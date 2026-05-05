Коллагеновый плен: почему популярные продукты лишают ткани естественной эластичности

Формирование рельефа кожи в виде "апельсиновой корки" напрямую связано с рационом питания, где ключевыми триггерами выступают сахар, избыток соли и ультрапереработанные продукты. Биолог Ирина Лялина объяснила, что целлюлит представляет собой комплексное нарушение структуры соединительной ткани и микроциркуляции, а не просто скопление жировых клеток. Деструктивные изменения в тканях провоцируют продукты, вызывающие резкие колебания уровня инсулина, что способствует задержке натрия и развитию воспалительных процессов.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Целлюлит

Как сообщает Газета.Ru, быстрые углеводы и сладости запускают механизм гликации, при котором волокна коллагена "склеиваются", лишая эпидермис необходимой эластичности. Хлорид натрия, содержащийся в фастфуде и соленьях, удерживает жидкость в межклеточном пространстве, создавая отечность, которая сдавливает капилляры и мешает нормальному лимфодренажу. Нередко такие пищевые привычки перерастают в эмоциональное переедание, когда человек пытается заглушить тревогу вредной едой.

Особую опасность представляют трансжиры и алкоголь, которые нарушают текучесть клеточных мембран и провоцируют системные микровоспаления. Спиртные напитки вызывают дегидратацию, на которую организм отвечает компенсаторным удержанием воды, а также мешают печени метаболизировать эстрогены, избыток которых тесно связан с выраженностью целлюлита. Биолог Лялина подчеркнула: "Целлюлит — это не просто жир, а нарушение микроциркуляции и структуры соединительной ткани. Основной механизм появления целлюлита связан с задержкой жидкости (отечностью) и воспалением".

"Рацион, перенасыщенный солью и сахаром, действительно создает идеальную среду для застоя лимфы, что визуально проявляется как дряблость кожи", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики (семейная медицина) Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о целлюлите

Почему сахар считается главным врагом гладкой кожи?

Сахар провоцирует гликацию — процесс повреждения белков коллагена и эластина, из-за чего кожа теряет опору, становится дряблой и склонной к образованию характерных ямок.

Как соль влияет на появление "апельсиновой корки"?

Избыточный натрий притягивает воду, вызывая хронические отеки подкожно-жировой клетчатки, которые блокируют отток лимфы и нарушают питание тканей.

Правда ли, что отказ от алкоголя поможет уменьшить целлюлит?

Да, поскольку алкоголь дестабилизирует гормональный фон (эстрогены) и вызывает застой жидкости, усугубляющий видимые дефекты структуры кожи.

Могут ли трансжиры изменить структуру жировой ткани?

Трансжиры усиливают воспалительные процессы в организме и ухудшают обмен веществ в адипоцитах, делая жировую прослойку более плотной и неровной.

