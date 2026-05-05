Полезно на вид, но коварно внутри: привычные продукты провоцируют изжогу и раздражают желудок

Традиционное представление о том, что жжение в груди провоцируют исключительно острые соусы или избыток жира, биохимически не совсем верно. Диетолог Ольга Редина указывает на скрытую опасность продуктов, которые считаются эталоном здорового питания, включая цитрусовые, определенные сорта яблок и свежие овощи с высоким содержанием органических кислот. Эти компоненты способны агрессивно воздействовать на чувствительную слизистую, вызывая раздражение и дискомфорт даже при отсутствии серьезных патологий пищеварения.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка с болями в груди

Особого внимания заслуживает парадоксальное влияние молочных продуктов: вопреки распространенному мифу о смягчающих свойствах молока, оно дает лишь кратковременное облегчение, после чего провоцирует резкий всплеск секреции желудочного сока.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на Ольгу Редину, жирные сливки, выдержанные сыры и мороженое могут стать мощными триггерами из-за влияния на сфинктеры ЖКТ. Ситуацию часто усугубляют кофе и крепкий чай, которые расслабляют пищеводный клапан, облегчая обратный заброс кислоты, а добавки к кофе могут дополнительно дестабилизировать метаболические процессы и состояние микрофлоры.

"При ГЭРБ и склонности к изжоге критически важно следить за pH-балансом рациона, так как регулярное раздражение пищевода может привести к серьезным изменениям структуры тканей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для минимизации рисков эксперты рекомендуют отказаться от свежей дрожжевой выпечки и сырого чеснока, заменив их термически обработанными овощами и продуктами с низкой степенью переработки. Врач Редина напомнила: "Рацион должен быть щадящим: теплая, неострая пища, приготовленная простыми способам. Важно не переедать". Соблюдение этих правил помогает поддерживать здоровое пищеварение и предотвращает многие системные воспалительные процессы.

Ответы на популярные вопросы о причинах изжоги

Почему кофе вызывает жжение в пищеводе?

Кофеин способствует расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, что позволяет кислому содержимому желудка беспрепятственно подниматься вверх.

Может ли молоко помочь при приступе изжоги?

Молоко приносит лишь временное облегчение, а содержащиеся в нем белки и кальций впоследствии стимулируют еще более активную выработку соляной кислоты.

Какие фрукты считаются самыми безопасными для желудка?

Наименее агрессивными считаются бананы, дыни и груши с низкой кислотностью, которые не раздражают слизистую оболочку.

Безопасен ли свежий хлеб для людей с гастритом?

Свежая выпечка из белой муки часто вызывает процессы брожения и газообразования, поэтому врачи рекомендуют употреблять вчерашний хлеб или сухари.

