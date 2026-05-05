Смертельный импульс: в Приморье медицинская процедура закончилась гибелью пенсионера

В Приморском крае завершено расследование трагического инцидента в частной медицинской клинике, где во время диагностической процедуры скончался пожилой пациент. Правоохранительные органы установили прямую связь между действиями медицинского персонала и внезапной смертью мужчины.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врачи изучают МРТ

Нарушение протоколов безопасности при МРТ

Следствие установило, что в июле прошлого года 87-летний местный житель обратился в медицинский центр для прохождения магнитно-резонансной томографии. Несмотря на то что у пациента был установлен кардиостимулятор, сотрудница клиники проигнорировала обязательные регламенты подготовки к исследованию. Медработник не провела детальный опрос и не изучила сопроводительные документы на вживленное устройство, что привело к роковому включению томографа. Вместе с тем мощное магнитное поле аппарата мгновенно вывело электронику стимулятора из строя, спровоцировав у пенсионера критический приступ острой сердечно-сосудистой недостаточности. Пожилой мужчина скончался непосредственно во время процедуры, сообщает vostokmedia.com.

"По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемая проводила магнитно-резонансное исследование 87-летнему мужчине с кардиостимулятором. Несмотря на наличие явных рисков, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела надлежащий опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования", — говорит представитель региональной прокуратуры.

Судебное разбирательство и риски самолечения

В свою очередь, прокуратура Приморского края уже направила материалы уголовного дела в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Стоит отметить, что ошибки в медицинской практике часто становятся следствием пренебрежения базовыми правилами безопасности. Подобная халатность может быть столь же опасна, как и острая боль в зубе, которую пытаются лечить самостоятельно без квалифицированной помощи.

"Процедура МРТ категорически противопоказана пациентам с большинством типов кардиостимуляторов, так как магнитное воздействие физически разрушает логику работы прибора и вызывает его перегрев. Перед любым сложным исследованием врач обязан убедиться в отсутствии металлических имплантов и электронных систем в теле пациента", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности МРТ

Почему нельзя делать МРТ с обычным кардиостимулятором?

Мощное магнитное поле томографа может нарушить программу устройства, сбить ритм стимуляции или вызвать нагрев электродов, что ведет к повреждению тканей сердца.

Существуют ли кардиостимуляторы, совместимые с томографом?

Да, современные МР-совместимые устройства существуют, однако перед процедурой их должен перевести в специальный режим врач-аритмолог при наличии подтверждающего паспорта изделия.

Кто несет ответственность за проверку противопоказаний?

Обязанность по выявлению противопоказаний лежит на лечащем враче, направившем на обследование, и на медработнике, который непосредственно проводит процедуру МРТ.

Какие еще импланты могут быть опасны при исследовании?

Опасность представляют любые ферромагнитные объекты: неизвлекаемые осколки, стальные пластины, кохлеарные импланты и некоторые виды сосудистых клипс.

В настоящее время обвиняемая ожидает начала судебного процесса, по результатам которого будет определена мера ответственности за гибель пациента. Данный случай подчеркивает критическую важность соблюдения регламентов в высокотехнологичной медицине, где малейшая ошибка персонала может привести к необратимым последствиям для жизни человека.

Читайте также