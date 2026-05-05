Обычная прогулка может обернуться заражением: зоонозные инфекции поджидают там, где их не ждут

Зоонозные инфекции (общие для человека и животных) не передаются от человека к человеку, а периодические вспышки связаны с волнообразным изменением коллективного иммунитета в популяциях животных, контактами с дикими и городскими птицами, а также с освоением человеком новых территорий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Ранее ТАСС сообщил, что в методических рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике инфекционных болезней говорится о росте активности и распространения некоторых зоонозных инфекций (орнитоз, микозы, пастереллез и другие).

Болибок отметил, что зоонозные инфекции не стоит понимать слишком узко — только как заражение человека от животного. Важны общий круг возбудителей и среда, где человек может с ними столкнуться. Поэтому источник риска может быть связан не только с животными, но и с природными факторами.

"Это инфекционные болезни, общие для человека и животных. Бывает, что человек заражается от животных, но бывает и так, что человек и животные заражаются одинаковыми возбудителями. Например, тяжелыми микозами можно заразиться из почвы, а не от конкретного животного. Передача таких инфекций от человека к человеку, как правило, очень редкая или вообще не наблюдается. В частности, человек может заразиться пастереллезом от скота, но случаев передачи пастереллеза от человека к человеку, насколько известно, не описано", — пояснил врач.

Он подчеркнул, что говорить о внезапном появлении таких инфекций некорректно. Многие из них давно циркулируют в природе, а периоды роста заболеваемости могут быть связаны с волнообразным изменением коллективного иммунитета у животных. Когда сменяется поколение в популяции, новая волна инфекции может снова доходить до человека.

"Орнитоз, или пситтакоз, — это хламидийное заболевание, которое постоянно циркулирует между человеком и животными. Чаще всего им заражаются от птиц: домашних кур, певчих птиц, попугаев, а также городских голубей и ворон. Риск повышается при близком контакте, например если кормить птиц с рук или подпускать их слишком близко. Такие инфекции периодически встречаются то чаще, то реже из-за изменений коллективного иммунитета у животных: когда переболевшее поколение сменяется, новая волна может доходить до человека", — пояснил специалист.

Болибок предупредил, что ряд зоонозных заболеваний может быть опасен, особенно если затянуть с обращением к врачу. Обычно инфекции начинаются с температуры, недомогания, ломоты в теле и головной боли, но могут проявляться кашлем, сыпью или воспалением в месте повреждения кожи. Поводом для настороженности должны стать такие симптомы после контакта с уличными животными, птицами, поездки на ферму или пребывания в дикой природе.

"Есть и антропогенное воздействие на природу: человек осваивает все больше территорий, где могут циркулировать разные возбудители. Например, глубокие микозы связаны с плесневыми грибами, которые живут в почве и на растительных остатках. Если человек приходит в такие зоны или начинает разводить там животных, споры могут попадать в циркуляцию и при несоблюдении правил гигиены распространяться дальше", — добавил иммунолог.

Болибок уточнил, что обновление рекомендаций Роспотребнадзора не связано с появлением принципиально новых инфекций. Речь идет об известных заболеваниях, общих для человека и животных, по которым потребовалось систематизировать и обновить клинические рекомендации. Это важно с учетом новых знаний, а также развития тест-систем и методов диагностики.