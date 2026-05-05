Эффект капюшона и кроличьи глаза: распознаем опасный вирус по внешним признакам

Здоровье

Вспышка опасной инфекции на борту круизного лайнера, унесшая жизни нескольких человек, вновь привлекла внимание к хантавирусу. Данный патоген способен вызывать тяжелые поражения внутренних органов и систем, представляя серьезную угрозу для здоровья человека в определенные сезоны.

Клиническая картина и коварство вируса

Заболевание на ранних стадиях легко спутать с респираторными инфекциями, такими как грипп, из-за резкого скачка температуры и сильного озноба. Вместе с тем специфическим признаком считаются "кроличьи глаза" — выраженное покраснение белков, а также возникновение ломоты в мышцах и интенсивных головных болей. Стоит отметить, что состояние пациента ухудшается стремительно, и вскоре проявляется "симптом капюшона", при котором верхняя часть туловища, шея и лицо приобретают багровый оттенок, сообщает aif.ru.

Почечная недостаточность и риски

Критическим этапом развития болезни становится поражение выделительной системы, когда за считанные сутки объем мочи значительно сокращается или она перестает вырабатываться вовсе. В свою очередь, на коже могут появиться специфические кровоизлияния, напоминающие следы от ударов хлыстом. Подобные зоонозные инфекции часто активизируются в период весенних полевых работ и дачных уборок, когда растет риск контакта с продуктами жизнедеятельности грызунов.

"Для профилактики заражения крайне важно проводить влажную уборку в дачных домах с использованием дезинфицирующих средств и защищать органы дыхания маской, так как вирус часто попадает в организм с пылью", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о хантавирусе

Существует ли вакцина от этого заболевания?

На данный момент официально утвержденной и доступной прививки от геморрагической лихорадки с почечным синдромом не существует.

Заразен ли больной человек для окружающих?

Инфицированный пациент не представляет опасности для других людей, так как вирус не передается от человека к человеку в обычных условиях.

Где именно проводится лечение таких пациентов?

Заболевших обычно госпитализируют в терапевтические отделения стационаров для коррекции работы почек и проведения поддерживающей терапии.

Каковы долгосрочные последствия перенесенной инфекции?

В большинстве случаев после адекватного лечения функции организма восстанавливаются полностью, однако при тяжелом течении возможны хронические проблемы с почками.

Ключевым фактором сохранения здоровья остается своевременное обращение за квалифицированной помощью при первых признаках недомогания. Несмотря на тяжесть симптомов, современная медицина позволяет минимизировать риски осложнений при условии ранней диагностики. Соблюдение правил гигиены в местах возможного обитания грызунов остается самым надежным методом защиты от подобных патогенов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
