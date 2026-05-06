Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биохимический дефолт: почему стресс и сахар превращают мозг в вязкое болото
Миф об алюминии: наука объяснила безопасность классических антиперспирантов
Удар по мускулинности или биохакинг: как поза сидя спасает мужское здоровье
Удивительный Омск: как каторжный город стал музеем и туристической сенсацией
Россияне снова тянутся в офис: удаленка потеряла свой главный козырь
Библиотека на унитазе: как лишние 10 минут разрушают эластичность ваших сосудов
Сахарный сироп вместо крови: к чему приводит привычка ужинать поздно вечером
Сладкая ловушка: как «полезное» овсяное молоко разрушает детские зубы
Системный взлом организма: почему хантавирус бьет по сосудам и почкам

Кухонная ловушка: почему мытье сырой птицы под краном опасно для здоровья

Здоровье

Тухлая курица — это не просто испорченный ужин, а биологическое оружие в вашей кастрюле. Однако не любой странный запах означает путевку в инфекционное отделение. Мясо в вакуумной упаковке часто страдает от «задушивания»: без доступа кислорода миоглобин меняет цвет, а накопленные газы бьют в нос резким аммиачным аккордом сразу после вскрытия.

Шашлык на гриле
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шашлык на гриле

Тест на «оживление»: как работает кислород

Если извлеченная из пластика грудка выглядит серой и пахнет сыростью, не спешите отправлять её в утиль. Шеф-повара используют метод аэрации. Мясу нужно дать «продышаться» 5–10 минут. Если серость была вызвана временным кислородным голоданием тканей, белок восстановит нормальный розовый оттенок. Это чистая химия: миоглобин превращается в оксимиоглобин.

"Запах от упаковки может быть следствием работы защитной газовой среды, а не гниения. Если после промывания холодной водой и проветривания аромат исчез — мясо пригодно. Но если запах сладковато-гнилостный и бьет в нос даже на расстоянии, никакая термическая обработка его не спасет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Микробиологический маркер: слизь и липкость

Настоящая порча — это не только запах, но и изменение текстуры. Когда колонии бактерий (например, Pseudomonas или листерии) захватывают поверхность, они создают биопленку. Мясо становится скользким, липким, а при нажатии волокна не восстанавливают форму. Это точка невозврата. Жарить такую курицу бесполезно: токсины стафилококка термостабильны и выдерживают кипячение.

Признак Вердикт: Готовим или выбрасываем?
Серый цвет, исчезающий за 5 минут Готовим (нормальная реакция на вакуум)
Липкая пленка, тянущаяся за пальцем Выбрасываем (активное размножение бактерий)
Кислый или аммиачный запах после мытья Выбрасываем (распад белков начался)

"Любые попытки реанимировать мясо маринадами, уксусом или специями — это игра в рулетку со своим здоровьем. Специи маскируют вкус, но не уничтожают продукты жизнедеятельности микробов, которые вызывают тяжелую интоксикацию", — подчеркнула нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно помнить: домашняя птица — главный резервуар сальмонеллы. Если визуально мясо кажется нормальным, но сроки годности на исходе, риск обсеменения возрастает в геометрической прогрессии. Холод в обычном бытовом холодильнике лишь замедляет, но не останавливает жизнь патогенов.

"При первых признаках недомогания после употребления подозрительного мяса — тошноте, резких болях в эпигастрии или температуре — нельзя ждать. Самолечение сорбентами при сальмонеллезе может смазать клиническую картину", — отметил врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности мяса

Можно ли смыть бактерии с курицы под краном?

Нет. Мытье курицы только разносит бактерии по всей кухне — на раковину, столешницу и чистую посуду в радиусе метра. Бактерии погибают только при термической обработке (внутренняя температура мяса 74°C).

Желтый жир на курице — это признак порчи?

Не всегда. Желтоватый оттенок жира часто зависит от рациона птицы (например, кукурузный откорм). Опасен не цвет жира, а изменение цвета самих мышечных волокон на серый или зеленоватый.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Мир. Новости мира
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Красота и стиль
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Последние материалы
Красота с острыми когтями: непроходимая изгородь, которая весной пахнет медом, а осенью горит огнем
Универсальная подлива, которую ищут все: как превратить фарш и рис в изысканное блюдо без усилий
Анкара заигралась в бога войны: Турция решила испугать мир своей первой МБР
Гаражное золото: почему подержанная Toyota в Сибири стоит дороже современных авто
Липа, осина, кедр: какое дерево выбрать, чтобы ваша баня пахла медом, а не смолой, и не обжигала кожу
Розовый сад без мучений: пять весенних действий, которые превращают хилый куст в фабрику бутонов
Между солнцем и дождем: метеорологи оценили шансы на ясное небо в Москве 9 мая
Челюсть вместо ушей: эволюция создала идеального засадного убийцу, который слышит землю костями
1123 метра мрака: почему амбициозный проект Колчака превратился в ледяной склеп под Уралом
Дух Анкориджа их не волнует: Госдеп США одобрил поставку Киеву управляемых авиабомб JDAM
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.