Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений

Хронический энергодефицит стал для многих россиян привычным фоновым состоянием, когда полноценный отдых в выходные воспринимается лишь как короткая передышка перед очередным рабочим забегом.

Постоянное чувство разбитости заставляет людей игнорировать сигналы организма, списывая происходящее на тяжелые будни. Однако важно понимать грань между бытовым переутомлением, эмоциональным выгоранием и серьезными патологическими состояниями, требующими помощи врачей.

Как отмечает издание ИА RuNews24.ru со ссылкой на декана факультета педагогики университета "Синергия" Анну Шатравкину, упадок сил зачастую провоцируется хроническим стрессом, высокой ответственностью и неопределенностью, а не просто физическими нагрузками.

"Значительная часть россиян чувствует усталость каждый день. По сути, очень большая доля взрослых живет в режиме хронического энергодефицита, и это уже не индивидуальное ощущение, а фон современного мира", — подчеркивает Шатравкина.

Различить типы усталости непросто: рядовое утомление после сдачи проекта обычно проходит после качественного сна, тогда как эмоциональное истощение меняет само отношение к жизни, вызывая цинизм и чувство внутренней пустоты.

Подобные деструктивные привычки часто усугубляются неправильным режимом, например, когда вечернее переедание становится попыткой мозга компенсировать нервное напряжение. Важно помнить, что игнорирование таких состояний может привести к тому, что ваш организм начнет сдавать сбои на уровне когнитивных функций.

"Очень часто под маской хронической усталости скрываются скрытые дефициты витаминов или гормональные нарушения, поэтому если сон не приносит восстановления, необходимо сдать базовые анализы и исключить анемию или нарушения работы щитовидной железы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о хронической усталости

Чем обычная усталость отличается от хронической?

Обычная усталость проходит после отдыха, тогда как хроническая сохраняется месяцами и не исчезает даже после продолжительного отпуска.

Нужно ли обращаться к врачу при постоянной сонливости?

Если состояние сопровождается трудностями с концентрацией, головными болями и снижением интереса к жизни, консультация специалиста обязательна.

Почему выходные не помогают восстановиться?

Часто это указывает на эмоциональное выгорание, при котором ресурсов нервной системы не хватает для быстрого "перезаряда" за два дня.

Может ли усталость быть симптомом серьезных болезней?

Да, этот признак часто маскирует дефицитные состояния, эндокринные расстройства или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

