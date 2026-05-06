Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кунжутный обман: почему популярный суперфуд не помогает укреплять кости
Секретная бьюти-рутина Авроры: как телеведущая сохраняет молодость без дорогих инъекций
Удар по почкам и нервам: скрытые угрозы неправильного приготовления шашлыка
Яд в тарелке: как популярная привычка на пикнике разрушает печень и клетки
Кофеиновый рикошет: как привычный утренний ритуал превращает лекарства в яд
Билет в один конец: пульмонологи оценили риски работы с искусственным камнем
Вдохнуть инфекцию: почему обычный веник становится союзником «мышиной смерти»
Налоговое бремя семьи: у брата осуждённого Артёма Чекалина нашли крупный долг перед ФНС
Биохимия сна: почему неправильная кровать превращает ночь в сеанс инквизиции

Сигнал SOS от организма: когда привычка часто ходить в туалет скрывает болезнь

Здоровье

Мочевой пузырь — это не бездонный резервуар, а высокотехнологичный мышечный мешок с жестким программным обеспечением. У здорового взрослого человека этот "софт" настроен на 6-9 визитов в уборную за сутки. Если ваш график выбивается из этих рамок, система сигнализирует о сбое — либо в гидравлике, либо в управлении.

Унитаз
Фото: unsplash.com by Upgraded Points is licensed under Free to use under the Unsplash License
Унитаз

Золотой стандарт: сколько раз ходить в туалет

Медицина не терпит расплывчатых формулировок. Уролог Хамид Аббуди четко очерчивает границы: девять раз — это верхний предел нормы для активного возраста. Все, что выше, требует анализа рациона и образа жизни. Часто избыточная активность пузыря — это результат "залива" системы лишней жидкостью или злоупотребления диуретиками. Но если объем потребления воды в норме, а туалет стал центром вселенной, пора проверять гормональный фон и состояние ЖКТ.

"Мочеиспускание — это финал сложной биохимической цепочки. Если вы бегаете в туалет каждый час, проблема может быть не в почках, а в дефиците антидиуретического гормона или скрытом диабете", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Механика износа: почему после 60 все меняется

Старение превращает прецизионную систему в изношенный насос. После 60 лет планка нормы официально сдвигается до 10 раз в день. Причин три: деградация почечной ткани, ослабление мышечного каркаса (детрузора) и лекарственная нагрузка. Почки начинают хуже концентрировать мочу, производя больший объем "отходов" за то же время. Параллельно с этим мышцы пузыря теряют эластичность, снижая его полезный объем.

У мужчин в игру вступает предстательная железа. Разрастаясь, она буквально сжимает мочеточник и давит на пузырь, создавая ложное ощущение наполненности. Это механический дефект, который невозможно устранить диетой. Важно понимать, что долголетие требует регулярного техосмотра этой зоны, чтобы не пропустить перерождение тканей.

Возрастная группа Норма (раз в сутки)
Взрослые (18-60 лет) 6-9
Пожилые (60+) До 10

"Гиперплазия простаты — это не приговор, а повод для коррекции терапии. Хроническое давление на пузырь приводит к его перерастяжению и потере чувствительности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Когда частота становится симптомом

Если частота походов в туалет зашкаливает без видимых причин (вы не пили ведро чая на ночь), это маркер системного сбоя. Хамид Аббуди предупреждает: за частыми позывами могут скрываться инфекции ИМП, рак мочевого пузыря или простаты. Но есть и неврологический аспект. Работа мочевого пузыря завязана на передаче нервных импульсов. Рассеянный склероз и последствия инсульта обрывают эти "провода", превращая мочеиспускание в хаотичный процесс.

Нервная система напрямую влияет на соматику. Постоянный стресс и тревожные расстройства часто провоцируют синдром гиперактивного мочевого пузыря. Организм в режиме "бей или беги" избавляется от лишнего балласта. Это классическая психосоматическая реакция, требующая работы с головой, а не с урологом.

"Инсульт разрушает центры контроля в мозге. Пациент перестает чувствовать наполнение или, наоборот, ощущает императивный позыв при пустом пузыре", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о работе мочевого пузыря

Считается ли ночной поход в туалет нормой?

Один раз за ночь — допустимо. Если просыпаетесь дважды и чаще (никтурия), нужно проверять сердце, почки или уровень сахара в крови.

Может ли кофеин влиять на частоту?

Да, кофеин — классический ирритант. Он раздражает слизистую и работает как легкое мочегонное. Попробуйте заменить его на натуральный йогурт утром.

Влияет ли лишний вес на мочеиспускание?

Ожирение создает избыточное давление на тазовое дно. Это провоцирует как учащенные позывы, так и недержание при нагрузках.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Москва 9 Мая может выдохнуть: на Западе поняли, чем обернется опасная провокация
Последние материалы
Кофеиновый рикошет: как привычный утренний ритуал превращает лекарства в яд
Вдохнуть инфекцию: почему обычный веник становится союзником «мышиной смерти»
Билет в один конец: пульмонологи оценили риски работы с искусственным камнем
Перестановки на рынке оказались громче скидок: покупатели массово сменили автомобильных фаворитов
Тайна фермы Хинтеркайфек: почему полиция спустя век отказалась назвать имя маньяка
Армия инвалидов: 70% новобранцев ВСУ непригодны к боям, но Киев гонит их в окопы
Ошибочный перевод или ловушка мошенников: как не стать соучастником преступной схемы
Капитуляция или уничтожение: Россия назвала единственный приемлемый сценарий для Киева
Холод как скрытая угроза: как правильно настроить термостаты для комфортного микроклимата
Хищники, змеи и ядовитые твари захватили эти страны: природа там давно диктует свои правила
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.