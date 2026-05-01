Секреты офтальмолога: почему компьютер не портит зрение, а БАДы не спасают глаза

Здоровье

Биологически активные добавки (БАДы) не обладают свойством регенерации зрительной функции и не способны заменить полноценную офтальмологическую коррекцию при помощи очков, линз или хирургических методик.

Мужчина в очках
Мужчина в очках

По мнению доктора медицинских наук, профессора Татьяны Шиловой, большинство популярных "витаминных комплексов для глаз" носят чисто маркетинговый характер и не решают проблем с близорукостью, астигматизмом или катарактой.

Специалист подчеркивает, что прием нутриентов оправдан исключительно при подтвержденном медицинском дефиците или наличии специфических патологий. Шилова акцентирует внимание на том, что попытки скорректировать серьезные офтальмологические нарушения с помощью БАДов без консультации врача приводят лишь к неоправданным расходам, так как никакая капсула не вернет остроту зрения при дегенеративных процессах сетчатки.

Особого внимания заслуживает антиоксидантная формула AREDS2, эффективность которой доказана клинически.

Как сообщает MoneyTimes, данный комплекс назначается пациентам с промежуточной стадией определенных заболеваний глаз согласно строгим показаниям, однако он не является панацеей для здоровых людей и не предотвращает возрастные изменения хрусталика.

Как отмечает Шилова, лютеин, зеаксантин и омега-3 полезны в строго определенных комбинациях, а бесконтрольное их употребление — это лишь покупка "красивой упаковки".

"Прием любых витаминных добавок должен быть согласован с лечащим врачом, так как избыток некоторых микроэлементов может быть столь же вреден, как и их дефицит. Для здоровья глаз гораздо важнее сбалансированное питание и строгое соблюдение гигиены труда, чем употребление препаратов с недоказанной эффективностью", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о зрении

Могут ли витамины вылечить близорукость?

Нет, витамины не способны изменить оптическую систему глаза или остановить прогрессирование близорукости, так как она чаще связана с анатомическими изменениями глазного яблока.

Почему болят глаза при работе за компьютером?

Зрительная усталость чаще вызвана редким морганием, нарушением режима отдыха и сухостью глаз, а не нехваткой витаминов в организме.

Нужно ли пить лютеин для профилактики?

Прием лютеина полезен только при подтвержденном дефиците или высоком риске макулярной дегенерации, для здорового человека достаточным является полноценный рацион.

Какие привычки реально защищают зрение?

Лучшая профилактика — отказ от курения, контроль сахара крови, защита от УФ-излучения и регулярные визиты к офтальмологу для ранней диагностики.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
