заканчивается на кушетке гастроэнтеролога.

Ответы на популярные вопросы о потере зубов

Можно ли оставить пустоту, если мне не мешает жевать?

Нет. Соседние зубы будут смещаться, что приведет к перегрузке здоровых единиц и их преждевременному разрушению. Кость в месте пропуска все равно будет исчезать.

Помогут ли упражнения для лица вернуть тонус щек?

Фейсбилдинг не восстанавливает костную структуру. Мышцы могут прийти в тонус, но без опоры на твердые ткани эффект будет минимальным.

Обязательно ли делать костную пластику перед имплантацией?

Только если объема собственной кости недостаточно для первичной стабилизации импланта. Это решает врач на основе КТ-снимка.

Читайте также