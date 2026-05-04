Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне

Сухость, жжение и ощущение песка в глазах стали привычной проблемой даже для молодых людей: с синдромом сухого глаза сталкиваются до 80% населения России, а главными провокаторами становятся экраны, кондиционеры, редкое моргание, контактные линзы и курение. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор ЧУ ПОО "Международный оптический колледж", кандидат медицинских наук Мария Левина.

Левина объяснила, что синдром сухого глаза все чаще проявляется у молодых людей из-за постоянной зрительной нагрузки и условий, при которых глазная поверхность быстрее теряет влагу. При этом человек может долго не воспринимать сухость, жжение или ощущение песка как повод для обращения к специалисту. По ее словам, проблема связана не с одним фактором, а с сочетанием привычек и внешней среды.

"По разным данным, до 80% населения знакомы с синдромом сухого глаза. Это нарушение качества или количества слезы: ее либо вырабатывается недостаточно, либо она слишком быстро испаряется. При взгляде в телефон или экран компьютера мы моргаем реже, из-за чего поверхность глаза пересыхает. Появляются сухость, ощущение песка, жжение, желание закрыть или потереть глаза. Такой же эффект бывает при вождении: человек сосредоточен на дороге, реже моргает, а печка или кондиционер дополнительно сушат глазную поверхность", — пояснила специалист.

Специалист уточнила, что к основным бытовым причинам добавляются контактные линзы: ими пользуется все больше людей, поэтому такой фактор встречается чаще. На состояние глаз также могут влиять погода, внешняя среда, прием ряда лекарств и общие заболевания. В таких случаях важно не только уменьшить раздражающие факторы, но и поддержать слезную пленку.

"Основным методом лечения синдрома сухого глаза является использование увлажняющих капель, или слезозаменителей. Как правило, они содержат гиалуроновую кислоту, которая обладает свойством удерживать влагу. Это легкий, быстрый и эффективный способ вернуть увлажнение на поверхность глаза и справиться с дискомфортом. Эффект наступает практически мгновенно: как только капля растекается по поверхности глаза, человек снова ощущает комфорт. Поэтому продажи слезозаменителей, безусловно, растут", — отметила Левина.

Профилактика, по словам врача, во многом сводится к изменению образа жизни, а это всегда сложнее, чем просто использовать капли. Полностью отказаться от кондиционеров или экранов большинству людей трудно, но часть факторов можно контролировать. Среди них — курение, режим сна, экранное время и влажность воздуха в помещении.

"Профилактировать синдром сухого глаза непросто, потому что для этого нужно менять образ жизни. От кондиционеров мы вряд ли откажемся, но можно отказаться от курения, в том числе пассивного: табачный дым и современные приспособления для курения сушат поверхность глаз. Также важно соблюдать режим сна и бодрствования, контролировать экранное время и уровень влажности в помещении. Это основные факторы, на которые мы можем повлиять", — подчеркнула специалист.

Левина предупредила, что синдром сухого глаза нельзя оставлять без внимания. На ранней стадии дискомфорт часто удается контролировать увлажняющими каплями, но без лечения состояние может ухудшаться, и тогда потребуется более сложная терапия. Кроме того, слеза не только увлажняет, но и защищает глазную поверхность, поэтому при ее пересыхании повышается риск повреждений, инфекций и более опасных осложнений.