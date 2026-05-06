Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительный Омск: как каторжный город стал музеем и туристической сенсацией
Россияне снова тянутся в офис: удаленка потеряла свой главный козырь
Библиотека на унитазе: как лишние 10 минут разрушают эластичность ваших сосудов
Сахарный сироп вместо крови: к чему приводит привычка ужинать поздно вечером
Сладкая ловушка: как «полезное» овсяное молоко разрушает детские зубы
Системный взлом организма: почему хантавирус бьет по сосудам и почкам
Вибрация вместо лекарств: физика мурлыканья и его реальное влияние на регенерацию
Секрет долголетия в бульоне: как горячие блюда восстанавливают сосуды изнутри
Ядовитый дымок: почему подгоревшее мясо на углях опаснее чистого жира

Удар по мускулинности или биохакинг: как поза сидя спасает мужское здоровье

Здоровье

Сидячий образ жизни обычно ругают. Но в туалете он может стать вашим билетом в восьмичасовой сон без антрактов. Фран Куэста, эксперт по долголетию, подкинул мужчинам тему для размышлений в La Razon: хотите выспаться — забудьте про писсуары. Звучит как удар по мускулинности, но биохимия и физика процесса говорят об обратном.

Унитаз
Фото: unsplash.com by Jan Antonin Kolar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Унитаз

Уретральная гидравлика: почему стоя — это плохо

Когда мужчина стоит, мышцы тазового дна и нижней части спины находятся в тонусе. Это закон гравитации и баланса. Проблема в том, что для полной эвакуации содержимого мочевого пузыря требуется максимальное расслабление этих зон. В вертикальном положении сфинктер и тазовое дно работают на удержание равновесия, а не на дренаж. Результат — остаточная моча, которая становится идеальным бульоном для бактерий.

"Механика процесса проста: сидячее положение естественным образом меняет угол мочеиспускательного канала. Это позволяет сфинктеру расслабиться полностью, исключая застойные явления. Для мужчин с признаками гиперплазии простаты это не просто совет, а гигиеническая необходимость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-уролог Анна Кузнецова.

Простата после 40: режим ожидания

После сорока лет простата начинает диктовать свои условия игры. Даже незначительное увеличение железы сужает канал. Если к этому добавить напряжение мышц при мочеиспускании стоя, «бассейн» никогда не опустеет до конца. Это прямая дорога к инфекциям мочевыводящих путей и хроническому простатиту. Мочевой пузырь — не склад, любая задержка ведет к воспалению и кристаллизации солей.

Положение тела Влияние на мочеполовую систему
Стоя Напряжение мышц таза, риск остаточной мочи, давление на простату.
Сидя Полное расслабление сфинктера, качественное опорожнение, профилактика цистита.

Ночные десанты: как мочевой пузырь крадет фазу сна

Бессонница часто маскируется под психологические проблемы, но корень зла может быть физиологическим. Неполное опорожнение пузыря перед сном гарантирует «дозаправку» уже через 3–4 часа. Мозг получает сигнал тревоги — вы просыпаетесь. Каждое такое пробуждение разрушает архитектуру сна, лишая вас глубоких фаз, ответственных за восстановление нейронов и гормональный фон.

"Фрагментация сна из-за никтурии — частых ночных походов в туалет — один из главных факторов развития хронической усталости и когнитивного снижения у мужчин среднего возраста. Если проблему можно решить сменой позы в туалете, это самый дешевый способ биохакинга", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Вывод неприятный для консерваторов: привычка справлять нужду как «настоящий ковбой» убивает ваше сердце и мозг через дефицит сна. Биология не знает понятий гендерного этикета. Она знает только давление в полостях и тонус сфинктеров. Переход на «сидячий режим» — это не потеря статуса, а техническое обслуживание организма, которое предотвращает серьезные поломки после 50 лет.

"Важно понимать, что нарушение оттока мочи провоцирует обратное давление на почки. Это риск нефропатии и гипертензии. Контроль за качеством мочеиспускания — база мужской профилактики", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о мужском здоровье

Действительно ли это помогает при аденоме?

Да, клинические исследования показывают, что у мужчин с аденомой простаты объем остаточной мочи значительно ниже при мочеиспускании в положении сидя.

С какого возраста нужно менять привычку?

Специалисты советуют обратить на это внимание после 40 лет, когда эластичность тканей снижается, а риски застойных явлений растут.

Поможет ли это, если бессонница вызвана стрессом?

Напрямую — нет, но это уберет дополнительный раздражитель. Если вы и так плохо спите, лишний поход в туалет только усугубит ситуацию.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Садоводство, цветоводство
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Последние материалы
Красота с острыми когтями: непроходимая изгородь, которая весной пахнет медом, а осенью горит огнем
Универсальная подлива, которую ищут все: как превратить фарш и рис в изысканное блюдо без усилий
Анкара заигралась в бога войны: Турция решила испугать мир своей первой МБР
Гаражное золото: почему подержанная Toyota в Сибири стоит дороже современных авто
Липа, осина, кедр: какое дерево выбрать, чтобы ваша баня пахла медом, а не смолой, и не обжигала кожу
Розовый сад без мучений: пять весенних действий, которые превращают хилый куст в фабрику бутонов
Между солнцем и дождем: метеорологи оценили шансы на ясное небо в Москве 9 мая
Челюсть вместо ушей: эволюция создала идеального засадного убийцу, который слышит землю костями
1123 метра мрака: почему амбициозный проект Колчака превратился в ледяной склеп под Уралом
Дух Анкориджа их не волнует: Госдеп США одобрил поставку Киеву управляемых авиабомб JDAM
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.