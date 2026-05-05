Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогое удовольствие: пьяная поездка обойдется дороже обслуживания иномарки
Европейская оборона под ударом: как США превращают НАТО в свой бизнес
Заложница собственных хитов: почему Ирина Салтыкова больше не выпускает новые песни
Код выживания в кошмарах: почему мозг не дает нам отдыхать от офисных драм
Рейтинг властей в крутом пике: почему в Армении больше не верят обещаниям о светлом будущем
Тикающая бомба: почему моторы Theta II уничтожают бюджет владельцев Hyundai и Kia
Космическая чехарда: как две луны Сатурна играют в догонялки без столкновений
Испытание верности: почему пути Кати Гордон и Леры Кудрявцевой окончательно разошлись
За фасадом сверхдоходов: как на самом деле живут доставщики еды

Коллагеновый плен: почему популярные продукты лишают ткани естественной эластичности

Здоровье

Формирование рельефа кожи в виде "апельсиновой корки" напрямую связано с рационом питания, где ключевыми триггерами выступают сахар, избыток соли и ультрапереработанные продукты. Биолог Ирина Лялина объяснила, что целлюлит представляет собой комплексное нарушение структуры соединительной ткани и микроциркуляции, а не просто скопление жировых клеток. Деструктивные изменения в тканях провоцируют продукты, вызывающие резкие колебания уровня инсулина, что способствует задержке натрия и развитию воспалительных процессов.

Целлюлит
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целлюлит

Как сообщает Газета.Ru, быстрые углеводы и сладости запускают механизм гликации, при котором волокна коллагена "склеиваются", лишая эпидермис необходимой эластичности. Хлорид натрия, содержащийся в фастфуде и соленьях, удерживает жидкость в межклеточном пространстве, создавая отечность, которая сдавливает капилляры и мешает нормальному лимфодренажу. Нередко такие пищевые привычки перерастают в эмоциональное переедание, когда человек пытается заглушить тревогу вредной едой.

Особую опасность представляют трансжиры и алкоголь, которые нарушают текучесть клеточных мембран и провоцируют системные микровоспаления. Спиртные напитки вызывают дегидратацию, на которую организм отвечает компенсаторным удержанием воды, а также мешают печени метаболизировать эстрогены, избыток которых тесно связан с выраженностью целлюлита. Биолог Лялина подчеркнула: "Целлюлит — это не просто жир, а нарушение микроциркуляции и структуры соединительной ткани. Основной механизм появления целлюлита связан с задержкой жидкости (отечностью) и воспалением".

"Рацион, перенасыщенный солью и сахаром, действительно создает идеальную среду для застоя лимфы, что визуально проявляется как дряблость кожи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о целлюлите

Почему сахар считается главным врагом гладкой кожи?

Сахар провоцирует гликацию — процесс повреждения белков коллагена и эластина, из-за чего кожа теряет опору, становится дряблой и склонной к образованию характерных ямок.

Как соль влияет на появление "апельсиновой корки"?

Избыточный натрий притягивает воду, вызывая хронические отеки подкожно-жировой клетчатки, которые блокируют отток лимфы и нарушают питание тканей.

Правда ли, что отказ от алкоголя поможет уменьшить целлюлит?

Да, поскольку алкоголь дестабилизирует гормональный фон (эстрогены) и вызывает застой жидкости, усугубляющий видимые дефекты структуры кожи.

Могут ли трансжиры изменить структуру жировой ткани?

Трансжиры усиливают воспалительные процессы в организме и ухудшают обмен веществ в адипоцитах, делая жировую прослойку более плотной и неровной.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Технологический минимум в рюкзаке: без чего путешественнику не стоит отправляться в дальнее странствие
Заложница собственных хитов: почему Ирина Салтыкова больше не выпускает новые песни
Просто животные или замаскированные пришельцы: почему осьминоги считаются самыми загадочными существами Земли
Код выживания в кошмарах: почему мозг не дает нам отдыхать от офисных драм
Рейтинг властей в крутом пике: почему в Армении больше не верят обещаниям о светлом будущем
Внедорожник или легковушка: как выбрать шины, которые не боятся ни асфальта, ни грунта
Тикающая бомба: почему моторы Theta II уничтожают бюджет владельцев Hyundai и Kia
Космическая чехарда: как две луны Сатурна играют в догонялки без столкновений
Испытание верности: почему пути Кати Гордон и Леры Кудрявцевой окончательно разошлись
За фасадом сверхдоходов: как на самом деле живут доставщики еды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.