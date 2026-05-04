Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб
Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне
Германия лишается военной опоры США: Трамп нашел способ надавить на канцлера
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Брюссель добивает Лондон: у ЕС появился новый инструмент давления
Проснуться до извержения: учёные нашли способ договориться с самыми опасными горами Камчатки
Банки тормозят снижение ставок: какие факторы мешают кредитам стать доступнее
На страже порядка Студконтроль: почему во Владивостоке решили доверить осмотр стройплощадок студентам
Театр Ромэн в юбилейный сезон представит Цыганку Азу

Сигнал тревоги: на какие изменения в дыхании стоит обратить внимание каждому астматику

Здоровье

Бронхиальная астма на текущем этапе развития медицины классифицируется как пожизненное заболевание, однако современные терапевтические стратегии позволяют перевести его в стадию глубокой ремиссии. Ключевой целью врачей является достижение полного контроля над недугом, что подразумевает устранение патологических симптомов при сохранении высокого качества жизни пациента. Эффективное управление болезнью сегодня стало реальностью благодаря внедрению инновационных препаратов и регулярному выявлению новых биологических мишеней в организме человека.

Человек болеющий астмой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Человек болеющий астмой

Как сообщает сайт aif.ru и главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, состояние контроля характеризуется полным отсутствием клинических проявлений, даже если больному требуется поддерживающая терапия. Эксперт подчеркнул, что медицинское сообщество избегает фаталистичных формулировок, поскольку ежегодно десятки новых классов лекарственных средств проходят через клинические испытания. Индивидуальный подход позволяет корректировать дозировки и схемы приема в зависимости от динамики состояния, предотвращая упадок сил и другие сопутствующие осложнения.

Важно понимать, что игнорирование таких признаков, как свистящее дыхание, чувство заложенности в груди или постоянная потребность в ингаляторе, свидетельствует о неэффективности текущего лечения. Любое проявление дискомфорта требует немедленного пересмотра тактики ведения пациента специалистом. 

"Присутствие домашних животных может стать дополнительным триггером для астматиков, однако при грамотном контроле заболевания и соблюдении мер гигиены полное расставание с питомцем требуется далеко не всегда", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Стабильность состояния во многом зависит от дисциплины пациента и его готовности к длительному сотрудничеству с врачом, что особенно актуально в периоды сезонных обострений или при воздействии аллергенов во время уборки на дачах, где пыль может спровоцировать резкую реакцию бронхов.

"Контроль бронхиальной астмы — это отсутствие признаков и симптомов заболевания. Это состояние, при котором у пациента нет клинических проявлений болезни, несмотря на необходимость приема терапии. В настоящее время существуют все условия для достижения такого контроля: разработана медикаментозная терапия, ежегодно выявляются новые мишени для лекарственных средств, десятки новых препаратов и классов препаратов проходят клинические испытания", — отмечает Сергей Авдеев. 

Ответы на популярные вопросы о контроле астмы

Можно ли полностью вылечить астму?

На данный момент болезнь считается неизлечимой в классическом понимании, но современная медицина позволяет добиться отсутствия всех симптомов на долгие годы.

Что считается потерей контроля над заболеванием?

Появлением признаков отсутствия контроля считаются свистящие хрипы, чувство нехватки воздуха и необходимость использовать скоропомощной ингалятор чаще обычного.

Нужно ли принимать лекарства всю жизнь?

Врачи настраивают пациентов на длительную поддержку, однако схемы и дозировки препаратов могут меняться или сокращаться при стабильном самочувствии.

Как влияют новые разработки на жизнь пациентов?

Ежегодное появление новых классов препаратов позволяет подбирать терапию даже для тяжелых форм астмы, которые раньше плохо поддавались лечению.

Читайте также

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Броня вместо живота: инструкция по созданию мощного кора в домашних условиях
Секреты городского дизайна: почему мэрия Курска выбирает особые оттенки цветов для городских клумб
Хватит травиться химией: дедовский способ приготовить живой квас, чтобы жажда исчезла за секунду
Охота на доверчивых: как перекупщики превращают автохлам в идеальные иномарки
Противник применил тактику двойного удара: спасатели попали под повторный огонь БПЛА в Красной Поляне
Сигнал тревоги: на какие изменения в дыхании стоит обратить внимание каждому астматику
Диплом актёра превращается в бесполезный фантик: один новый навык теперь важнее таланта
Станьте легче в любом возрасте: 8 простых упражнений для мощного жиросжигающего эффекта
Нелетная погода для туристов: почему ваш билет теперь — просто бумажка, и кого это коснется следующим
Германия лишается военной опоры США: Трамп нашел способ надавить на канцлера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.