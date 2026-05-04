Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри

Лимон помогает защищать сосуды за счет комплекса флавоноидов, антиоксидантов, калия и магния: эти вещества сдерживают воспаление, поддерживают сосудистую стенку и мешают холестерину окисляться, что снижает риски для кровообращения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Холестериновая бляшка

Соломатина объяснила, что польза лимона связана не с одним веществом, а с сочетанием природных антиоксидантов. Такая поддержка особенно важна, когда на организм постоянно действуют стресс, курение, загрязненная среда, лекарства и консерванты. В этих условиях собственной антиоксидантной системы может не хватать, поэтому часть защиты человек получает из продуктов.

"В лимоне есть витамин C, хотя это не самый лучший его источник, как многие считают. При этом витамин C сам по себе является мощным антиоксидантом, но для устойчивого действия его нужно стабилизировать флавоноидами. В лимоне они тоже содержатся, поэтому продукт работает именно как комплекс. В его составе есть кверцетин, рутин, нарингенин и гликозиды, которые оказывают выраженное действие на сосуды. Эти вещества помогают не давать свободным радикалам разрушать клетки и запускать процессы ускоренного старения", — отметила врач.

Главная опасность для сосудов, по словам специалиста, связана с хроническим воспалением и свободнорадикальными процессами. Они повреждают внутреннюю поверхность сосудов, ухудшают кровообращение и создают условия для атеросклеротических бляшек, повышения давления и других нарушений. Поэтому важно не только контролировать холестерин, но и не допускать его окисления.

"Свободнорадикальные процессы — это окисление и старение. Когда окисляются клеточные мембраны, клетка повреждается, а выработка энергии и обменные процессы нарушаются. Сам по себе холестерин не так страшен: он входит в состав клеточных мембран, нужен для гормонов, деления клеток и других процессов. Опасность возникает, когда холестерин окисляется: это может нарушать кровообращение, повышать жесткость сосудов, менять реологию крови, приводить к тромбам и сосудистым катастрофам", — подчеркнула Соломатина.

Врач уточнила, что лимон поддерживает сосуды и за счет минерального состава. Магний помогает расслаблять сосудистую стенку, а калий оказывает легкое мочегонное действие и способствует уменьшению отеков. В цитрусовых, по ее словам, ценны не только мякоть и сок. Особенно много полезных веществ содержится в белых прожилках и кожуре, если ее правильно мыть перед употреблением.

"В лимоне есть калий и магний. Магний расслабляет сосудистую стенку, а калий оказывает легкое мочегонное действие и помогает убирать отеки. Это снижает давление на сосудистую стенку, которая повреждается, а затем становится местом формирования атеросклеротической бляшки. В цитрусовых самое важное — не столько мякоть, сколько белые прожилки и кожура. Если мы просто выжимаем лимон и выбрасываем остальное, то выбрасываем самое ценное", — отметила диетолог.

Соломатина добавила, что продукты со схожим действием не ограничиваются лимоном. Флавоноиды, антиоксиданты, жирные кислоты, клетчатка и другие защитные вещества есть в разных группах продуктов. Они работают не как разовое лекарство, а как часть регулярного рациона. Поэтому для сосудов важен не один продукт, а разнообразное питание.

"Известно около 6,5 тысячи наименований флавоноидов, и все они так или иначе имеют защитное действие. Омега-3 помогает противостоять плохому холестерину и повышать холестерин высокой плотности, а оливковое масло дает омега-9. Орехи содержат аргинин, который переходит в оксид азота — компонент, расширяющий сосуды. Важно употреблять разные цельные продукты, пить воду, добавлять клетчатку и кисломолочные продукты. А трансжиры, маргарины, жареное, окисленное масло, сахар и ненатуральные консерванты лучше максимально сократить", — отметила специалист.

Соломатина уточнила, что в рацион можно включать грейпфруты, мандарины, чернику, голубику, ежевику, клюкву, бруснику, малину, клубнику и виноград. В цитрусовых ценна не только мякоть, но и белые прожилки, а также кожура, если ее тщательно мыть перед употреблением.