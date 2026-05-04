Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе

Испорченное мясо может выдать себя неприятным запахом, измененным цветом и потерей упругости, однако риск отравления часто связан не только с качеством продукта, но и с неправильным хранением уже готовой еды. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

Чернышова подчеркнула, что риски, связанные с мясом, появляются сразу на нескольких этапах — при покупке, приготовлении и дальнейшем хранении еды. Покупателю важно оценивать не только сам продукт, но и надежность места, где он был приобретен. Отдельное значение имеет полная термическая обработка, особенно если происхождение мяса вызывает сомнения.

"При выборе сырого мяса важно, чтобы у него не было неприятного запаха, оно сохраняло естественный цвет и было упругим. Готовить его нужно до полной прожарки, особенно если источник мяса вызывает сомнения. Полусырое мясо может сохранять бактерии, а в непроверенном продукте могут быть личинки гельминтов, включая паразитов, вызывающих свиной или бычий цепень. На хорошем рынке и в сетевых магазинах есть санитарный контроль, а при покупке в случайном месте такой гарантии нет", — пояснила врач.

Специалист указала, что после пикника жалобы на отравление чаще связаны не с самим мясом, а с нарушением хранения готовой еды. В тепле быстро портятся салаты, закуски и уже приготовленный шашлык, особенно если они несколько часов стоят без холодильника. Поэтому продукты лучше перевозить в сумке-холодильнике и не оставлять на солнце. Еду, которая долго находилась при высокой температуре, безопаснее не доедать.

"Основная причина проблем с желудочно-кишечным трактом после шашлыков — это нарушенные условия хранения готовой еды. Когда продукты находятся в тепле и без холодильника, в них могут размножиться бактерии, вызывающие пищевое отравление. Поэтому с такой едой нужно быть очень аккуратным. Часто люди оставляют продукты на солнце, уходят заниматься спортом или другими развлечениями, а потом возвращаются и доедают оставшееся. Именно такой сценарий может закончиться отравлением", — предупредила Чернышова.

Терапевт добавила, что симптомы после застолья не всегда указывают именно на отравление. У людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта похожие проявления может дать обострение, например со стороны поджелудочной железы. Таким пациентам стоит заранее придерживаться рекомендаций врача и не перегружать пищеварение.

"Пищевую токсикоинфекцию иногда трудно отличить от обострения, например, панкреатита — в обоих случаях бывают тошнота, рвота, жидкий стул и боли в животе. Людям с хроническими заболеваниями ЖКТ стоит заранее иметь под рукой назначенные врачом препараты, меньше есть жирного и жареного и не сочетать жареное мясо с алкоголем. Если такие симптомы появились у здорового человека, нужно промыть желудок и обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения лечения", — заключила Чернышова.