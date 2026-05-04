Опасные ошибки при самопомощи: как не навредить себе при острой зубной боли

Здоровье

Зубная боль обладает коварным свойством возникать в самые неподходящие моменты: глубокой ночью или в разгар выходных, когда доступ к профильной клинике ограничен. Стоматолог-терапевт Алиса Чегодаева подчеркивает, что в такой ситуации критически важно не просто терпеть дискомфорт, а предпринять грамотные шаги для стабилизации состояния и предотвращения осложнений. Даже если острые ощущения временно затихли, это не повод отменять визит к специалисту, так как патологический процесс в тканях зуба зачастую носит цикличный характер и продолжает прогрессировать скрытно.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Причины дентальной боли вариативны: от обострения глубокого кариеса и пульпита, реагирующих на температурные раздражители, до воспаления околозубных тканей, создающих ощущение "выросшего" зуба. Как сообщает aif. ru, экстренная помощь врача требуется незамедлительно, если наблюдается выраженный отек лица, высокая температура или пульсирующая боль, мешающая нормальному дыханию и глотанию. В Москве для таких случаев предусмотрены дежурные отделения, например, в Морозовской больнице для детей или в челюстно-лицевом госпитале для взрослых, работающие в ночное время и праздники.

"Зубную боль нельзя игнорировать, так как она сигнализирует о серьезных неполадках в организме, которые могут привести к распространению инфекции ", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Стоматолог-терапевт Воронина Елена.

Для облегчения состояния до приема у врача рекомендуется провести тщательную гигиену полости рта и использовать антисептические полоскания. Чегодаева предостерегает от прогревания больного места и использования едких "народных" составов вроде уксуса, поскольку это может спровоцировать серьезные повреждения слизистой. Допустимо применение холодных компрессов на щеку и прием анальгетиков строго по инструкции, однако важно помнить, что медикаменты лишь маскируют симптомы, не устраняя очаг воспаления в дентине или десне.

Ответы на популярные вопросы о зубной боли

Что делать, если зуб внезапно перестал болеть?

Это не признак выздоровления, а скорее сигнал о переходе заболевания в хроническую стадию или об омертвении нерва, что требует обязательного рентгена и лечения у стоматолога.

Можно ли принимать антибиотики самостоятельно при боли в десне?

Категорически нет. Антибактериальную терапию должен назначать только врач после осмотра, так как бесконтрольный прием препаратов может вызвать резистентность и осложнения со стороны ЖКТ.

Помогает ли полоскание содой при воспалении?

Да, теплый содово-солевой раствор помогает очистить ротовую полость и создать неблагоприятную среду для бактерий, временно снижая интенсивность дискомфорта.

Почему зубная боль часто усиливается именно ночью?

В горизонтальном положении тела приток крови к голове увеличивается, что усиливает давление в пульпарной камере зуба и обостряет чувствительность нервных окончаний.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
