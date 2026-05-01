Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Ловушка профицита: как избыток квартир в Ростове меняет тактику местных застройщиков
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Инвестиция на колесах: как тип двигателя и класс авто влияют на будущую перепродажу

Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений

Здоровье

Хронический энергодефицит стал для многих россиян привычным фоновым состоянием, когда полноценный отдых в выходные воспринимается лишь как короткая передышка перед очередным рабочим забегом.

Женщина
Фото: freepik.com is licensed under Public domain


Постоянное чувство разбитости заставляет людей игнорировать сигналы организма, списывая происходящее на тяжелые будни. Однако важно понимать грань между бытовым переутомлением, эмоциональным выгоранием и серьезными патологическими состояниями, требующими помощи врачей.

Как отмечает издание ИА RuNews24.ru со ссылкой на декана факультета педагогики университета "Синергия" Анну Шатравкину, упадок сил зачастую провоцируется хроническим стрессом, высокой ответственностью и неопределенностью, а не просто физическими нагрузками.

"Значительная часть россиян чувствует усталость каждый день. По сути, очень большая доля взрослых живет в режиме хронического энергодефицита, и это уже не индивидуальное ощущение, а фон современного мира", — подчеркивает Шатравкина.

Различить типы усталости непросто: рядовое утомление после сдачи проекта обычно проходит после качественного сна, тогда как эмоциональное истощение меняет само отношение к жизни, вызывая цинизм и чувство внутренней пустоты.

Подобные деструктивные привычки часто усугубляются неправильным режимом, например, когда вечернее переедание становится попыткой мозга компенсировать нервное напряжение. Важно помнить, что игнорирование таких состояний может привести к тому, что ваш организм начнет сдавать сбои на уровне когнитивных функций.

"Очень часто под маской хронической усталости скрываются скрытые дефициты витаминов или гормональные нарушения, поэтому если сон не приносит восстановления, необходимо сдать базовые анализы и исключить анемию или нарушения работы щитовидной железы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о хронической усталости

Чем обычная усталость отличается от хронической?

Обычная усталость проходит после отдыха, тогда как хроническая сохраняется месяцами и не исчезает даже после продолжительного отпуска.

Нужно ли обращаться к врачу при постоянной сонливости?

Если состояние сопровождается трудностями с концентрацией, головными болями и снижением интереса к жизни, консультация специалиста обязательна.

Почему выходные не помогают восстановиться?

Часто это указывает на эмоциональное выгорание, при котором ресурсов нервной системы не хватает для быстрого "перезаряда" за два дня.

Может ли усталость быть симптомом серьезных болезней?

Да, этот признак часто маскирует дефицитные состояния, эндокринные расстройства или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда
Последние материалы
Бетон в сотах смертелен: почему пчеловоды в панике бегут от рапсовых полей
Быстро, сытно и без лишних хлопот: харчо из курицы становится любимым блюдом семьи
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Осторожно, термошок: главные ошибки водителей при мойке машины в холодное время
Стёкла больше не плачут: ловите профессиональный план борьбы с черным грибком на окнах
Секрет подтянутого тела прячется в мелочах: короткие тренировки дома дают неожиданный результат
Жидкое золото на вашей кухне: как из обычных костей приготовить суперфуд
Самый вредный совет по борьбы с осами на даче: почему попытка утопить гнездо опасна для вашего здоровья
Красиво снаружи, слабо внутри: новые авто скрывают короткий срок службы и быструю потерю цены
