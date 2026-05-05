Полезно на вид, но коварно внутри: привычные продукты провоцируют изжогу и раздражают желудок

Традиционное представление о том, что жжение в груди провоцируют исключительно острые соусы или избыток жира, биохимически не совсем верно. Диетолог Ольга Редина указывает на скрытую опасность продуктов, которые считаются эталоном здорового питания, включая цитрусовые, определенные сорта яблок и свежие овощи с высоким содержанием органических кислот. Эти компоненты способны агрессивно воздействовать на чувствительную слизистую, вызывая раздражение и дискомфорт даже при отсутствии серьезных патологий пищеварения.
Особого внимания заслуживает парадоксальное влияние молочных продуктов: вопреки распространенному мифу о смягчающих свойствах молока, оно дает лишь кратковременное облегчение, после чего провоцирует резкий всплеск секреции желудочного сока.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Ольгу Редину, жирные сливки, выдержанные сыры и мороженое могут стать мощными триггерами из-за влияния на сфинктеры ЖКТ. Ситуацию часто усугубляют кофе и крепкий чай, которые расслабляют пищеводный клапан, облегчая обратный заброс кислоты, а добавки к кофе могут дополнительно дестабилизировать метаболические процессы и состояние микрофлоры.
"При ГЭРБ и склонности к изжоге критически важно следить за pH-балансом рациона, так как регулярное раздражение пищевода может привести к серьезным изменениям структуры тканей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Для минимизации рисков эксперты рекомендуют отказаться от свежей дрожжевой выпечки и сырого чеснока, заменив их термически обработанными овощами и продуктами с низкой степенью переработки. Врач Редина напомнила: "Рацион должен быть щадящим: теплая, неострая пища, приготовленная простыми способам. Важно не переедать". Соблюдение этих правил помогает поддерживать здоровое пищеварение и предотвращает многие системные воспалительные процессы.
Кофеин способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, что позволяет кислому содержимому желудка беспрепятственно подниматься вверх.
Молоко приносит лишь временное облегчение, а содержащиеся в нем белки и кальций впоследствии стимулируют еще более активную выработку соляной кислоты.
Наименее агрессивными считаются бананы, дыни и груши с низкой кислотностью, которые не раздражают слизистую оболочку.
Свежая выпечка из белой муки часто вызывает процессы брожения и газообразования, поэтому врачи рекомендуют употреблять вчерашний хлеб или сухари.
