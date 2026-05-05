Забота о ментальном здоровье заходит слишком далеко: желание беречь себя работает против вас

Отказ от общения с токсичными людьми может помочь сохранить психологическое равновесие, однако превращение заботы о ментальном здоровье в культ грозит другой крайностью: человек начинает избегать любых сложных контактов, замыкается в узком круге общения и хуже адаптируется к реальности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Контролирование своей жизни

Абравитова отметила, что культ ментального здоровья небезопасен, как и любой культ, из-за склонности к обобщениям. Часть людей следует модному тренду, не разбираясь в себе глубже, хотя отказ от общения бывает оправдан, если контакт регулярно вызывает сильный дискомфорт.

"Вокруг нас действительно много токсичных людей, и иногда дистанция от них обоснованна. Если друзья или подруги используют вас как жилетку, бесконечно жалуются и ничего не дают взамен, это истощает. Психика начинает защищаться и подает сигналы: может болеть голова или даже появляться тошнота. Если общение вызывает сильный дискомфорт, отказ от таких контактов оздоравливает жизнь, но это не должно превращаться в автоматическое следование модному сценарию", — пояснила она.

Психолог подчеркнула, что проблема начинается там, где человек полностью замыкается в маленьком круге привычных людей. Такой подход может казаться заботой о себе, но на деле не всегда помогает жить в реальности. Особенно это важно в ситуациях, когда общение необходимо по работе или связано с карьерой.

"Закрываться в ядре, где есть только мама, папа, друг, подруга или соседка по лестничной площадке, не совсем правильно. Нужно оставаться в адеквате и очень четко слышать себя. Если какое-то общение необходимо по работе, закрываться от этих людей нет смысла, особенно если отказ будет вредить карьере. Лучший путь — не только перестать общаться с токсиками, но и нарабатывать внутренние и внешние механизмы адаптации. Важно понимать, с кем вы общаетесь, зачем вы это делаете и какая у общения цель", — указала Абравитова.

После такого анализа часть контактов действительно исчезает, потому что становится понятно, что они не приносят смысла. Но бывают люди, с которыми неприятно или неинтересно общаться, хотя взаимодействие с ними необходимо. В таких случаях психолог советует переводить отношения на более сознательный и функциональный уровень, чтобы снизить эмоциональную вовлеченность.

"Если, например, это начальник, а работа вас очень устраивает, можно воспринимать его как человека-функцию. Есть рабочие отношения, есть схема, которую нужно для себя принять. При этом яркие эмоции, переживания и личную реакцию можно из нее выключить. Когда такие отношения переносятся на сознательный уровень, многие вещи встают на свои места. Мы перестаем переживать из-за людей, чье мнение на самом деле не должно быть для нас значимым", — объяснила психолог.

Абравитова обратила внимание, что человек в течение дня реагирует даже на случайные контакты, хотя большая часть таких эмоций не имеет реальной ценности. По ее словам, важно отделять действительно значимые связи от мимолетных раздражителей.

"Даже если вы едете в метро, можете поймать чей-то взгляд — и вам уже неловко, неприятно или хочется закрыться. На такие вещи мы тоже реагируем, хотя сознательно их стоит отсекать. Жизнь у вас одна, вы у себя одни, и лишние эмоции из-за людей нам не нужны. Когда человек понимает свою самоценность, где он находится, зачем и с кем общается, многие эмоции сохраняются и могут быть направлены на приятных людей и добрые переживания", — заключила специалист.