Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний зной под ударом: в Московский регион прорывается холодный фронт
Смертельный импульс: в Приморье медицинская процедура закончилась гибелью пенсионера
Мифология против фактов: почему создатель Брестской крепости уходит от темы войны
Борьба Лерчек за каждый вдох: озвучена причина, по которой она даже не думает о проигрыше
Дизайнеры китайских авто заигрались в будущее: модные выдвижные ручки стали роковой ошибкой
Альтернатива навозу найдена: органический способ оздоровления весенней почвы
Непогода не помеха: как выглядит прогулка Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы
Триумф в Техасе: как две российские документальные ленты покорили жюри американского кинофестиваля

Забота о ментальном здоровье заходит слишком далеко: желание беречь себя работает против вас

Здоровье

Отказ от общения с токсичными людьми может помочь сохранить психологическое равновесие, однако превращение заботы о ментальном здоровье в культ грозит другой крайностью: человек начинает избегать любых сложных контактов, замыкается в узком круге общения и хуже адаптируется к реальности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Контролирование своей жизни
Фото: freepik is licensed under public domain
Контролирование своей жизни

Абравитова отметила, что культ ментального здоровья небезопасен, как и любой культ, из-за склонности к обобщениям. Часть людей следует модному тренду, не разбираясь в себе глубже, хотя отказ от общения бывает оправдан, если контакт регулярно вызывает сильный дискомфорт.

"Вокруг нас действительно много токсичных людей, и иногда дистанция от них обоснованна. Если друзья или подруги используют вас как жилетку, бесконечно жалуются и ничего не дают взамен, это истощает. Психика начинает защищаться и подает сигналы: может болеть голова или даже появляться тошнота. Если общение вызывает сильный дискомфорт, отказ от таких контактов оздоравливает жизнь, но это не должно превращаться в автоматическое следование модному сценарию", — пояснила она.

Психолог подчеркнула, что проблема начинается там, где человек полностью замыкается в маленьком круге привычных людей. Такой подход может казаться заботой о себе, но на деле не всегда помогает жить в реальности. Особенно это важно в ситуациях, когда общение необходимо по работе или связано с карьерой.

"Закрываться в ядре, где есть только мама, папа, друг, подруга или соседка по лестничной площадке, не совсем правильно. Нужно оставаться в адеквате и очень четко слышать себя. Если какое-то общение необходимо по работе, закрываться от этих людей нет смысла, особенно если отказ будет вредить карьере. Лучший путь — не только перестать общаться с токсиками, но и нарабатывать внутренние и внешние механизмы адаптации. Важно понимать, с кем вы общаетесь, зачем вы это делаете и какая у общения цель", — указала Абравитова.

После такого анализа часть контактов действительно исчезает, потому что становится понятно, что они не приносят смысла. Но бывают люди, с которыми неприятно или неинтересно общаться, хотя взаимодействие с ними необходимо. В таких случаях психолог советует переводить отношения на более сознательный и функциональный уровень, чтобы снизить эмоциональную вовлеченность.

"Если, например, это начальник, а работа вас очень устраивает, можно воспринимать его как человека-функцию. Есть рабочие отношения, есть схема, которую нужно для себя принять. При этом яркие эмоции, переживания и личную реакцию можно из нее выключить. Когда такие отношения переносятся на сознательный уровень, многие вещи встают на свои места. Мы перестаем переживать из-за людей, чье мнение на самом деле не должно быть для нас значимым", — объяснила психолог.

Абравитова обратила внимание, что человек в течение дня реагирует даже на случайные контакты, хотя большая часть таких эмоций не имеет реальной ценности. По ее словам, важно отделять действительно значимые связи от мимолетных раздражителей. 

"Даже если вы едете в метро, можете поймать чей-то взгляд — и вам уже неловко, неприятно или хочется закрыться. На такие вещи мы тоже реагируем, хотя сознательно их стоит отсекать. Жизнь у вас одна, вы у себя одни, и лишние эмоции из-за людей нам не нужны. Когда человек понимает свою самоценность, где он находится, зачем и с кем общается, многие эмоции сохраняются и могут быть направлены на приятных людей и добрые переживания", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Мир. Новости мира
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Последние материалы
Альтернатива навозу найдена: органический способ оздоровления весенней почвы
Объём появляется без фена и стайлинга: умные стрижки делают тонкие волосы визуально гуще
Хотите рельеф, а получаете дряблость: роковая ошибка, из-за которой мышцы горят быстрее жира
Прощай, лишний вес и скучный завтрак: рецепт-выручалочка для тех, кому надоело стоять у плиты
Непогода не помеха: как выглядит прогулка Аллы Пугачёвой в Лимасоле
Банкротство подождёт: стратегия, которая позволяет пережить любые перемены без долговой ямы
Триумф в Техасе: как две российские документальные ленты покорили жюри американского кинофестиваля
Забудьте про обычные драники: этот секретный ингредиент делает картофельные оладьи нежными, как крем
Технологичное шоу на десерт: как на дне рождения Киркорова представили торт за полмиллиона
Машины превращаются в одинаковые коробки: почему даже у премиальных брендов пропало лицо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.